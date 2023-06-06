https://sputniknews.com.tr/20230606/teoman-acikladi-arkamdan-eytli-teoman-diye-bagiranlar-var-1072065752.html

Teoman açıkladı: 'Arkamdan EYT'li Teoman diye bağıranlar var'

Teoman açıkladı: 'Arkamdan EYT'li Teoman diye bağıranlar var'

Teoman, EYT maaşıyla ilgili bir soruya, "Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" yanıtını verdi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T08:49+0300

2023-06-06T08:49+0300

2023-06-06T08:51+0300

yaşam

eyt

teoman

maaş

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Teoman, Cihangir'de görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Habertürk'ün haberine göre, "İki gün önce cover albüm çıktı. Yedi şarkıdan oluşan bir cover yaptım. Tek gitarla çalıp, söyledim ve piyasada sevenlerine kavuştu. 'Aşık Bir Adam' ismi... Bir albüm daha olacak ama yazın sonunda. Üç ay az çalışmak istiyorum, tatil yapacağım. Aralarda konser var ama çok sevdiğim biricik kızımla tatil planımız var. Arkadaşlarımla gideceğim iki tatilim var. Aslında az çalışıp, bol bol dinlenmeyi düşünüyorum" dedi. EYT sorusuDaha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman'a, "Maaşınız yattı mı?" sorusu yöneltildi. Konuyla ilgili konuşan Teoman, "Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya... 'Teoman bile EYT'li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/defalarca-muzigi-biraktigini-soylemisti-teomandan-yeni-album-geliyor-1069850148.html

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