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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı ikinci tur kesin seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçları Resmi Gazete’de
15:26 01.06.2023
(güncellendi:
15:31 01.06.2023
)
© AA
Seçim
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ikinci tur kesin seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.
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