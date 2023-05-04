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DSÖ, Kovid-19 araştırmalarına liderlik eden çalışanını cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kovdu
DSÖ, Kovid-19 araştırmalarına liderlik eden çalışanını cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kovdu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki yıl önce Kovid-19'un kökenlerinin araştırılması çalışmaları için kurumu temsilen Çin'e giden üst düzey delegasyona liderlik eden... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T18:36+0300
2023-05-04T18:36+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
işten çıkarma
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DSÖ, 2021'de Çin'deki bilim insanlarıyla ortak toplantıya katılan DSÖ ekibinin başındaki Peter Ben Embarek'in, geçen yıl görevden alındığını duyurdu.DSÖ Sözcüsü Marcia Poole, bir soruya yazılı olarak verdiği yanıtta, "Embarek, cinsel istismar tespitinin ve ilgili disiplin sürecinin ardından görevinden alındı. Bulgular, DSÖ soruşturma ekibince ilk olarak 2018'de elde edilen 2015 ve 2017'deki iddialarla ilgilidir." ifadesini kullandı.Poole, cinsel istismar mağdurlarının soruşturma sürecine dahil olmak istemediklerinden diğer iddiaların tam olarak soruşturulamayacağını kaydetti.Konuyla ilgili ilk haber, The Financial Times gazetesinde yer alırken, Embarek'in soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi.Son dönemde DSÖ ile ilgili taciz olayları basında yer aldıDanimarkalı Embarek, 2021'in başlarında Çin'de ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğü Vuhan'daki hayvan pazarını ziyaret eden ve virüsün insanlara ilk kez nasıl bulaşmaya başladığını belirlemek için Çinli bilim insanlarıyla yakın şekilde çalışan uluslararası bir ekibin liderliğini yapmıştı.Son dönemde DSÖ ile ilgili taciz olaylarının basında yer almasının ardından kurumda cinsel istismar, sömürü ve tacizin tamamen bitirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.DSÖ, geçen ay bir çalışanını cinsel taciz nedeniyle görevden almıştıDSÖ, geçen ay, defalarca cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen çalışanı Dr. Temo Waqanivalu'yu, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından işten çıkardığını açıklamıştı.Söz konusu kişinin, cinsel tacizde bulunduğunun tespit edilmesi ve ilgili disiplin sürecinin ardından ihraç edildiğini bildiren Poole, "DSÖ için herhangi birinin cinsel tacize uğraması kabul edilmez." ifadelerini kullanmıştı.İddialar, ocakta ortaya çıkmıştıDSÖ'nün kadınlardan gelen şikayetlere rağmen Waqanivalu'nun cinsel istismarlarına ses çıkarmadığı ocak ayında ortaya çıkınca örgüt zor durumda kalmıştı.Bir kadın doktor, Ekim 2022'de Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı konferansta, DSÖ çalışanı Waqanivalu'nun cinsel saldırısına uğradığına yönelik Twitter'dan paylaşımda bulunmuştu.Associated Press'in (AP) ele geçirdiği iç yazışmalara göre, DSÖ çalışanı Waqanivalu, 2018'de de bir başka kadın tarafından cinsel istismarla suçlanmıştı.Waqanivalu, 2017'de de Japonya'da bir DSÖ personelini taciz ettiği şeklinde itham edilmişti. İsmini vermek istemeyen DSÖ personeli, düzenlenen bir programdan sonra, akşam yemeğinde tacize uğradığını söylemişti.Yazışmalar, vakaların, DSÖ'nün üst düzey yönetici ve yetkililerine bildirilmesine rağmen Waqanivalu hakkında disiplin işlemi başlatılmadığını, bu kişinin kariyerine aynen devam ettiğini ortaya koymuştu.DSÖ Direktörü: 'Tacize sıfır toleransla yaklaşıyoruz'DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kadın doktora verdiği yanıtta, cinsel istismar iddiası karşısında dehşete düştüğünü belirterek DSÖ'nün bu tür suistimallere karşı sıfır toleransla yaklaştığını vurgulamıştı.Cinsel istismara uğradığını belirten kadın doktora, şahsen destek olma teklifinde bulunan Ghebreyesus, suçlamaya adı karışan personelin görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlattıklarını aktarmıştı.Waqanivalu, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddederek hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etmişti.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), cinsel taciz, kadına yönelik taciz, işten çıkarma
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), cinsel taciz, kadına yönelik taciz, işten çıkarma

DSÖ, Kovid-19 araştırmalarına liderlik eden çalışanını cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kovdu

18:36 04.05.2023
© REUTERS / Christopher Black/WHO Peter Ben Embarek
 Peter Ben Embarek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© REUTERS / Christopher Black/WHO
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki yıl önce Kovid-19'un kökenlerinin araştırılması çalışmaları için kurumu temsilen Çin'e giden üst düzey delegasyona liderlik eden çalışanını, cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle işten çıkardığını açıkladı.
DSÖ, 2021'de Çin'deki bilim insanlarıyla ortak toplantıya katılan DSÖ ekibinin başındaki Peter Ben Embarek'in, geçen yıl görevden alındığını duyurdu.
DSÖ Sözcüsü Marcia Poole, bir soruya yazılı olarak verdiği yanıtta, "Embarek, cinsel istismar tespitinin ve ilgili disiplin sürecinin ardından görevinden alındı. Bulgular, DSÖ soruşturma ekibince ilk olarak 2018'de elde edilen 2015 ve 2017'deki iddialarla ilgilidir." ifadesini kullandı.
Poole, cinsel istismar mağdurlarının soruşturma sürecine dahil olmak istemediklerinden diğer iddiaların tam olarak soruşturulamayacağını kaydetti.
Konuyla ilgili ilk haber, The Financial Times gazetesinde yer alırken, Embarek'in soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi.

Son dönemde DSÖ ile ilgili taciz olayları basında yer aldı

Danimarkalı Embarek, 2021'in başlarında Çin'de ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğü Vuhan'daki hayvan pazarını ziyaret eden ve virüsün insanlara ilk kez nasıl bulaşmaya başladığını belirlemek için Çinli bilim insanlarıyla yakın şekilde çalışan uluslararası bir ekibin liderliğini yapmıştı.
Son dönemde DSÖ ile ilgili taciz olaylarının basında yer almasının ardından kurumda cinsel istismar, sömürü ve tacizin tamamen bitirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

DSÖ, geçen ay bir çalışanını cinsel taciz nedeniyle görevden almıştı

DSÖ, geçen ay, defalarca cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen çalışanı Dr. Temo Waqanivalu'yu, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından işten çıkardığını açıklamıştı.
Söz konusu kişinin, cinsel tacizde bulunduğunun tespit edilmesi ve ilgili disiplin sürecinin ardından ihraç edildiğini bildiren Poole, "DSÖ için herhangi birinin cinsel tacize uğraması kabul edilmez." ifadelerini kullanmıştı.

İddialar, ocakta ortaya çıkmıştı

DSÖ'nün kadınlardan gelen şikayetlere rağmen Waqanivalu'nun cinsel istismarlarına ses çıkarmadığı ocak ayında ortaya çıkınca örgüt zor durumda kalmıştı.
Bir kadın doktor, Ekim 2022'de Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı konferansta, DSÖ çalışanı Waqanivalu'nun cinsel saldırısına uğradığına yönelik Twitter'dan paylaşımda bulunmuştu.
Associated Press'in (AP) ele geçirdiği iç yazışmalara göre, DSÖ çalışanı Waqanivalu, 2018'de de bir başka kadın tarafından cinsel istismarla suçlanmıştı.
Waqanivalu, 2017'de de Japonya'da bir DSÖ personelini taciz ettiği şeklinde itham edilmişti. İsmini vermek istemeyen DSÖ personeli, düzenlenen bir programdan sonra, akşam yemeğinde tacize uğradığını söylemişti.
Yazışmalar, vakaların, DSÖ'nün üst düzey yönetici ve yetkililerine bildirilmesine rağmen Waqanivalu hakkında disiplin işlemi başlatılmadığını, bu kişinin kariyerine aynen devam ettiğini ortaya koymuştu.

DSÖ Direktörü: 'Tacize sıfır toleransla yaklaşıyoruz'

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kadın doktora verdiği yanıtta, cinsel istismar iddiası karşısında dehşete düştüğünü belirterek DSÖ'nün bu tür suistimallere karşı sıfır toleransla yaklaştığını vurgulamıştı.
Cinsel istismara uğradığını belirten kadın doktora, şahsen destek olma teklifinde bulunan Ghebreyesus, suçlamaya adı karışan personelin görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlattıklarını aktarmıştı.
Waqanivalu, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddederek hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etmişti.
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