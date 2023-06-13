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Teoman'dan sonra Emre Altuğ da artık EYT'li: Ama primlerim eksik
Teoman'dan sonra Emre Altuğ da artık EYT'li: Ama primlerim eksik
Teoman’dan sonra şarkıcı Emre Altuğ da EYT’li olduğunu duyurdu. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
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Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olduğunu açıkladı. Altuğ, ancak primlerinin eksik olduğunu belirtti.'Bizi çalıştırıp çalıştırıp yatırmamışlar'Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, daha önce meslektaşı Teoman'ın 'Ben de EYT'liyim' açıklamasına çok güldüğünü ve kendisinin de emekli olmaya yakın olduğunu söyleyen Altuğ, şöyle konuştu:
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Teoman'dan sonra Emre Altuğ da artık EYT'li: Ama primlerim eksik

16:19 13.06.2023 (güncellendi: 16:22 13.06.2023)
© Instagram/emrealtugEmre Altuğ
Emre Altuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© Instagram/emrealtug
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Teoman’dan sonra şarkıcı Emre Altuğ da EYT’li olduğunu duyurdu.
Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olduğunu açıkladı. Altuğ, ancak primlerinin eksik olduğunu belirtti.

'Bizi çalıştırıp çalıştırıp yatırmamışlar'

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, daha önce meslektaşı Teoman'ın 'Ben de EYT'liyim' açıklamasına çok güldüğünü ve kendisinin de emekli olmaya yakın olduğunu söyleyen Altuğ, şöyle konuştu:

"Ben çalışmayı seviyorum, başka eğlencem yok. Gündüz çekim, akşam da sahne olunca o gün yorulmuş oluyorum. Sonra 'Bir dakika' dedim, elliyi geçtim, iyiyiz şükür ama yine de çok zorlamamak lazım. EYT'li olduk artık. Teoman da öyle demiş ya, çok güldüm. Ben de olmak üzereyim. 1989 yılında başladım çalışmaya, evet primlerim eksik. Bizi çalıştırıp çalıştırıp yatırmamışlar. Çalıştığımız günleri yatırmışlar, onun dışındakileri yatırmamışlar. Biz de zannediyoruz ki prim ödeniyor. Öyle olmuyormuş meğer. Bu doğal hakkımız, yılların emeğini verdik, o da bize bir şekilde destek olacak hiç çalışmasak belki bir gün."

Teoman - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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