https://sputniknews.com.tr/20230605/opec-grubunun-petrol-uretimini-kisma-karari-kuresel-ekonomi-uzerinde-olumlu-etki-olusturacak-1072056604.html

'OPEC+ grubunun petrol üretimini kısma kararı, küresel ekonomi üzerinde olumlu etki oluşturacak'

'OPEC+ grubunun petrol üretimini kısma kararı, küresel ekonomi üzerinde olumlu etki oluşturacak'

Suudi Arabistan Ekonomik Araştırmalar Merkezi Genel Direktörü Ali Bu Khamsin, OPEC+ grubunun petrol üretimini kısma kararının küresel ekonomi üzerinde olumlu... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T21:45+0300

2023-06-05T21:45+0300

2023-06-05T21:45+0300

ekonomi

suudi arabistan

opec

petrol fiyatları

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Sputnik'e demeç veren Khamsin, OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararının petrol piyasaları üzerindeki olası etkisine dair görüşlerini paylaştı.Mevcut petrol fiyatlarının özellikle küresel üreticiler için son derece adaletsiz olduğunu savunan Khamsin, başta en büyük petrol tedarikçilerinden Rusya ve Suudi Arabistan olmak üzere OPEC+ üyelerinin yaklaşımlarını ciddi şekilde gözden geçirme kararı almasının şaşırtıcı olmadığını söyledi.OPEC+ grubunun kararı sonrası ilk olarak üreticilerin yatırım imkanlarını ve mali durumlarını güçlendirebileceğine ve bunun şirketlerin yıllık bütçelerini olumlu etkileyeceğine dikkat çeken Khamsin, "İkincisi de bu karar küresel petrol piyasasının çıkarlarına hizmet ediyor. Tüketiciler, daha önce üreticiler tarafından belirlenen hacimlere bağlı olarak petrol tüketimlerini revize edebilir" dedi.Khamsin, küresel ekonomiye etki bakımından OPEC+ grubunun kararının piyasada petrolün maliyetini daha istikrarlı hale getireceğinin altını çizdi.ABD'nin enerji fiyatlarını düşürmek için küresel piyasalara baskı uygulayarak bu kararın uygulanmasını önlemeye çalışacağını da kaydeden Khamsin, "Fakat deneyimim, Washington'un kendi isteklerini OPEC+ üyelerine dayatamayacağını gösteriyor. Washington her zaman sadece kendi çıkarlarını gözetiyor, diğer ülkeleri pek umursamıyor" ifadelerini kullandı.7 saat süren OPEC+ toplantısının ardından konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin temmuz ayı için gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ilave üretim kesintisine gideceğini, duruma göre kesinti süresinin uzatılabileceğini söylemişti.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da, meseleyi uzun süre inceledikten sonra, Moskova'nın günde 500 bin varillik gönüllü kesintiyi 2024 yılının sonuna kadar uzatacağını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230605/suudi-arabistan-petrol-fiyatini-yukseltmek-icin-uretim-salterini-asagi-indiriyor-1072039640.html

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