Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-federal-gumruk-servisi-ticarette-abnin-yerini-cin-hindistan-turkiye-ve-azerbaycan-aldi-1072657167.html
Rusya Federal Gümrük Servisi: Ticarette AB'nin yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan aldı
Rusya Federal Gümrük Servisi: Ticarette AB'nin yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan aldı
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Ruslan Davıdov, Rusya’nın dış ticaretinde Avrupa Birliği’nin (AB) yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T14:52+0300
2023-06-20T14:52+0300
ekonomi
türkiye
ab
avrupa birliği
çin
rusya
ihracat
ithalat
ticaret
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072657268_0:142:3148:1913_1920x0_80_0_0_2a55354332faa447253c313e50b8720a.jpg
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Davıdov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın dış ticaretinde AB’nin yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın aldığını söyledi.Davıdov, “Kutsal yer asla boş kalmaz. Çin çok ciddi bir şekilde büyüyor. Ülkelerimizin liderleri tarafından 200 milyar dolarlık ticaret cirosu olarak belirlenen görevin, herhangi bir felaket olmadıkça bu yıl başarılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.Ayrıca Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan ile de ticari cironun aktif olarak büyüdüğüne dikkat çeken yetkili, “Bu ülkeler artık ticaretimizde Avrupa’nın yerini aldı; güney ve doğu yönleri çok aktif bir şekilde gelişiyor” ifadelerini kullandı.Almanya’nın Rusya'nın ticaret ortakları arasında ilk on arasında yer almaya devam ettiğini söyleyen Davıdov, ancak Rotterdam limanından petrol sevkiyatı nedeniyle her zaman ilk 3'te yer alan Hollanda'nın payının büyük ölçüde azaldığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/cin-ve-katar-arasinda-27-yillik-dogalgaz-anlasmasi-1072655341.html
avrupa birliği
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072657268_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_796d6be3ee24a9c91efd4f030a89ef9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ab, avrupa birliği, çin, rusya, ihracat, ithalat, ticaret, ekonomi, dünya
türkiye, ab, avrupa birliği, çin, rusya, ihracat, ithalat, ticaret, ekonomi, dünya

Rusya Federal Gümrük Servisi: Ticarette AB'nin yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan aldı

14:52 20.06.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Ruslan Davıdov
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Ruslan Davıdov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Ruslan Davıdov, Rusya’nın dış ticaretinde Avrupa Birliği’nin (AB) yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın aldığını belirtti.
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Davıdov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın dış ticaretinde AB’nin yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın aldığını söyledi.
Davıdov, “Kutsal yer asla boş kalmaz. Çin çok ciddi bir şekilde büyüyor. Ülkelerimizin liderleri tarafından 200 milyar dolarlık ticaret cirosu olarak belirlenen görevin, herhangi bir felaket olmadıkça bu yıl başarılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Ayrıca Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan ile de ticari cironun aktif olarak büyüdüğüne dikkat çeken yetkili, “Bu ülkeler artık ticaretimizde Avrupa’nın yerini aldı; güney ve doğu yönleri çok aktif bir şekilde gelişiyor” ifadelerini kullandı.
Almanya’nın Rusya'nın ticaret ortakları arasında ilk on arasında yer almaya devam ettiğini söyleyen Davıdov, ancak Rotterdam limanından petrol sevkiyatı nedeniyle her zaman ilk 3'te yer alan Hollanda'nın payının büyük ölçüde azaldığını sözlerine ekledi.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
DÜNYA
Çin ve Katar arasında 27 yıllık doğalgaz anlaşması
14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала