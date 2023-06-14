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https://sputniknews.com.tr/20230614/arastirma-migren-hastalarinda-inme-riski-daha-fazla-olabilir-1072448287.html
Araştırma: Migren hastalarında inme riski daha fazla olabilir
Araştırma: Migren hastalarında inme riski daha fazla olabilir
Danimarka'da yürütülen bir araştırma, migren hastalarında iskemik inme riskinin daha yüksek olduğunu ve migren hastası kadınlarda hemorajik inme ve kalp... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T17:27+0300
2023-06-14T17:27+0300
yaşam
migren
inme
kalp krizi
risk
sağlık
araştırma
danimarka
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'PLOS Medicine' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacı Cecilia Hvitfeldt Fuglsang ve ekibi, migren hastalığı ile inme riski arasındaki bağı inceledi.Danimarka'daki 1996-2018 dönemine ait sağlık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, migren ilacı alan hastaların, 60 yaşından önce karşı karşıya kaldığı iskemik inme ve kalp krizi riskini nüfusunun geri kalanıyla kıyasladı.Araştırmacılar, migren teşhisi konulan kişilerde 60 yaşından önce inme ya da kalp krizi riskinin daha fazla olduğunu gösterdi.Araştırmada, önceki bulguların aksine migren hastası kadın ve erkeklerde, iskemik inme riskinin eşit olduğu belirtildi.Ayrıca araştırma, migreni olan kadınlarda, hemorajik inme ve kalp krizi riskinin, erkeklere ve genel nüfusa kıyasla daha yüksek olabileceğini gösterdi.İskemik inme, kan pıhtısının beyne giden bir damarı tıkamasıyla meydana gelirken hemorajik inme, beyindeki bir damarın patlaması sonucu yaşanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/arastirma-kovid-19-geciren-milyonlarca-kisinin-tat-ve-koku-duyusu-geri-gelmedi-1072395074.html
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migren, inme, kalp krizi, risk, sağlık, araştırma, danimarka
migren, inme, kalp krizi, risk, sağlık, araştırma, danimarka

Araştırma: Migren hastalarında inme riski daha fazla olabilir

17:27 14.06.2023
© AAbaş ağrısı-migren
baş ağrısı-migren - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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Danimarka'da yürütülen bir araştırma, migren hastalarında iskemik inme riskinin daha yüksek olduğunu ve migren hastası kadınlarda hemorajik inme ve kalp krizinin daha çok görülebileceğini ortaya koydu.
'PLOS Medicine' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacı Cecilia Hvitfeldt Fuglsang ve ekibi, migren hastalığı ile inme riski arasındaki bağı inceledi.
Danimarka'daki 1996-2018 dönemine ait sağlık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, migren ilacı alan hastaların, 60 yaşından önce karşı karşıya kaldığı iskemik inme ve kalp krizi riskini nüfusunun geri kalanıyla kıyasladı.
Araştırmacılar, migren teşhisi konulan kişilerde 60 yaşından önce inme ya da kalp krizi riskinin daha fazla olduğunu gösterdi.
Araştırmada, önceki bulguların aksine migren hastası kadın ve erkeklerde, iskemik inme riskinin eşit olduğu belirtildi.
Ayrıca araştırma, migreni olan kadınlarda, hemorajik inme ve kalp krizi riskinin, erkeklere ve genel nüfusa kıyasla daha yüksek olabileceğini gösterdi.
İskemik inme, kan pıhtısının beyne giden bir damarı tıkamasıyla meydana gelirken hemorajik inme, beyindeki bir damarın patlaması sonucu yaşanıyor.
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