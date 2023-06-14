https://sputniknews.com.tr/20230614/kremlin-istanbuldaki-baris-gorusmelerinde-kirimin-rusyaya-kiralanmasi-muzakere-edilmedi-1072445065.html
Kremlin: İstanbul'daki barış görüşmelerinde Kırım'ın Rusya'ya kiralanması müzakere edilmedi
Kremlin: İstanbul'daki barış görüşmelerinde Kırım'ın Rusya'ya kiralanması müzakere edilmedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna taraflarının geçen sene İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmelerde Kırım’ın Rus tarafına kiralanması... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T16:14+0300
2023-06-14T16:14+0300
2023-06-14T16:14+0300
ukrayna krizi
rusya
kırım
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının geçen sene İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmelerde üstünde çalışılan anlaşma taslağının, Kırım’ın Rusya’ya kiralanmasıyla ilgili bir maddeyi gerçekten içerip içermediği soruldu.Peskov soru karşısında, “Hayır, bu doğru değil. Kırım, Rusya Federasyonu’nun ayrılmaz, asli bir parçası. Kırım, Rusya’nın bölgelerinden biri” yanıtını verdi.Kırım’ın kiralanması konusunun, İstanbul’daki görüşmeler sırasında oluşturulan barış anlaşması taslağında yer aldığı iddiası, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko tarafından gündeme getirildi. Lukaşenko, söz konusu taslak metinde Kırım’ın Rusya’ya uzun süreli olarak kiralanmasına ilişkin bir madde olduğunu ileri sürmüştü.
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rusya, kırım, kremlin, dmitriy peskov
rusya, kırım, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: İstanbul'daki barış görüşmelerinde Kırım'ın Rusya'ya kiralanması müzakere edilmedi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna taraflarının geçen sene İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmelerde Kırım’ın Rus tarafına kiralanması konusunu müzakere ettikleri iddiasını yalanladı. Söz konusu iddia Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından gündeme getirilmişti.
Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının geçen sene İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmelerde üstünde çalışılan anlaşma taslağının, Kırım’ın Rusya’ya kiralanmasıyla ilgili bir maddeyi gerçekten içerip içermediği soruldu.
Peskov soru karşısında, “Hayır, bu doğru değil. Kırım, Rusya Federasyonu’nun ayrılmaz, asli bir parçası. Kırım, Rusya’nın bölgelerinden biri” yanıtını verdi.
Kırım’ın kiralanması konusunun, İstanbul’daki görüşmeler sırasında oluşturulan barış anlaşması taslağında yer aldığı iddiası, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko tarafından gündeme getirildi. Lukaşenko, söz konusu taslak metinde Kırım’ın Rusya’ya uzun süreli olarak kiralanmasına ilişkin bir madde olduğunu ileri sürmüştü.