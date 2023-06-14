https://sputniknews.com.tr/20230614/nijeryada-dugunden-donenleri-tasiyan-tekne-batti-100den-fazla-olu--1072433729.html
Nijerya'da düğünden dönenleri taşıyan tekne battı: 100'den fazla ölü
Nijerya'da düğünden dönenleri taşıyan tekne battı: 100'den fazla ölü
Nijerya'nın Niger eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 100'ü geçti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T14:05+0300
2023-06-14T14:05+0300
2023-06-14T14:05+0300
dünya
afrika
nijerya
tekne
tekne kazası
tekne faciası
ölü
düğün
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Nijerya'da Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü Okasanmi Ajayi, yaptığı açıklamada, düğünden dönenleri taşıyan teknenin Niger Nehri'nde batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e çıktığını belirtti.Ajayi, kazada bazı kişilerin sağ kurtulduğunu kaydederek, olay bölgesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Haziran'da Niger eyaletindeki düğünden dönen yaklaşık 300 kişinin Kwara eyaletine gitmek üzere bindiği tekne nehirde bir ağaca çarparak batmıştı.Kwara Eyaleti Valisi Abdulrahman Abdulrazaq, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği talihsiz olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirmişti.Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/yunanistanda-multecileri-tasiyan-tekne-batti-104-kisi-kurtarildi-17-olu-1072425471.html
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afrika, nijerya, tekne, tekne kazası, tekne faciası, ölü, düğün
afrika, nijerya, tekne, tekne kazası, tekne faciası, ölü, düğün
Nijerya'da düğünden dönenleri taşıyan tekne battı: 100'den fazla ölü
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Nijerya'nın Niger eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 100'ü geçti.
Nijerya'da Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü Okasanmi Ajayi, yaptığı açıklamada, düğünden dönenleri taşıyan teknenin Niger Nehri'nde batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e çıktığını belirtti.
Ajayi, kazada bazı kişilerin sağ kurtulduğunu kaydederek, olay bölgesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Haziran'da Niger eyaletindeki düğünden dönen yaklaşık 300 kişinin Kwara eyaletine gitmek üzere bindiği tekne nehirde bir ağaca çarparak batmıştı.
Kwara Eyaleti Valisi Abdulrahman Abdulrazaq, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği talihsiz olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirmişti.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.