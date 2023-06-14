https://sputniknews.com.tr/20230614/lavrov-tahil-anlasmasi-17-temmuza-kadar-calismaya-baslamazsa-uzatmayacagiz-1072458821.html
Lavrov: Tahıl anlaşması 17 Temmuz’a kadar çalışmaya başlamazsa uzatmayacağız
Lavrov: Tahıl anlaşması 17 Temmuz’a kadar çalışmaya başlamazsa uzatmayacağız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl anlaşmasının 17 Temmuz’a kadar tam kapasite çalışmaya başlamaması durumunda uzatılmayacağını ifade etti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T22:11+0300
2023-06-14T22:11+0300
2023-06-14T22:11+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
tahıl anlaşması
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 46. toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Maalesef 22 Temmuz 2022’de imzalanan İstanbul paketi halâ sadece Ukrayna gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili olan kısmında çalışıyor. Paketin Rus amonyağı ile ilgili kısmı çalışmıyor” ifadesini kullandı.Lavrov, Rus tarım ürünlerinin ve gübresinin Batı’nın yasadışı tek taraflı yaptırımları kapsamından çıkarmak için imzalanan Rusya-Birleşmiş Milletler Memorandumu’nun hayata geçirilmesi konusunda ilerlemenin ölmediğini söyledi.“Bir kez daha dile getirmek zorundayım, eğer İstanbul paketi, BM Genel Sekreteri’nin belirlediği şekliyle 17 Temmuz’a kadar çalışmazsa uzatılması katiyen söz konusu olmayacak” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın Rus gübrelerine ve buğdayına, Amerikan şirketleri tarafından üretilen ve ikiyüzlü şekilde insani yardım sloganları arkasına saklanan Avrupalılar tarafından dampingli fiyatlarla satın alınan Ukrayna yemlik tahılına olduğu kadar ihtiyacı var.”
https://sputniknews.com.tr/20230614/kremlin-istanbuldaki-baris-gorusmelerinde-kirimin-rusyaya-kiralanmasi-muzakere-edilmedi-1072445065.html
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sergey lavrov, rusya, tahıl anlaşması
sergey lavrov, rusya, tahıl anlaşması
Lavrov: Tahıl anlaşması 17 Temmuz’a kadar çalışmaya başlamazsa uzatmayacağız
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl anlaşmasının 17 Temmuz’a kadar tam kapasite çalışmaya başlamaması durumunda uzatılmayacağını ifade etti.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 46. toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Maalesef 22 Temmuz 2022’de imzalanan İstanbul paketi halâ sadece Ukrayna gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili olan kısmında çalışıyor. Paketin Rus amonyağı ile ilgili kısmı çalışmıyor” ifadesini kullandı.
Lavrov, Rus tarım ürünlerinin ve gübresinin Batı’nın yasadışı tek taraflı yaptırımları kapsamından çıkarmak için imzalanan Rusya-Birleşmiş Milletler Memorandumu’nun hayata geçirilmesi konusunda ilerlemenin ölmediğini söyledi.
“Bir kez daha dile getirmek zorundayım, eğer İstanbul paketi, BM Genel Sekreteri’nin belirlediği şekliyle 17 Temmuz’a kadar çalışmazsa uzatılması katiyen söz konusu olmayacak” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın Rus gübrelerine ve buğdayına, Amerikan şirketleri tarafından üretilen ve ikiyüzlü şekilde insani yardım sloganları arkasına saklanan Avrupalılar tarafından dampingli fiyatlarla satın alınan Ukrayna yemlik tahılına olduğu kadar ihtiyacı var.”