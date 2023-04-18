https://sputniknews.com.tr/20230418/defalarca-muzigi-biraktigini-soylemisti-teomandan-yeni-album-geliyor-1069850148.html
Defalarca müziği bıraktığını söylemişti: Teoman'dan yeni albüm geliyor
Defalarca müziği bıraktığını söylemişti: Teoman'dan yeni albüm geliyor
Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Teoman, Harbiye'de konser verdi. Daha önce defalarca müziği bıraktığını söyleyen ünlü şarkıcı, yeni bir albüm... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T15:08+0300
2023-04-18T15:08+0300
2023-04-18T15:09+0300
yaşam
teoman
albüm
müzik albümü
müzik
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Ünlü rockçı Teoman, Harbiye'de verdiği konser esnasında hayranlarına yeni bir albüm çıkaracağı müjdesini verdi. Teoman, cover albüm çıkaracağını açıkladı.Sosyal medya hesabından da açıklama yapan ünlü şarkıcı şu paylaşımda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230418/oyuncu-harun-can-kopegini-sevmek-isteyen-adama-yabancilardan-hoslanmiyor-deyince-saldiriya-ugradi-1069827232.html
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teoman, albüm, müzik albümü, müzik
Defalarca müziği bıraktığını söylemişti: Teoman'dan yeni albüm geliyor
15:08 18.04.2023 (güncellendi: 15:09 18.04.2023) Abone ol
Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Teoman, Harbiye'de konser verdi. Daha önce defalarca müziği bıraktığını söyleyen ünlü şarkıcı, yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini verdi.
Ünlü rockçı Teoman, Harbiye'de verdiği konser esnasında hayranlarına yeni bir albüm çıkaracağı müjdesini verdi. Teoman, cover albüm çıkaracağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından da açıklama yapan ünlü şarkıcı şu paylaşımda bulundu:
"Temmuz ayında bir 'cover' albüm çıkaracağım. Albümün adı 'Aşık Bir Adam'. Albümde yer alan, Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı 'Nilüfer'i ilk kez bu konserimde söylemişim oldum. Bu albümü hepsi birbirinden güzel, başka arkadaşlarımın yazdığı 6 şarkıyla beraber Temmuz ayında dinleyebilirsiniz."