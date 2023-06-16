https://sputniknews.com.tr/20230616/almanya-gocmenleri-vagonlari-doldurup-macaristana-mi-gonderecek-diyen-orbana-holokost-tepkisi-1072543492.html
'Almanya göçmenleri vagonlara doldurup Macaristan'a mı gönderecek' diyen Orban'a Holokost tepkisi
'Almanya göçmenleri vagonlara doldurup Macaristan'a mı gönderecek' diyen Orban'a Holokost tepkisi
Macaristan muhalefeti, Başbakan Orban'ın Almanya üzerinden AB'nin göç politikasına yönelttiği eleştirileri gündeme taşıyarak bir kez daha Batı'nın hedefi... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T16:32+0300
2023-06-16T16:32+0300
2023-06-16T16:35+0300
dünya
macaristan
viktor orban
almanya
nazi
holokost
tren
göçmen
sığınmacı
mülteci
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AB'nin 8 Haziran'da uzlaştığı iltica reformuyla ilgili birliğin 'kara koyunu' Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın homurdanmaları dinmedi. Macaristan'ın Batı yanlısı, Rusya karşıtı propagandasıyla dikkat çekmeye çalışan, ama sandıkta karşılık bulamayan Momentum Hareketi'nden bir siyasi ise göçmen düşmanlığından oy toplayan Orban'ın Almanya üzerinden AB'nin göç politikasına yönelttiği eleştirileri gündeme taşıdı. AB'yi ilticaya kapalı bölge haline getirmeyi amaçlayan reform, birliğin sınırında kurulacak sığınmacı merkezlerinde hapishane benzeri koşullarda en fazla 12 hafta boyunca incelemeden geçirilecek göçmenlerin ret yanıtı eşliğinde mümkün olan en kısa sürede sınırdışı ya da iade edilmesini hedefliyor. Suriye, Afganistan ve Sudan'daki çatışmalardan kaçanlara özel olarak, belirli sayıda sığınmacının AB ülkelerine dağıtılması programında yer almak istemeyen üye ülkelerin ise sığınmacı başına 20 bin euro ödemesini öngörüyor. Bu sabah Kossuth Radyosu'na Rusya-Ukrayna ihtilafından ABD başkanlık seçimlerine uzanan değerlendirmelerde bulunan Orban, AB'nin iltica reformu uzlaşması için 'kabul edilemez' diyerek "Macaristan'ı cezalandırmak istiyorlar" değerlendirmesini yaptı. Sağcı popülist başbakan, uzlaşıyı çarpıtırcasına sorgularken şöyle bir manzara çizdi:Orban, AB'nin yeni göç kararının ardındaki sebebi, 'ekonomik savaş suçlusu' lakaplı Macar asıllı ABD'li milyarder finans spekülatörü George Soros'un Açık Toplum Vakıfları dahil imparatorluğunu kendisinden daha radikal oğlu Alex'e devretmesinde aradı. "Soros imparatorluğu, darbe benzeri ani bir kararla Avrupalıları göçmen kotasını boğazından aşağı indirmeye zorladı" diyen Macaristan Başbakanı, 'Soros'un güney sınırında zaten giderek saldırganlaşan göçmenleri yaz aylarında kışkırtmaya hazırlandığı' iddiasını ortaya attı. Orban'ın yönetimi altında sınıra dikenli teller dikip kamplarını kapatan Macaristan, sığınma başvurularını da kabul etmiyor.İlk etapta Almanya'da pek yankı yaratmayan Orban'ın sözleri, Macar muhalefetinin küçük partilerinden biri olan Momentum Hareketi'nin Avrupa Parlamentosu üyesi Katalin Cseh tarafından gündeme sokuldu. Sağcı liderin sözlerini sosyal medyada paylaşan Cseh, Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudileri trenlere doldurup toplama kamplarına yollaması göndermesine işaret ederek "Holokost'la utanç verici koşutluklar kurmadan duramıyor" dedi. Cseh, Orban'ın şubat ayında Ukrayna ihtilafıyla ilgili yaptığı yorumu da tekrar gündeme taşıdı: "Barış yanlısı müttefiklerimizi nasıl kaybettiğimiz gelecek için yol gösterici olmalı. Bir yıl önce barış kampında yalnız değildik. Örneğin silah değil de sadece kask tedarik eden Almanlar vardı. Ama sonra Ukrayna topraklarında doğuya, Rus sınırına yürüyecek Leopard tankları veren Almanların elinde belki de eski haritalar var."Macaristan Başbakanı'nın Eylül 2022'de Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasını kast edip etmediği muğlakken, muhalefet vekili Görünüşe göre Macaristan'ın en önemli ticaret ortağına defalarca hakaret etmek onun yeni favori eğlencesi" yorumunu yaparak Orban'ın Almanya'nın hedefi yapma çabasını katmerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230609/abden-iltica-reformu-turkiyeden-gidenler-de-hapishane-benzeri-merkezlerde-gozaltinda-tutulacak-1072237433.html
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macaristan, viktor orban, almanya, nazi, holokost, tren, göçmen, sığınmacı, mülteci, ab, ab, avrupa
macaristan, viktor orban, almanya, nazi, holokost, tren, göçmen, sığınmacı, mülteci, ab, ab, avrupa
'Almanya göçmenleri vagonlara doldurup Macaristan'a mı gönderecek' diyen Orban'a Holokost tepkisi
16:32 16.06.2023 (güncellendi: 16:35 16.06.2023) Abone ol
Macaristan muhalefeti, Başbakan Orban'ın Almanya üzerinden AB'nin göç politikasına yönelttiği eleştirileri gündeme taşıyarak bir kez daha Batı'nın hedefi olmasını sağlamaya çalıştı.
AB'nin 8 Haziran'da uzlaştığı iltica reformuyla ilgili birliğin 'kara koyunu' Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın homurdanmaları dinmedi. Macaristan'ın Batı yanlısı, Rusya karşıtı propagandasıyla dikkat çekmeye çalışan, ama sandıkta karşılık bulamayan Momentum Hareketi'nden bir siyasi ise göçmen düşmanlığından oy toplayan Orban'ın Almanya üzerinden AB'nin göç politikasına yönelttiği eleştirileri gündeme taşıdı.
AB'yi ilticaya kapalı bölge haline getirmeyi amaçlayan reform, birliğin sınırında kurulacak sığınmacı merkezlerinde hapishane benzeri koşullarda en fazla 12 hafta boyunca incelemeden geçirilecek göçmenlerin ret yanıtı eşliğinde mümkün olan en kısa sürede sınırdışı ya da iade edilmesini hedefliyor. Suriye, Afganistan ve Sudan'daki çatışmalardan kaçanlara özel olarak, belirli sayıda sığınmacının AB ülkelerine dağıtılması programında yer almak istemeyen üye ülkelerin ise sığınmacı başına 20 bin euro ödemesini öngörüyor.
Bu sabah Kossuth Radyosu'na Rusya-Ukrayna ihtilafından ABD başkanlık seçimlerine uzanan değerlendirmelerde bulunan Orban, AB'nin iltica reformu uzlaşması için 'kabul edilemez' diyerek "Macaristan'ı cezalandırmak istiyorlar" değerlendirmesini yaptı.
Sağcı popülist başbakan
, uzlaşıyı çarpıtırcasına sorgularken şöyle bir manzara çizdi
:
"Brüksel'e kaç göçmen dağıtacağını söyleme hakkı veren kurallar koyuyorlar. Şimdi bunun nasıl olacağını hayal etmek zor. Diyelim ki, Almanya'da bu göçmenler var. Ve gönüllü olarak buraya gelmek istemiyorlar... O zaman onları yakalayacaklar ve toplayacaklar. Almanya'da vagonlara mı koyuyorlar? Sonra da bize postalanacaklar, buraya boşaltılacaklar, biz de onları burada mı tutacağız?"
"Göçmenlerin girmesine izin vermeyen herhangi bir ülke, zorla almaya zorlanacak."
Orban, AB'nin yeni göç kararının ardındaki sebebi, 'ekonomik savaş suçlusu' lakaplı Macar asıllı ABD'li milyarder finans spekülatörü George Soros'un Açık Toplum Vakıfları dahil imparatorluğunu kendisinden daha radikal oğlu Alex'e devretmesinde aradı.
"Soros imparatorluğu, darbe benzeri ani bir kararla Avrupalıları göçmen kotasını boğazından aşağı indirmeye zorladı" diyen Macaristan Başbakanı, 'Soros'un güney sınırında zaten giderek saldırganlaşan göçmenleri yaz aylarında kışkırtmaya hazırlandığı' iddiasını ortaya attı. Orban'ın yönetimi altında sınıra dikenli teller dikip kamplarını kapatan Macaristan, sığınma başvurularını da kabul etmiyor.
İlk etapta Almanya'da pek yankı yaratmayan Orban'ın sözleri, Macar muhalefetinin küçük partilerinden biri olan Momentum Hareketi'nin Avrupa Parlamentosu üyesi Katalin Cseh tarafından gündeme sokuldu.
Sağcı liderin sözlerini sosyal medyada paylaşan Cseh, Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudileri trenlere doldurup toplama kamplarına yollaması göndermesine işaret ederek "Holokost'la utanç verici koşutluklar kurmadan duramıyor" dedi.
Cseh, Orban'ın şubat ayında Ukrayna ihtilafıyla ilgili yaptığı yorumu da tekrar gündeme taşıdı: "Barış yanlısı müttefiklerimizi nasıl kaybettiğimiz gelecek için yol gösterici olmalı. Bir yıl önce barış kampında yalnız değildik. Örneğin silah değil de sadece kask tedarik eden Almanlar vardı. Ama sonra Ukrayna topraklarında doğuya, Rus sınırına yürüyecek Leopard tankları veren Almanların elinde belki de eski haritalar var."
Macaristan Başbakanı'nın Eylül 2022'de Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasını kast edip etmediği muğlakken, muhalefet vekili Görünüşe göre Macaristan'ın en önemli ticaret ortağına defalarca hakaret etmek onun yeni favori eğlencesi" yorumunu yaparak Orban'ın Almanya'nın hedefi yapma çabasını katmerlendirdi.