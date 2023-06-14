https://sputniknews.com.tr/20230614/lavrov-tahil-anlasmasi-17-temmuza-kadar-calismaya-baslamazsa-uzatmayacagiz-1072458821.html

Lavrov: Tahıl anlaşması 17 Temmuz’a kadar çalışmaya başlamazsa uzatmayacağız

Lavrov: Tahıl anlaşması 17 Temmuz’a kadar çalışmaya başlamazsa uzatmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl anlaşmasının 17 Temmuz’a kadar tam kapasite çalışmaya başlamaması durumunda uzatılmayacağını ifade etti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T22:11+0300

2023-06-14T22:11+0300

2023-06-14T22:11+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

tahıl anlaşması

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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 46. toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Maalesef 22 Temmuz 2022’de imzalanan İstanbul paketi halâ sadece Ukrayna gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili olan kısmında çalışıyor. Paketin Rus amonyağı ile ilgili kısmı çalışmıyor” ifadesini kullandı.Lavrov, Rus tarım ürünlerinin ve gübresinin Batı’nın yasadışı tek taraflı yaptırımları kapsamından çıkarmak için imzalanan Rusya-Birleşmiş Milletler Memorandumu’nun hayata geçirilmesi konusunda ilerlemenin ölmediğini söyledi.“Bir kez daha dile getirmek zorundayım, eğer İstanbul paketi, BM Genel Sekreteri’nin belirlediği şekliyle 17 Temmuz’a kadar çalışmazsa uzatılması katiyen söz konusu olmayacak” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın Rus gübrelerine ve buğdayına, Amerikan şirketleri tarafından üretilen ve ikiyüzlü şekilde insani yardım sloganları arkasına saklanan Avrupalılar tarafından dampingli fiyatlarla satın alınan Ukrayna yemlik tahılına olduğu kadar ihtiyacı var.”

https://sputniknews.com.tr/20230614/kremlin-istanbuldaki-baris-gorusmelerinde-kirimin-rusyaya-kiralanmasi-muzakere-edilmedi-1072445065.html

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