https://sputniknews.com.tr/20230613/milyonlar-bekliyor-asgari-ucrette-detaylar-ortaya-cikti-1072359763.html

Milyonlar bekliyor: Asgari ücrette detaylar ortaya çıktı

Milyonlar bekliyor: Asgari ücrette detaylar ortaya çıktı

Asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor. TİSK'ten ve hükümetten yeni asgari ücret için peş peşe açıklamalar gelirken 11 bin 650 TL alım gücü, işçi tarafının... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T07:06+0300

2023-06-13T07:06+0300

2023-06-13T07:38+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072115777_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_4a7a79cd80bd9c3126386f49014c258d.jpg

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili pazarlık süreci bugün saat 14.00'te başlıyor. Komisyonda işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ile hükümet tarafını temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunuyor. Sabah gazetesinin haberine göre, toplantının yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor. İşçi tarafı burada talebini iletecekken, işveren tarafı da ellerindeki verileri paylaşacak. Çalışma Bakanlığı mart ayından beri yaptığı saha çalışmalarını aktaracak. Masaya getirilecekMaaş zamları arasında asgari ücret zammı ilk sırada bulunuyor. Yeni asgari ücretin Kurban Bayramı öncesi belirlenmesi bekleniyor. Bayram sonrasında emekli ve memur zammına sıra gelecek. Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11.650 TL alım gücü işçi tarafının masaya getireceği önemli bir eşik olarak dikkat çekiyor.Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor. Bakanlığın 3 aydır gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları masada olacak. Tüm veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı. Asgari ücrette senaryolarYüzde 25 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 634 TL, brüt asgari ücret 12 bin 510 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 699 TL olacak. Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 TL olacak. Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 TL olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230612/tisk-baskanidan-asgari-ucret-aciklamasi-1072323457.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023