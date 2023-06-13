https://sputniknews.com.tr/20230613/mahsun-kirmizigul-film-davasini-kazandi-1072361815.html

Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı

Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal’ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül’e açtığı... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T09:32+0300

2023-06-13T09:32+0300

2023-06-13T09:32+0300

yaşam

film

dava

mahsun kırmızıgül

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Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, vizyona giren ‘Prestij Meselesi’ adlı filmde babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e ve yapımcı şirkete dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine hükmetti. Gerekçeli kararMahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal’ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230221/mahsun-kirmizigulun-prestij-meselesi-filmine-gorevsizlik-karari-1067328536.html

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film, dava, mahsun kırmızıgül