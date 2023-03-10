https://sputniknews.com.tr/20230310/hondurasin-ilk-kadin-devlet-baskani-dogum-kontrol-hapini-yasallastirdi-1068071612.html
Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı doğum kontrol hapını yasallaştırdı
Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı doğum kontrol hapını yasallaştırdı
Latin Amerika ülkesi Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı Xiomara Castro, ülkede yasak olan doğum kontrol haplarını yasal hale getirdi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T10:46+0300
2023-03-10T10:46+0300
2023-03-10T10:46+0300
dünya
xiomara castro
honduras
doğum kontrol hapı
yasak
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Honduras'ın ilk kadın devlet Başkanı Xiomara Castro, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çıkardığı kararnameyle ülkede daha önce yasak olan doğum kontrol haplarını yasallaştırdı.Twitter'dan açıklama yapan Castro, doğum kontrol hapının 'kadınların üreme haklarının bir parçası olduğunu ve kürtaj olmadığını' belirterek, cinsellik konusundaki kısıtlamaları gevşetme sözü verdi.Castro, "Bugün 8 Mart kadınların tarihi mücadelesini anıyor. Ertesi gün hapının yaygın kullanımına dönük kararnameyi imzalıyorum. Dünya Sağlık Örgütü, bunun kadınların üreme haklarının bir parçası olduğunu ve kürtaj olmadığını belirlemiştir" dedi.Büyük ölçüde Katoliklerin yaşadığı Honduras'ta 2009 yılında Xiomara Castro'nun eşi olan dönemin Devlet Başkanı Manuel Zelaya'yı deviren darbenin ardından doğum kontrol hapı kullanımını yasaklamıştı.Geçen aralık ayında kadın hakları gruplarının düzenlediği kampanyaların ardından Sağlık Bakanlığı, hapın sadece tecavüz mağdurları için kullanılmasına onay vermişti.Honduras Sağlık Bakanı Jose Manuel Matheu, geçen yılın temmuz ayında karaborsada satılan doğum kontrol haplarıyla ilgili bir belgeselde yer alan röportajında ülkenin bu konudaki tutumunu asla değiştirmeyeceğini söylemişti.Kadın hakları aktivistleri memnuniyetle karşıladıÖte yandan kadın hakları hakları aktivisti Sandy Artega, Başkan Castro'nun kararını memnuniyetle karşıladı, ancak yapılması gereken daha çok iş olduğunu vurguladı.BBC'ye konuşan Artega, "Ertesi gün hapının uygulanması sürecini izleyeceğiz ve eksikliğini hissettiğimiz diğer haklar için de mücadele edeceğiz. Artık daha fazla cinsel özgürlük için kapı açık" ifadelerini kullandı.Kürtaj tecavüz vakalarında bile yasakHonduras'ta kürtaj yasa dışı ve tecavüz ya da ensest vakalarında bile 6 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminlerine göre Honduras'ta her yıl 51 bin ila 82 bin arasında kaçak kürtaj işlemi gerçekleştiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/taliban-batinin-komplosu-iddiasiyla-dogum-kontrol-hapini-yasakladi-1067170701.html
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xiomara castro, honduras, doğum kontrol hapı, yasak
xiomara castro, honduras, doğum kontrol hapı, yasak
Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı doğum kontrol hapını yasallaştırdı
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Latin Amerika ülkesi Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı Xiomara Castro, ülkede yasak olan doğum kontrol haplarını yasal hale getirdi.
Honduras'ın ilk kadın devlet Başkanı Xiomara Castro, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çıkardığı kararnameyle ülkede daha önce yasak olan doğum kontrol haplarını yasallaştırdı.
Twitter'dan açıklama yapan Castro, doğum kontrol hapının 'kadınların üreme haklarının bir parçası olduğunu ve kürtaj olmadığını' belirterek, cinsellik konusundaki kısıtlamaları gevşetme sözü verdi.
Castro, "Bugün 8 Mart kadınların tarihi mücadelesini anıyor. Ertesi gün hapının yaygın kullanımına dönük kararnameyi imzalıyorum. Dünya Sağlık Örgütü, bunun kadınların üreme haklarının bir parçası olduğunu ve kürtaj olmadığını belirlemiştir" dedi.
Büyük ölçüde Katoliklerin yaşadığı Honduras'ta 2009 yılında Xiomara Castro'nun eşi olan dönemin Devlet Başkanı Manuel Zelaya'yı deviren darbenin ardından doğum kontrol hapı kullanımını yasaklamıştı.
Geçen aralık ayında kadın hakları gruplarının düzenlediği kampanyaların ardından Sağlık Bakanlığı, hapın sadece tecavüz mağdurları için kullanılmasına onay vermişti.
Honduras Sağlık Bakanı Jose Manuel Matheu, geçen yılın temmuz ayında karaborsada satılan doğum kontrol haplarıyla ilgili bir belgeselde yer alan röportajında ülkenin bu konudaki tutumunu asla değiştirmeyeceğini söylemişti.
Kadın hakları aktivistleri memnuniyetle karşıladı
Öte yandan kadın hakları hakları aktivisti Sandy Artega, Başkan Castro'nun kararını memnuniyetle karşıladı, ancak yapılması gereken daha çok iş olduğunu vurguladı.
BBC'ye konuşan Artega, "Ertesi gün hapının uygulanması sürecini izleyeceğiz ve eksikliğini hissettiğimiz diğer haklar için de mücadele edeceğiz. Artık daha fazla cinsel özgürlük için kapı açık" ifadelerini kullandı.
Kürtaj tecavüz vakalarında bile yasak
Honduras'ta kürtaj yasa dışı ve tecavüz ya da ensest vakalarında bile 6 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminlerine göre Honduras'ta her yıl 51 bin ila 82 bin arasında kaçak kürtaj işlemi gerçekleştiriliyor.