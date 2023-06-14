Kremlin: İstanbul'daki barış görüşmelerinde Kırım'ın Rusya'ya kiralanması müzakere edilmedi

© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı Barış görüşmeleri kapsamında Rusya ve Ukrayna delegasyonlarını bir araya getiren son görüşme de yine İstanbul’da mart sonunda gerçekleştirilmişti. Taraflar arasında yapılacak barış anlaşmasının genel hatları üstünde anlaşılan bu görüşmenin ardından Ukrayna bazı maddeler konusunda geri adım atmış, daha sonra da görüşmeler tıkanmıştı.