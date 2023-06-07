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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/putin-ukraynayla-ilgili-baris-plani-sunan-afrikali-liderleri-en-yakin-zamanda-kabul-edecek-1072146140.html
Putin, Ukrayna'yla ilgili barış planı sunan Afrikalı liderleri en yakın zamanda kabul edecek
Putin, Ukrayna'yla ilgili barış planı sunan Afrikalı liderleri en yakın zamanda kabul edecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yla ilgili barış planı sunan Afrikalı liderleri en yakın zamanda kabul edeceği açıklandı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T18:47+0300
2023-06-07T18:47+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
afrika
ukrayna krizi
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Rusya lideri Putin, Afrika ülkelerinin barış inisiyatifine öncülük eden Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Putin ve Ramaphosa, bir dizi Afrika ülkesinin Ukrayna çatışmasına çözüm için ortaya koyduğu barış inisiyatifini istişare etti. Kremlin, Putin'in Afrikalı liderlerden oluşan heyeti en yakın zamanda kabul etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.Rusya-Güney Afrika stratejik ortaklığının gelişimiyle ilgili güncel konuları da ele alan Putin ve Ramaphosa, temmuz sonunda St.Petersburg'da yapılacak 2. Rusya-Afrika Zirvesi'nin ve ağustosta Johannesburg'da yapılması planlanan BRICS Zirvesi'nin hazırlıklarını değerlendirdi.Liderler, Rusya ve Güney Afrika'nın uluslararası platformlardaki çalışmalarını yakın biçimde koordine etmeyi sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.Mayıs ortasındaki açıklamasında Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika lideri Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonuyla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın ofisi de, dün, bir dizi Afrika ülkesinin liderlerinin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin barış planı kapsamında haziran ortasında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edebileceğini açıklamıştı.
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vladimir putin, afrika, ukrayna krizi
vladimir putin, afrika, ukrayna krizi

Putin, Ukrayna'yla ilgili barış planı sunan Afrikalı liderleri en yakın zamanda kabul edecek

18:47 07.06.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yla ilgili barış planı sunan Afrikalı liderleri en yakın zamanda kabul edeceği açıklandı.
Rusya lideri Putin, Afrika ülkelerinin barış inisiyatifine öncülük eden Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Putin ve Ramaphosa, bir dizi Afrika ülkesinin Ukrayna çatışmasına çözüm için ortaya koyduğu barış inisiyatifini istişare etti.

Kremlin, Putin'in Afrikalı liderlerden oluşan heyeti en yakın zamanda kabul etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Rusya-Güney Afrika stratejik ortaklığının gelişimiyle ilgili güncel konuları da ele alan Putin ve Ramaphosa, temmuz sonunda St.Petersburg'da yapılacak 2. Rusya-Afrika Zirvesi'nin ve ağustosta Johannesburg'da yapılması planlanan BRICS Zirvesi'nin hazırlıklarını değerlendirdi.

Liderler, Rusya ve Güney Afrika'nın uluslararası platformlardaki çalışmalarını yakın biçimde koordine etmeyi sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Mayıs ortasındaki açıklamasında Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika lideri Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonuyla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın ofisi de, dün, bir dizi Afrika ülkesinin liderlerinin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin barış planı kapsamında haziran ortasında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edebileceğini açıklamıştı.
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