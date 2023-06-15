https://sputniknews.com.tr/20230615/250-bin-kadin-incelendi-dogum-kontrol-haplari-depresyona-neden-oluyor--1072470911.html
250 bin kadın incelendi: Doğum kontrol hapları depresyona neden oluyor
250 bin kadın incelendi: Doğum kontrol hapları depresyona neden oluyor
İsveç'te kadınlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmayla, doğum kontrol hapları ile depresyon arasında bağlantı olduğu tespit edildi. Kullanıma erken dönemde... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T10:25+0300
2023-06-15T10:25+0300
2023-06-15T10:25+0300
yaşam
doğum
doğum kontrol
doğum kontrol hapı
depresyon
isveç
araştırma
kadın
menopoz
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İsveç'te Uppsala Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı çalışmada, 250 bin kadının doğumdan menopoza kadar geçirdikleri değişim incelendi. Çalışma, oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) ile depresyon arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Ergenlik çağında doğum kontrol haplarına başlayanların yaklaşık yüzde 130 daha yüksek oranda depresif semptomlara sahip olduğu tespit edildi. Benzer bir tablo, yüzde 92 gibi yüksek bir oranla yetişkin doğum kontrol hapı kullanıcılarında görüldü.Doğum kontrol hapı kullanımının ilk iki yılında düzenli bir depresyon teşhisi alma riskinin ise yüzde 73 olduğu belirtildi. Gençler üzerinde daha etkiliHapların gençler üzerindeki güçlü etkisinin ergenliğin neden olduğu hormonal değişikliklere bağlı olabileceği ifade edildi. Bu yaş grubundaki kadınlar, zaten önemli bir hormonal değişime uğradıkları için sadece hormonal değişimlere değil, aynı zamanda diğer yaşam deneyimlerine de daha duyarlı olabiliyor. Genç kullanıcıların hapı bıraktıktan sonra bile artan bir depresyon oranına sahip oldukları bulunurken, yetişkin kullanıcılarda benzer bir etki gözlenmedi.Çalışmaya katılan doktora öğrencilerinden Therese Johansson, "Doğum kontrol yöntemlerinin kadınlar için pek çok faydası olmasına rağmen hem tıp uzmanları hem de hastalar, bu ve benzeri çalışmalarda tespit edilen yan etkiler konusunda bilgilendirilmeli" dedi.
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doğum, doğum kontrol, doğum kontrol hapı, depresyon, isveç, araştırma, kadın, menopoz
doğum, doğum kontrol, doğum kontrol hapı, depresyon, isveç, araştırma, kadın, menopoz
250 bin kadın incelendi: Doğum kontrol hapları depresyona neden oluyor
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İsveç'te kadınlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmayla, doğum kontrol hapları ile depresyon arasında bağlantı olduğu tespit edildi. Kullanıma erken dönemde başlayan kadınların çok büyük bir kısmının depresif semptomplar gösterdiği belirtildi.
İsveç'te Uppsala Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı çalışmada, 250 bin kadının doğumdan menopoza kadar geçirdikleri değişim incelendi.
Çalışma, oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) ile depresyon arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı.
Ergenlik çağında doğum kontrol haplarına başlayanların yaklaşık yüzde 130 daha yüksek oranda depresif semptomlara sahip olduğu tespit edildi. Benzer bir tablo, yüzde 92 gibi yüksek bir oranla yetişkin doğum kontrol hapı kullanıcılarında görüldü.
Doğum kontrol hapı kullanımının ilk iki yılında düzenli bir depresyon teşhisi alma riskinin ise yüzde 73 olduğu belirtildi.
Gençler üzerinde daha etkili
Hapların gençler üzerindeki güçlü etkisinin ergenliğin neden olduğu hormonal değişikliklere bağlı olabileceği ifade edildi. Bu yaş grubundaki kadınlar, zaten önemli bir hormonal değişime uğradıkları için sadece hormonal değişimlere değil, aynı zamanda diğer yaşam deneyimlerine de daha duyarlı olabiliyor.
Genç kullanıcıların hapı bıraktıktan sonra bile artan bir depresyon oranına sahip oldukları bulunurken, yetişkin kullanıcılarda benzer bir etki gözlenmedi.
Çalışmaya katılan doktora öğrencilerinden Therese Johansson, "Doğum kontrol yöntemlerinin kadınlar için pek çok faydası olmasına rağmen hem tıp uzmanları hem de hastalar, bu ve benzeri çalışmalarda tespit edilen yan etkiler konusunda bilgilendirilmeli" dedi.