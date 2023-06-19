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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/afrikali-liderlerden-rusya-ve-ukraynaya-10-maddelik-oneri-paketi-1072619079.html
Afrikalı liderlerden Rusya ve Ukrayna'ya 10 maddelik öneri paketi
Afrikalı liderlerden Rusya ve Ukrayna'ya 10 maddelik öneri paketi
Afrikalı liderler, tarihinde ilk kez kıta dışındaki savaşı sonlandırmak için barış misyonu başlattı. 7 ülkenin liderleri ve temsilcileri, Rusya ve Ukrayna'ya... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T14:10+0300
2023-06-19T14:10+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
afrika
barış
vladimir putin
vladimir zelenskiy
cyril ramaphosa
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Afrikalı liderler, Ukrayna krizinin sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna tarafına 10 maddeden oluşan öneri paketi sundu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek ilk ziyaretlerini tamamlayan Afrikalı liderler, görüşmelerde çatışmanın azaltılması, müzakerelere başlanması, esir takası ve iki ülkenin de güvenliğinin garanti altına alınması gibi önerilerde bulundu.Ziyarete ilişkin yazılı açıklamasında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, inisiyatifi Afrikalı liderlerin ilk defa kıta dışına çıkarak arabuluculuk yapmasından ötürü 'tarihi' olarak nitelendirdi.Ramaphosa, açıklamasında, barış misyonunun asıl hedeflerinden birinin iki taraftan da pozitif kabul almak olduğunu belirterek, savaşın sadece bu iki ülkeyi etkilediğine ilişkin yanlış bir anlayış olduğuna ve savaşın Afrika ekonomilerine büyük olumsuz etki yaptığına dikkati çekti.Bağlantısızlar Hareketinin kuruluş ilkeleri doğrultusunda savaşın diplomatik yollarla çözümü için çabalarını sürdüreceklerini kaydeden Ramaphosa, iki liderle de temasların sürdürülmesi amacıyla anlaşmaya varıldığını söyledi.Heyette yer alan Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Kongo ve Uganda devlet başkanlarının temsilcileri, toplantılarda 10 maddeye atıfta bulundu.Rusya Devlet Başkanlığının yayımladığı toplantı kaydına göre, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Putin'e önerilerinin iki tarafı dinlemek, müzakereleri başlatmak, çatışmayı azaltmak, ülkelerin egemenliğine saygı duyulması, iki ülkenin de güvenliğinin garanti altına alınması, tahıl koridorunun açık tutulması, insani yardımların ulaştırılması, savaş esirlerinin karşılıklı serbest bırakılması, savaş sonrası yeniden inşa sürecinin başlatılması ve iletişimin daha ileri seviyeye taşınması olduğunu anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230617/putin-afrika-ulkeleriyle-iliskileri-gelistirmek-rusya-icin-oncelik-1072581766.html
https://sputniknews.com.tr/20230617/afrika-ulkelerinin-liderleri-putin-ile-gorusmek-icin-st-petersburga-gitti-1072574650.html
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rusya, ukrayna, afrika, barış, vladimir putin, vladimir zelenskiy, cyril ramaphosa
rusya, ukrayna, afrika, barış, vladimir putin, vladimir zelenskiy, cyril ramaphosa

Afrikalı liderlerden Rusya ve Ukrayna'ya 10 maddelik öneri paketi

14:10 19.06.2023
© AFP 2023 / RAMIL SITDIKOVVladimir Putin- Cyril Ramaphosa
Vladimir Putin- Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / RAMIL SITDIKOV
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Afrikalı liderler, tarihinde ilk kez kıta dışındaki savaşı sonlandırmak için barış misyonu başlattı. 7 ülkenin liderleri ve temsilcileri, Rusya ve Ukrayna'ya iki ülkenin de güvenliğinin garanti altına alınmasını kapsayan önerilerde bulundu.
Afrikalı liderler, Ukrayna krizinin sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna tarafına 10 maddeden oluşan öneri paketi sundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek ilk ziyaretlerini tamamlayan Afrikalı liderler, görüşmelerde çatışmanın azaltılması, müzakerelere başlanması, esir takası ve iki ülkenin de güvenliğinin garanti altına alınması gibi önerilerde bulundu.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
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Putin: Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek Rusya için öncelik
17 Haziran , 19:16
Ziyarete ilişkin yazılı açıklamasında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, inisiyatifi Afrikalı liderlerin ilk defa kıta dışına çıkarak arabuluculuk yapmasından ötürü 'tarihi' olarak nitelendirdi.
Ramaphosa, açıklamasında, barış misyonunun asıl hedeflerinden birinin iki taraftan da pozitif kabul almak olduğunu belirterek, savaşın sadece bu iki ülkeyi etkilediğine ilişkin yanlış bir anlayış olduğuna ve savaşın Afrika ekonomilerine büyük olumsuz etki yaptığına dikkati çekti.
Bağlantısızlar Hareketinin kuruluş ilkeleri doğrultusunda savaşın diplomatik yollarla çözümü için çabalarını sürdüreceklerini kaydeden Ramaphosa, iki liderle de temasların sürdürülmesi amacıyla anlaşmaya varıldığını söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
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Afrika ülkelerinin liderleri Putin ile görüşmek için St. Petersburg'a gitti
17 Haziran , 14:12
Heyette yer alan Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Kongo ve Uganda devlet başkanlarının temsilcileri, toplantılarda 10 maddeye atıfta bulundu.
Rusya Devlet Başkanlığının yayımladığı toplantı kaydına göre, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Putin'e önerilerinin iki tarafı dinlemek, müzakereleri başlatmak, çatışmayı azaltmak, ülkelerin egemenliğine saygı duyulması, iki ülkenin de güvenliğinin garanti altına alınması, tahıl koridorunun açık tutulması, insani yardımların ulaştırılması, savaş esirlerinin karşılıklı serbest bırakılması, savaş sonrası yeniden inşa sürecinin başlatılması ve iletişimin daha ileri seviyeye taşınması olduğunu anlattı.
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