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Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal’ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül’e açtığı... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T09:32+0300
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yaşam
film
dava
mahsun kırmızıgül
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Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, vizyona giren ‘Prestij Meselesi’ adlı filmde babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e ve yapımcı şirkete dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine hükmetti. Gerekçeli kararMahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal’ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/mahsun-kirmizigulun-prestij-meselesi-filmine-gorevsizlik-karari-1067328536.html
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film, dava, mahsun kırmızıgül
film, dava, mahsun kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı

09:32 13.06.2023
© İHAMahsun Kırmızıgül
Mahsun Kırmızıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA
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Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal’ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül’e açtığı davada mahkeme, Volkan Topal'ın filmin durdurulmasına ilişkin tedbir talebinin reddine hükmetti.
Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, vizyona giren ‘Prestij Meselesi’ adlı filmde babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e ve yapımcı şirkete dava açmıştı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine hükmetti.

Gerekçeli karar

Mahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal’ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.
Mahsun Kırmızıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
YAŞAM
Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı
21 Şubat, 15:59
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