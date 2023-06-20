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https://sputniknews.com.tr/20230620/cin-ve-katar-arasinda-27-yillik-dogalgaz-anlasmasi-1072655341.html
Çin ve Katar arasında 27 yıllık doğalgaz anlaşması
Çin ve Katar arasında 27 yıllık doğalgaz anlaşması
Katar ve Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin (CNPC) 27 yıl sürecek doğalgaz anlaşmasına göre Katar, Çin’e yıllık 4 milyon ton doğalgaz tedarik edecek. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T14:27+0300
2023-06-20T14:27+0300
dünya
katar
çin
çin halk cumhuriyeti
doğalgaz
satın alma
anlaşma
lng
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Katar ve Çin arasında enerji konusunda yeni imzalar atıldı. Başkent Doha’daki imza töreninde konuşan Katar Enerji Bakanı ve Katar Enerji CEO’su Saad Sherida al-Kaabi, Çin’in Sinopec şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında Katar Enerji’den yıllık 4 milyon ton doğalgaz tedarik edeceğini söyledi. Kaabi, “Katar, Kuzey Sahası-Doğu Genişletme Projesi’nden Çin’e 27 yıl boyunca yılda 4 milyon ton doğalgaz tedarik edecek” dedi.Katarlı yetkili, bu proje kapsamında Çin ile yapılan anlaşmanın ikinci sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satış ve satın alma anlaşması olacağını belirtti.Çin ile yapılan iki anlaşma da sıvılaştırılmış gaz endüstrisinde görülen en uzun anlaşma örnekleri oldu.Katar, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olan ve Körfez’in altından İran topraklarına kadar uzanan Kuzey Sahası’nın işletmesini genişleterek, LNG üretimini 2027 yılına kadar yüzde 60’tan fazla artırarak, yılda 126 milyon tona çıkarıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/ozbekistan-rusyadan-yilda-28-milyar-metrekup-dogalgaz-alacak-1072628448.html
katar
çin
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katar, çin, çin halk cumhuriyeti, doğalgaz, satın alma, anlaşma, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
katar, çin, çin halk cumhuriyeti, doğalgaz, satın alma, anlaşma, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

Çin ve Katar arasında 27 yıllık doğalgaz anlaşması

14:27 20.06.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEIDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI
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Katar ve Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin (CNPC) 27 yıl sürecek doğalgaz anlaşmasına göre Katar, Çin’e yıllık 4 milyon ton doğalgaz tedarik edecek.
Katar ve Çin arasında enerji konusunda yeni imzalar atıldı. Başkent Doha’daki imza töreninde konuşan Katar Enerji Bakanı ve Katar Enerji CEO’su Saad Sherida al-Kaabi, Çin’in Sinopec şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında Katar Enerji’den yıllık 4 milyon ton doğalgaz tedarik edeceğini söyledi.
Kaabi, “Katar, Kuzey Sahası-Doğu Genişletme Projesi’nden Çin’e 27 yıl boyunca yılda 4 milyon ton doğalgaz tedarik edecek” dedi.
Katarlı yetkili, bu proje kapsamında Çin ile yapılan anlaşmanın ikinci sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satış ve satın alma anlaşması olacağını belirtti.
Çin ile yapılan iki anlaşma da sıvılaştırılmış gaz endüstrisinde görülen en uzun anlaşma örnekleri oldu.
Katar, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olan ve Körfez’in altından İran topraklarına kadar uzanan Kuzey Sahası’nın işletmesini genişleterek, LNG üretimini 2027 yılına kadar yüzde 60’tan fazla artırarak, yılda 126 milyon tona çıkarıyor.
gaz, ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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Özbekistan Rusya’dan yılda 2.8 milyar metreküp doğalgaz alacak
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