Teoman'dan sonra Emre Altuğ da artık EYT'li: Ama primlerim eksik

"Ben çalışmayı seviyorum, başka eğlencem yok. Gündüz çekim, akşam da sahne olunca o gün yorulmuş oluyorum. Sonra 'Bir dakika' dedim, elliyi geçtim, iyiyiz şükür ama yine de çok zorlamamak lazım. EYT'li olduk artık. Teoman da öyle demiş ya, çok güldüm. Ben de olmak üzereyim. 1989 yılında başladım çalışmaya, evet primlerim eksik. Bizi çalıştırıp çalıştırıp yatırmamışlar. Çalıştığımız günleri yatırmışlar, onun dışındakileri yatırmamışlar. Biz de zannediyoruz ki prim ödeniyor. Öyle olmuyormuş meğer. Bu doğal hakkımız, yılların emeğini verdik, o da bize bir şekilde destek olacak hiç çalışmasak belki bir gün."