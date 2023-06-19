https://sputniknews.com.tr/20230619/ozbekistan-rusyadan-yilda-28-milyar-metrekup-dogalgaz-alacak-1072628448.html
Özbekistan Rusya’dan yılda 2.8 milyar metreküp doğalgaz alacak
Özbekistan Rusya’dan yılda 2.8 milyar metreküp doğalgaz alacak
Özbekistan Enerji Bakanlığı, ekimden itibaren Rusya’dan günlük 9 milyon metreküp doğalgaz ithalatının başlayacağını duyurdu. Yıllık hacmin yaklaşık 2 milyar... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T17:34+0300
2023-06-19T17:34+0300
2023-06-19T17:42+0300
dünya
özbekistan
petrol
doğalgaz
rusya
gazprom
gazprom export
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Rus Gazprom Export, Özbek şirket UzGastrade ve Özbekistan Enerji Bakanlığı heyetleri, 16 Haziran günü, Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, iki yıl vadeli bir sözleşme imzaladılar, ama sözleşmenin ayrıntıları bugün açıklandı. Heyetler, Özbekistan’ın gaz iletim sistemini hazır hale getirmeye yönelik bir yol haritasını kabul etti.Özbekistan Enerji Bakanlığı, sözleşmenin maliyetini açıklamadı, ama “bölgedeki piyasa fiyatları, ülkemizdeki mevcut fiyat ve piyasa ilkeleri temelinde planlanan reformlara göre belirleneceğini” kaydetti.Özbekistan eskiden kendisi doğalgaz üretip satıyordu. En büyük alıcıları Çin ve komşu ülkelerdi. Ancak geçen sonbaharda gaz eksik kaldığı için elektrik kesintileri başladı. Aralık ayında iç talebin artması nedeniyle yurtdışı sevkiyatlar askıya alındı.
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özbekistan, petrol, doğalgaz, rusya, gazprom, gazprom export
özbekistan, petrol, doğalgaz, rusya, gazprom, gazprom export
Özbekistan Rusya’dan yılda 2.8 milyar metreküp doğalgaz alacak
17:34 19.06.2023 (güncellendi: 17:42 19.06.2023) Abone ol
Özbekistan Enerji Bakanlığı, ekimden itibaren Rusya’dan günlük 9 milyon metreküp doğalgaz ithalatının başlayacağını duyurdu. Yıllık hacmin yaklaşık 2 milyar 800 milyon metreküp olacağı belirtildi.
Rus Gazprom Export, Özbek şirket UzGastrade ve Özbekistan Enerji Bakanlığı heyetleri, 16 Haziran günü, Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, iki yıl vadeli bir sözleşme imzaladılar, ama sözleşmenin ayrıntıları bugün açıklandı. Heyetler, Özbekistan’ın gaz iletim sistemini hazır hale getirmeye yönelik bir yol haritasını kabul etti.
Özbekistan Enerji Bakanlığı, sözleşmenin maliyetini açıklamadı, ama “bölgedeki piyasa fiyatları, ülkemizdeki mevcut fiyat ve piyasa ilkeleri temelinde planlanan reformlara göre belirleneceğini” kaydetti.
Özbekistan eskiden kendisi doğalgaz üretip satıyordu. En büyük alıcıları Çin ve komşu ülkelerdi. Ancak geçen sonbaharda gaz eksik kaldığı için elektrik kesintileri başladı. Aralık ayında iç talebin artması nedeniyle yurtdışı sevkiyatlar askıya alındı.