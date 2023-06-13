https://sputniknews.com.tr/20230613/mahsun-kirmizigul-film-davasini-kazandi-1072361815.html
Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal’ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül’e açtığı... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T09:32+0300
2023-06-13T09:32+0300
2023-06-13T09:32+0300
yaşam
film
dava
mahsun kırmızıgül
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Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, vizyona giren ‘Prestij Meselesi’ adlı filmde babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e ve yapımcı şirkete dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine hükmetti. Gerekçeli kararMahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal’ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/mahsun-kirmizigulun-prestij-meselesi-filmine-gorevsizlik-karari-1067328536.html
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film, dava, mahsun kırmızıgül
film, dava, mahsun kırmızıgül
Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
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Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal’ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül’e açtığı davada mahkeme, Volkan Topal'ın filmin durdurulmasına ilişkin tedbir talebinin reddine hükmetti.
Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, vizyona giren ‘Prestij Meselesi’ adlı filmde babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e ve yapımcı şirkete dava açmıştı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine hükmetti.
Gerekçeli karar
Mahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal’ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.