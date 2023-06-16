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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/guney-afrika-lideri-ramaphosa-afrika-ulkelerinin-baris-girisimini-gorusmek-icin-kievde-1072523850.html
Güney Afrika lideri Ramaphosa, Afrika ülkelerinin barış girişimini görüşmek için Kiev’de
Güney Afrika lideri Ramaphosa, Afrika ülkelerinin barış girişimini görüşmek için Kiev’de
Güney Afrika Cumhuriyeti lideri Cyril Ramaphosa, Afrika ülkelerinin barış girişimini görüşmek için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Ramaphosa’nın yarın da... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T11:01+0300
2023-06-16T11:03+0300
ukrayna krizi
güney afrika
cyril ramaphosa
dmitriy peskov
kremlin
rusya
ukrayna
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Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ramaphosa’nın Kiev’in hemen dışında yer alan Nemeşayevo tren istasyonuna vardığı belirtildi.Ramaphosa ve Senegal lideri Macky Sall’ın başında yer alacağı delegasyon, Afrika’nın barış girişimini ele almak için Kiev’de bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.Afrika liderlerinin yarınsa aynı girişimi St. Petersburg’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri bekleniyor. Söz konusu görüşmenin gerçekleşeceğini Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da doğruladı.Peskov, Putin’in bugün St. Petersburg Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda yapacağı konuşma ve görüşmelerin ardından yarın da Afrikalı liderlerle bir araya gelmek için kentte kalmayı sürdüreceğini söyledi.Afrika liderlerinin barış girişiminde yer alan maddelerin tamamı basına yansımadı ancak söz konusu girişimin taraflar arasında güvenin yeniden kurulmasını ve her iki tarafın da bazı tavizler vermesini içeren bir plan olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/putin-ukraynayla-ilgili-baris-plani-sunan-afrikali-liderleri-en-yakin-zamanda-kabul-edecek-1072146140.html
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güney afrika, cyril ramaphosa, dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna
güney afrika, cyril ramaphosa, dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna

Güney Afrika lideri Ramaphosa, Afrika ülkelerinin barış girişimini görüşmek için Kiev’de

11:01 16.06.2023 (güncellendi: 11:03 16.06.2023)
© AFP 2023 / RAJESH JANTILALCyril Ramaphosa
Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / RAJESH JANTILAL
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Güney Afrika Cumhuriyeti lideri Cyril Ramaphosa, Afrika ülkelerinin barış girişimini görüşmek için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Ramaphosa’nın yarın da Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmek için St. Petersburg’a gitmesi planlanıyor.
Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ramaphosa’nın Kiev’in hemen dışında yer alan Nemeşayevo tren istasyonuna vardığı belirtildi.
Ramaphosa ve Senegal lideri Macky Sall’ın başında yer alacağı delegasyon, Afrika’nın barış girişimini ele almak için Kiev’de bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.
Afrika liderlerinin yarınsa aynı girişimi St. Petersburg’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri bekleniyor. Söz konusu görüşmenin gerçekleşeceğini Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da doğruladı.
Peskov, Putin’in bugün St. Petersburg Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda yapacağı konuşma ve görüşmelerin ardından yarın da Afrikalı liderlerle bir araya gelmek için kentte kalmayı sürdüreceğini söyledi.
Afrika liderlerinin barış girişiminde yer alan maddelerin tamamı basına yansımadı ancak söz konusu girişimin taraflar arasında güvenin yeniden kurulmasını ve her iki tarafın da bazı tavizler vermesini içeren bir plan olduğu belirtiliyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
Ukrayna krizi
Putin, Ukrayna'yla ilgili barış planı sunan Afrikalı liderleri en yakın zamanda kabul edecek
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