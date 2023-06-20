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Rusya Federal Gümrük Servisi: Ticarette AB'nin yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan aldı
Rusya Federal Gümrük Servisi: Ticarette AB'nin yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan aldı
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Ruslan Davıdov, Rusya’nın dış ticaretinde Avrupa Birliği’nin (AB) yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T14:52+0300
2023-06-20T14:52+0300
2023-06-20T14:52+0300
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Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Davıdov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın dış ticaretinde AB’nin yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın aldığını söyledi.Davıdov, “Kutsal yer asla boş kalmaz. Çin çok ciddi bir şekilde büyüyor. Ülkelerimizin liderleri tarafından 200 milyar dolarlık ticaret cirosu olarak belirlenen görevin, herhangi bir felaket olmadıkça bu yıl başarılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.Ayrıca Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan ile de ticari cironun aktif olarak büyüdüğüne dikkat çeken yetkili, “Bu ülkeler artık ticaretimizde Avrupa’nın yerini aldı; güney ve doğu yönleri çok aktif bir şekilde gelişiyor” ifadelerini kullandı.Almanya’nın Rusya'nın ticaret ortakları arasında ilk on arasında yer almaya devam ettiğini söyleyen Davıdov, ancak Rotterdam limanından petrol sevkiyatı nedeniyle her zaman ilk 3'te yer alan Hollanda'nın payının büyük ölçüde azaldığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/cin-ve-katar-arasinda-27-yillik-dogalgaz-anlasmasi-1072655341.html
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türkiye, ab, avrupa birliği, çin, rusya, ihracat, ithalat, ticaret, ekonomi, dünya
türkiye, ab, avrupa birliği, çin, rusya, ihracat, ithalat, ticaret, ekonomi, dünya
Rusya Federal Gümrük Servisi: Ticarette AB'nin yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan aldı
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Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Ruslan Davıdov, Rusya’nın dış ticaretinde Avrupa Birliği’nin (AB) yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın aldığını belirtti.
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Davıdov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın dış ticaretinde AB’nin yerini Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın aldığını söyledi.
Davıdov, “Kutsal yer asla boş kalmaz. Çin çok ciddi bir şekilde büyüyor. Ülkelerimizin liderleri tarafından 200 milyar dolarlık ticaret cirosu olarak belirlenen görevin, herhangi bir felaket olmadıkça bu yıl başarılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Ayrıca Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan ile de ticari cironun aktif olarak büyüdüğüne dikkat çeken yetkili, “Bu ülkeler artık ticaretimizde Avrupa’nın yerini aldı; güney ve doğu yönleri çok aktif bir şekilde gelişiyor” ifadelerini kullandı.
Almanya’nın Rusya'nın ticaret ortakları arasında ilk on arasında yer almaya devam ettiğini söyleyen Davıdov, ancak Rotterdam limanından petrol sevkiyatı nedeniyle her zaman ilk 3'te yer alan Hollanda'nın payının büyük ölçüde azaldığını sözlerine ekledi.