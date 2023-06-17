https://sputniknews.com.tr/20230617/putin-afrika-ulkeleriyle-iliskileri-gelistirmek-rusya-icin-oncelik-1072581766.html

Putin: Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek Rusya için öncelik

Putin: Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek Rusya için öncelik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika liderleriyle görüşmede, Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmenin Rusya için öncelik olduğunu belirtti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T19:16+0300

2023-06-17T19:16+0300

2023-06-17T19:16+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

afrika

ukrayna

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Putin, Ukrayna ihtilafı için barış girişimini değerlendirmek için Moskova’ya gelen Afrika liderleriyle görüşmede, “Afrika kıtası ülkeleriyle bağların kapsamlı gelişimi Rus dış politikasının önceliği. Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği ile geleneksel olarak dostane ilişkileri güçlendirmeye devam etmeyi tutarlı bir şekilde destekliyoruz” diye konuştu.Rusya lideri, “Afrikalı dostlarımızın Ukrayna krizine yönelik dengeli yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.Moskova’nın, eşit haklar ve çıkarların karşılıklı olarak dikkate alınması ilkeleri temelinde barış isteyenlerle yapıcı diyaloga hazır olduğunu kaydeden Putin, Rusya-Afrika Zirvesi’nde yeni işbirliği alanlarını belirleyebilecekleri umudunu dile getirdi.

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vladimir putin, afrika, ukrayna