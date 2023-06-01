https://sputniknews.com.tr/20230601/ysk-baskani-cumhurbaskani-mazbatasini-teslim-etti-1071888085.html
YSK Başkanı, Cumhurbaşkanı mazbatasını teslim etti
YSK Başkanı, Cumhurbaşkanı mazbatasını teslim etti
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T15:24+0300
2023-06-01T15:24+0300
2023-06-01T15:35+0300
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türkiye, mustafa şentop, recep tayyip erdoğan
türkiye, mustafa şentop, recep tayyip erdoğan
YSK Başkanı, Cumhurbaşkanı mazbatasını teslim etti
15:24 01.06.2023 (güncellendi: 15:35 01.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.