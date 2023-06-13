https://sputniknews.com.tr/20230613/arastirma-kovid-19-geciren-milyonlarca-kisinin-tat-ve-koku-duyusu-geri-gelmedi-1072395074.html

Araştırma: Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin tat ve koku duyusu geri gelmedi

Araştırma: Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin tat ve koku duyusu geri gelmedi

Yeni bir araştırmaya göre, Kovid-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalı koku ve tat duyusunu kaybetti ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri gelmedi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T17:20+0300

2023-06-13T17:20+0300

2023-06-13T17:20+0300

koronavirüs

kovid-19

koku

rahatsızlık

araştırma

anket

salgın

salgın hastalık

tat alma

duyu

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The Laringoscope dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında yaklaşık 29 bin 700 yetişkinle anket yapıldı.Araştırmacılar Kovid-19’u şiddetli geçirme ile tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu buldu.Kovid-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalının koku ve tat duyusunu kaybettiği ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri kazanamadığı belirtildi.Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi’nin 2021 verilerini kullanan araştırmacılar, Kovid-19 geçirmiş katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının koku ve yaklaşık yüzde 58'inin tat duyusu kaybı yaşadığını tespit etti.Bu katılımcıların yüzde 24’ünün yalnızca kısmi bir iyileşme gösterdiği, yüzde 3'ten fazlasının koku alma duyusunda hiç iyileşme olmadığı tespit edildi.Tat alma duyusu kaybı yaşayanların yüzde 20'sinin bu duyularını kısmen geri kazandığı, yüzde 2'den fazlasın ise hâlâ tat alamadığı kaydedildi.Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Neil Bhattacharyya, "Kovid-19 kaynaklı koku kaybı yaşadığınızda çoğu insanın bu duyuyu geri kazandığını düşünürsünüz ancak ciddi oranda bu kayıp geri gelmiyor" dedi.

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kovid-19, koku, rahatsızlık, araştırma, anket, salgın, salgın hastalık, tat alma, duyu, duyu kaybı