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https://sputniknews.com.tr/20230418/oyuncu-harun-can-kopegini-sevmek-isteyen-adama-yabancilardan-hoslanmiyor-deyince-saldiriya-ugradi-1069827232.html
Oyuncu Can, köpeğini sevmek isteyen adama ‘yabancılardan hoşlanmıyor’ deyince saldırıya uğradı
Oyuncu Can, köpeğini sevmek isteyen adama ‘yabancılardan hoşlanmıyor’ deyince saldırıya uğradı
Spiderman’i seslendiren oyuncu Harun Can, köpeğini gezdirirken tanımadığı bir erkek tarafından darp edildiğini iddia etti. Köpeğini sevmek isteyen adama... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T09:33+0300
2023-04-18T09:37+0300
yaşam
köpek
saldırı
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Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.Sabah'ta yer alan habere göre, kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Yaklaşık 20 metre boyunca takip edilen Can'ın önünü Ali T., kesti. Kulaklığını çıkararak "Bir şey mi dediniz, duymadım" dedi.Bunun üzerine Ali T., "Dursana lan köpeği seveceğim" dedi. Köpeğinin yabancı insanlardan hoşlanmadığını söyleyerek uzaklaşmaya çalışan Harun Can, tokat ve yumrukla saldırıya uğradı. Kıyafetlerinin yırtıldığını ileri süren Can, darp edildiğini söyledi. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Oyuncu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayette bulundu. Harun Can'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.Kavganın başrollerinden olan Ali T., emniyete verdiği ifadesinde "Köpeğini gezdiriyordu. Köpeklerden korkuyorum, karşı karşıya geldiğimizde köpeği bana doğru yöneldi. Sahibine yönelik 'Lütfen köpeği çeker misiniz?' dedim. Ancak o bana 'Nasıl konuşuyorsun lan sen?' dedi. Sonrasında aramızda arbede çıktı" diyerek suçlamaları reddetti.
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köpek, saldırı
köpek, saldırı

Oyuncu Can, köpeğini sevmek isteyen adama ‘yabancılardan hoşlanmıyor’ deyince saldırıya uğradı

09:33 18.04.2023 (güncellendi: 09:37 18.04.2023)
© FotoğrafOyuncu Harun Can, köpeğini sevmek isteyen adama ‘yabancılardan hoşlanmıyor’ deyince saldırıya uğradı
Oyuncu Harun Can, köpeğini sevmek isteyen adama ‘yabancılardan hoşlanmıyor’ deyince saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Fotoğraf
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Spiderman’i seslendiren oyuncu Harun Can, köpeğini gezdirirken tanımadığı bir erkek tarafından darp edildiğini iddia etti. Köpeğini sevmek isteyen adama köpeğinin yabancılardan hoşlanmadığını belirten Can, saldırıya uğradı. Genç oyuncu, saldırgandan şikayetçi oldu.
Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Yaklaşık 20 metre boyunca takip edilen Can'ın önünü Ali T., kesti. Kulaklığını çıkararak "Bir şey mi dediniz, duymadım" dedi.
Bunun üzerine Ali T., "Dursana lan köpeği seveceğim" dedi. Köpeğinin yabancı insanlardan hoşlanmadığını söyleyerek uzaklaşmaya çalışan Harun Can, tokat ve yumrukla saldırıya uğradı. Kıyafetlerinin yırtıldığını ileri süren Can, darp edildiğini söyledi. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Oyuncu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayette bulundu. Harun Can'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Kavganın başrollerinden olan Ali T., emniyete verdiği ifadesinde "Köpeğini gezdiriyordu. Köpeklerden korkuyorum, karşı karşıya geldiğimizde köpeği bana doğru yöneldi. Sahibine yönelik 'Lütfen köpeği çeker misiniz?' dedim. Ancak o bana 'Nasıl konuşuyorsun lan sen?' dedi. Sonrasında aramızda arbede çıktı" diyerek suçlamaları reddetti.
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