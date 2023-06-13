https://sputniknews.com.tr/20230613/teomandan-sonra-emre-altug-da-artik-eytli-ama-primlerim-eksik-1072391793.html
Teoman'dan sonra Emre Altuğ da artık EYT'li: Ama primlerim eksik
Teoman'dan sonra Emre Altuğ da artık EYT'li: Ama primlerim eksik
Teoman’dan sonra şarkıcı Emre Altuğ da EYT’li olduğunu duyurdu. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T16:19+0300
2023-06-13T16:19+0300
2023-06-13T16:22+0300
emre altuğ
teoman
eyt
prim
yaşam
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Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olduğunu açıkladı. Altuğ, ancak primlerinin eksik olduğunu belirtti.'Bizi çalıştırıp çalıştırıp yatırmamışlar'Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, daha önce meslektaşı Teoman'ın 'Ben de EYT'liyim' açıklamasına çok güldüğünü ve kendisinin de emekli olmaya yakın olduğunu söyleyen Altuğ, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230606/teoman-acikladi-arkamdan-eytli-teoman-diye-bagiranlar-var-1072065752.html
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emre altuğ, teoman, eyt, prim
emre altuğ, teoman, eyt, prim
Teoman'dan sonra Emre Altuğ da artık EYT'li: Ama primlerim eksik
16:19 13.06.2023 (güncellendi: 16:22 13.06.2023) Abone ol
Teoman’dan sonra şarkıcı Emre Altuğ da EYT’li olduğunu duyurdu.
Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olduğunu açıkladı. Altuğ, ancak primlerinin eksik olduğunu belirtti.
'Bizi çalıştırıp çalıştırıp yatırmamışlar'
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, daha önce meslektaşı Teoman'ın 'Ben de EYT'liyim' açıklamasına çok güldüğünü ve kendisinin de emekli olmaya yakın olduğunu söyleyen Altuğ, şöyle konuştu:
"Ben çalışmayı seviyorum, başka eğlencem yok. Gündüz çekim, akşam da sahne olunca o gün yorulmuş oluyorum. Sonra 'Bir dakika' dedim, elliyi geçtim, iyiyiz şükür ama yine de çok zorlamamak lazım. EYT'li olduk artık. Teoman da öyle demiş ya, çok güldüm. Ben de olmak üzereyim. 1989 yılında başladım çalışmaya, evet primlerim eksik. Bizi çalıştırıp çalıştırıp yatırmamışlar. Çalıştığımız günleri yatırmışlar, onun dışındakileri yatırmamışlar. Biz de zannediyoruz ki prim ödeniyor. Öyle olmuyormuş meğer. Bu doğal hakkımız, yılların emeğini verdik, o da bize bir şekilde destek olacak hiç çalışmasak belki bir gün."