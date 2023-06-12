https://sputniknews.com.tr/20230612/tisk-baskanidan-asgari-ucret-aciklamasi-1072323457.html
TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması
TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TİSK'in duruşu belli. Biz de bu beklentiyi karşılamak için neler yapabiliriz, masaya getireceğiz. Benim şahsi arzum, bayram... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T12:13+0300
2023-06-12T12:13+0300
2023-06-12T12:22+0300
ekonomi
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1072323457.jpg?1686561734
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdi. Akkol görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akkol, asgari ücretle ilgili şunları kaydetti: "Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin beklenti var. Yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asgari ücret
TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması
12:13 12.06.2023 (güncellendi: 12:22 12.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TİSK'in duruşu belli. Biz de bu beklentiyi karşılamak için neler yapabiliriz, masaya getireceğiz. Benim şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bunun tamamlanmasıdır" dedi.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdi. Akkol görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akkol, asgari ücretle ilgili şunları kaydetti:
"Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin beklenti var. Yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır."