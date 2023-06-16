https://sputniknews.com.tr/20230616/korkunc-bir-trajedi-yunanistan-aciklarindaki-tekne-faciasinda-500e-yakin-kisi-kayboldu-1072548622.html

'Korkunç bir trajedi': Yunanistan açıklarındaki tekne faciasında 500'e yakın kişi kayboldu

'Korkunç bir trajedi': Yunanistan açıklarındaki tekne faciasında 500'e yakın kişi kayboldu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T16:36+0300

2023-06-16T16:36+0300

2023-06-16T16:55+0300

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birleşmiş milletler (bm)

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Mora Yarımadası açıklarında 'korkunç bir trajedinin' yaşandığını dile getirdi.Hayatını kaybeden 78 yasadışı göçmenin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Türk, "Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 500 kişiye yakın kayıp var. Hayatta kalanlar ve felaketzedelerin aileleriyle dayanışmak önemli" ifadesini kullandı.Volker Türk, yaşanan olaya ilişkin, kaçakçılar ile insan kaçakçılarının soruşturulmasının ve adalet önüne çıkarılmasının önemini vurguladı.Ülkelere, daha düzenli göç kanalları açma ve sorumluluk paylaşımını artırma çağrısında bulunan Türk, denizde kurtarılan tüm kişilerin, güvenli bir şekilde ve zamanında karaya çıkarılması için düzenlemelerin yapılmasını istedi. Türk, göçle ilgili politika ve uygulamaların, bağımsız izlenmesi ve denetimiyle ilgili önerisini de yineledi.Yunanistan açıklarındaki tekne faciası14 Haziran'da, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda yasadışı göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Uzmanlar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230616/gocmen-faciasi-yunanistanda-protesto-edildi-sorumlusu-abd-ile-abnin-emperyalist-politikalari-1072524971.html

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yunanistan, mora yarımadası, tekne, tekne kazası, tekne faciası, kayıp, avrupa, bm, birleşmiş milletler (bm)