https://sputniknews.com.tr/20230616/guney-afrika-lideri-ramaphosa-afrika-ulkelerinin-baris-girisimini-gorusmek-icin-kievde-1072523850.html

Güney Afrika lideri Ramaphosa, Afrika ülkelerinin barış girişimini görüşmek için Kiev’de

Güney Afrika lideri Ramaphosa, Afrika ülkelerinin barış girişimini görüşmek için Kiev’de

Güney Afrika Cumhuriyeti lideri Cyril Ramaphosa, Afrika ülkelerinin barış girişimini görüşmek için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Ramaphosa’nın yarın da... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T11:01+0300

2023-06-16T11:01+0300

2023-06-16T11:03+0300

ukrayna krizi

güney afrika

cyril ramaphosa

dmitriy peskov

kremlin

rusya

ukrayna

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Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ramaphosa’nın Kiev’in hemen dışında yer alan Nemeşayevo tren istasyonuna vardığı belirtildi.Ramaphosa ve Senegal lideri Macky Sall’ın başında yer alacağı delegasyon, Afrika’nın barış girişimini ele almak için Kiev’de bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.Afrika liderlerinin yarınsa aynı girişimi St. Petersburg’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri bekleniyor. Söz konusu görüşmenin gerçekleşeceğini Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da doğruladı.Peskov, Putin’in bugün St. Petersburg Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda yapacağı konuşma ve görüşmelerin ardından yarın da Afrikalı liderlerle bir araya gelmek için kentte kalmayı sürdüreceğini söyledi.Afrika liderlerinin barış girişiminde yer alan maddelerin tamamı basına yansımadı ancak söz konusu girişimin taraflar arasında güvenin yeniden kurulmasını ve her iki tarafın da bazı tavizler vermesini içeren bir plan olduğu belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230607/putin-ukraynayla-ilgili-baris-plani-sunan-afrikali-liderleri-en-yakin-zamanda-kabul-edecek-1072146140.html

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güney afrika, cyril ramaphosa, dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna