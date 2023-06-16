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YSK Başkanı açıkladı: Elektronik seçim sistemi geliyor
YSK Başkanı açıkladı: Elektronik seçim sistemi geliyor
YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesi gerektiğini ve bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını söyledi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T08:20+0300
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Türkiye, elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını açıkladı. Hürriyet'e konuşan Yener, özetle şunları söyledi:
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ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim

YSK Başkanı açıkladı: Elektronik seçim sistemi geliyor

08:20 16.06.2023
© AAAhmet Yener
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesi gerektiğini ve bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını söyledi.
Türkiye, elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını açıkladı.
Hürriyet'e konuşan Yener, özetle şunları söyledi:
“Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014’te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş. Biz de bu konuyu düşünüyoruz. Önümüzde hemen bir yerel seçim var. Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Benim öngörüm elektronik oylamaya geçilecek. Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak. Birçok yönden faydası olacak. Bu sisteme geçilmesine karar verilirse; elektronik oylama yapan ülkelerden nüfusu bizim nüfusumuza yakın ülkelerin modelinin baz alınması gerekir. 2 milyon seçmeni olan bir ülke yerine en az 45-50 milyon seçmeni olan bir ülkedeki modeli baz almak uygun olur düşüncesindeyim. Benim bildiğim Elektronik Seçim konusunda Estonya ileri aşamada. Başka hangi ülkelerde var, araştıracağız, gidip inceleyeceğiz. Onları buraya davet edeceğiz. Bunun teknik olarak incelemesi yapılacak. Bizdeki mühendis arkadaşların da fikirlerini alıp bir rota çizeceğiz. Ama bunların hepsi yerel seçimlerden sonra. E-devlet üzerinden de olabilir. Bu alternatiflerin hepsi incelenecek, düşünülüp değerlendirilecek. Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
YSK Başkanı, Cumhurbaşkanı mazbatasını teslim etti
1 Haziran , 15:24
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