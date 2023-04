Oyuncu Can, köpeğini sevmek isteyen adama ‘yabancılardan hoşlanmıyor’ deyince saldırıya uğradı

https://sputniknews.com.tr/20230418/oyuncu-harun-can-kopegini-sevmek-isteyen-adama-yabancilardan-hoslanmiyor-deyince-saldiriya-ugradi-1069827232.html

Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.Sabah'ta yer alan habere göre, kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Yaklaşık 20 metre boyunca takip edilen Can'ın önünü Ali T., kesti. Kulaklığını çıkararak "Bir şey mi dediniz, duymadım" dedi.Bunun üzerine Ali T., "Dursana lan köpeği seveceğim" dedi. Köpeğinin yabancı insanlardan hoşlanmadığını söyleyerek uzaklaşmaya çalışan Harun Can, tokat ve yumrukla saldırıya uğradı. Kıyafetlerinin yırtıldığını ileri süren Can, darp edildiğini söyledi. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Oyuncu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayette bulundu. Harun Can'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.Kavganın başrollerinden olan Ali T., emniyete verdiği ifadesinde "Köpeğini gezdiriyordu. Köpeklerden korkuyorum, karşı karşıya geldiğimizde köpeği bana doğru yöneldi. Sahibine yönelik 'Lütfen köpeği çeker misiniz?' dedim. Ancak o bana 'Nasıl konuşuyorsun lan sen?' dedi. Sonrasında aramızda arbede çıktı" diyerek suçlamaları reddetti.

