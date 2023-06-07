https://sputniknews.com.tr/20230607/putin-ukraynayla-ilgili-baris-plani-sunan-afrikali-liderleri-en-yakin-zamanda-kabul-edecek-1072146140.html

Putin, Ukrayna'yla ilgili barış planı sunan Afrikalı liderleri en yakın zamanda kabul edecek

Putin, Ukrayna'yla ilgili barış planı sunan Afrikalı liderleri en yakın zamanda kabul edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yla ilgili barış planı sunan Afrikalı liderleri en yakın zamanda kabul edeceği açıklandı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T18:47+0300

2023-06-07T18:47+0300

2023-06-07T18:47+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

afrika

ukrayna krizi

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Rusya lideri Putin, Afrika ülkelerinin barış inisiyatifine öncülük eden Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Putin ve Ramaphosa, bir dizi Afrika ülkesinin Ukrayna çatışmasına çözüm için ortaya koyduğu barış inisiyatifini istişare etti. Kremlin, Putin'in Afrikalı liderlerden oluşan heyeti en yakın zamanda kabul etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.Rusya-Güney Afrika stratejik ortaklığının gelişimiyle ilgili güncel konuları da ele alan Putin ve Ramaphosa, temmuz sonunda St.Petersburg'da yapılacak 2. Rusya-Afrika Zirvesi'nin ve ağustosta Johannesburg'da yapılması planlanan BRICS Zirvesi'nin hazırlıklarını değerlendirdi.Liderler, Rusya ve Güney Afrika'nın uluslararası platformlardaki çalışmalarını yakın biçimde koordine etmeyi sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.Mayıs ortasındaki açıklamasında Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika lideri Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonuyla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın ofisi de, dün, bir dizi Afrika ülkesinin liderlerinin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin barış planı kapsamında haziran ortasında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edebileceğini açıklamıştı.

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vladimir putin, afrika, ukrayna krizi