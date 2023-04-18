Defalarca müziği bıraktığını söylemişti: Teoman'dan yeni albüm geliyor

"Temmuz ayında bir 'cover' albüm çıkaracağım. Albümün adı 'Aşık Bir Adam'. Albümde yer alan, Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı 'Nilüfer'i ilk kez bu konserimde söylemişim oldum. Bu albümü hepsi birbirinden güzel, başka arkadaşlarımın yazdığı 6 şarkıyla beraber Temmuz ayında dinleyebilirsiniz."