https://sputniknews.com.tr/20230619/ozbekistan-rusyadan-yilda-28-milyar-metrekup-dogalgaz-alacak-1072628448.html

Özbekistan Rusya’dan yılda 2.8 milyar metreküp doğalgaz alacak

Özbekistan Rusya’dan yılda 2.8 milyar metreküp doğalgaz alacak

Özbekistan Enerji Bakanlığı, ekimden itibaren Rusya’dan günlük 9 milyon metreküp doğalgaz ithalatının başlayacağını duyurdu. Yıllık hacmin yaklaşık 2 milyar... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T17:34+0300

2023-06-19T17:34+0300

2023-06-19T17:42+0300

dünya

özbekistan

petrol

doğalgaz

rusya

gazprom

gazprom export

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Rus Gazprom Export, Özbek şirket UzGastrade ve Özbekistan Enerji Bakanlığı heyetleri, 16 Haziran günü, Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, iki yıl vadeli bir sözleşme imzaladılar, ama sözleşmenin ayrıntıları bugün açıklandı. Heyetler, Özbekistan’ın gaz iletim sistemini hazır hale getirmeye yönelik bir yol haritasını kabul etti.Özbekistan Enerji Bakanlığı, sözleşmenin maliyetini açıklamadı, ama “bölgedeki piyasa fiyatları, ülkemizdeki mevcut fiyat ve piyasa ilkeleri temelinde planlanan reformlara göre belirleneceğini” kaydetti.Özbekistan eskiden kendisi doğalgaz üretip satıyordu. En büyük alıcıları Çin ve komşu ülkelerdi. Ancak geçen sonbaharda gaz eksik kaldığı için elektrik kesintileri başladı. Aralık ayında iç talebin artması nedeniyle yurtdışı sevkiyatlar askıya alındı.

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özbekistan, petrol, doğalgaz, rusya, gazprom, gazprom export