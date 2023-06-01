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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı ikinci tur kesin seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T15:26+0300
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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçları Resmi Gazete’de

15:26 01.06.2023 (güncellendi: 15:31 01.06.2023)
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Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ikinci tur kesin seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.
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