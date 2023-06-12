https://sputniknews.com.tr/20230612/tisk-baskanidan-asgari-ucret-aciklamasi-1072323457.html

TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması

TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TİSK'in duruşu belli. Biz de bu beklentiyi karşılamak için neler yapabiliriz, masaya getireceğiz. Benim şahsi arzum, bayram... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T12:13+0300

2023-06-12T12:13+0300

2023-06-12T12:22+0300

ekonomi

asgari ücret

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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdi. Akkol görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akkol, asgari ücretle ilgili şunları kaydetti: "Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin beklenti var. Yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır."

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asgari ücret