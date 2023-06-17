https://sputniknews.com.tr/20230617/afrika-ulkelerinin-liderleri-putin-ile-gorusmek-icin-st-petersburga-gitti-1072574650.html
Afrika ülkelerinin liderleri Putin ile görüşmek için St. Petersburg'a gitti
Afrika ülkelerinin liderleri Putin ile görüşmek için St. Petersburg'a gitti
Kiev'e Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne yönelik barış planı sunan Afrikalı liderlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için St. Peterburg’a... 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T14:12+0300
2023-06-17T14:12+0300
2023-06-17T14:14+0300
ukrayna krizi
afrika
rusya
st. petersburg
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) Organizasyon Komitesi İcra Sekreteri Anton Kobyakov düzenlediği basın toplantısında, 6 Afrika ülkesinin liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg'a geldiğini belirtti.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na150'den fazla üst düzey yetkilinin katıldığını belirten Kobyakov, "Şimdi de 6 Afrika ülkesinin başkanları, Devlet Başkanı Putin’le görüşmek için St. Petersburg'a geldi" dedi.16 Haziran’da, 7 Afrika ülkesinden oluşan heyet, Kiev'deki görüşmelerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’ye Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik bir barış planı sunmuştu. Plan, Rus birliklerinin Ukrayna'nın kendisine ait olduğunu iddia ettiği topraklardan çekilmesine ilişkin bir madde içermiyor. Zelenskiy, müzakerelerin ancak birliklerin çekilmesinden sonra mümkün olacağını bir kez daha vurgulamıştı.
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afrika, rusya, st. petersburg, vladimir putin
afrika, rusya, st. petersburg, vladimir putin
Afrika ülkelerinin liderleri Putin ile görüşmek için St. Petersburg'a gitti
14:12 17.06.2023 (güncellendi: 14:14 17.06.2023) Abone ol
Kiev'e Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne yönelik barış planı sunan Afrikalı liderlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için St. Peterburg’a gittikleri belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) Organizasyon Komitesi İcra Sekreteri Anton Kobyakov düzenlediği basın toplantısında, 6 Afrika ülkesinin liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg'a geldiğini belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na150'den fazla üst düzey yetkilinin katıldığını belirten Kobyakov, "Şimdi de 6 Afrika ülkesinin başkanları, Devlet Başkanı Putin’le görüşmek için St. Petersburg'a geldi" dedi.
16 Haziran’da, 7 Afrika ülkesinden oluşan heyet, Kiev'deki görüşmelerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’ye Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik bir barış planı sunmuştu. Plan, Rus birliklerinin Ukrayna'nın kendisine ait olduğunu iddia ettiği topraklardan çekilmesine ilişkin bir madde içermiyor. Zelenskiy, müzakerelerin ancak birliklerin çekilmesinden sonra mümkün olacağını bir kez daha vurgulamıştı.