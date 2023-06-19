https://sputniknews.com.tr/20230619/abnin-rusyadan-petrol-ithalati-yuzde-90-azaldi-1072634978.html

AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı yüzde 90 azaldı

AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı yüzde 90 azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan petrol alımı bu yılın mart ayında Ukrayna'daki askeri harekat öncesine kıyasla yüzde 90 oranında geriledi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T23:16+0300

2023-06-19T23:16+0300

2023-06-19T23:18+0300

ekonomi

rusya

avrupa birliği

petrol ithalatı

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Avrupa İstatistik ofisi (Eurostat), üye ülkelerin martta Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünleri ithalatına ilişkin verileri yayınladı.Buna göre, martta AB'nin Rusya'dan toplam ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1.4 milyon ton oldu.Söz konusu ithalat, 2019-2022 döneminde aylık ortalama 15.2 milyon ton seviyesinde bulunuyordu. Böylece, AB'nin mart ayında Rusya'dan toplam ham petrol ve petrol ürünleri alımı yüzde 90 azaldı.AB, Rusya'dan Ukrayna ihtilafı öncesindeki dönem olan Ocak 2022'de 12.4 milyon ton ham petrol ithal etti.AB'nin ham petrol ithalatı, yaptırımlar çerçevesinde ambargo uygulamasının yürürlüğe girdiği Aralık 2022'de yüzde 70 gerileyerek 3.7 milyon ton oldu. Ham petrol ithalatı bu yılın mart ayında ise kriz öncesindeki aya kıyasla yüzde 91 azalarak 117 milyon tona indi.AB'nin Ocak 2022'de 3.3 milyon ton olan petrol ürünleri ithalatı da ikinci bir ambargo kararının ardından Şubat 2023'te yüzde 80 gerileyerek 0.7 milyon tona düştü. Petrol ürünleri ithalatı bu yılın mart ayında kriz öncesindeki aya kıyasla yüzde 92 azalarak 0.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.AB'nin Rusya'dan petrol alımı, yaptırımlarda belirli koşullar altında sınırlı ithalata izin veren istisnalar nedeniyle tamamen durmadı.AB ülkeleri, Ukrayna ihtilafı petrolün yaklaşık yüzde 25’ini, doğalgazın da yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyordu.AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

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