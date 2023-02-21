https://sputniknews.com.tr/20230221/mahsun-kirmizigulun-prestij-meselesi-filmine-gorevsizlik-karari-1067328536.html

Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı

Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmine görevsizlik kararı

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun (Topal) Anadolu'nun dört bir yanından yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T15:59+0300

2023-02-21T15:59+0300

2023-02-21T16:09+0300

mahsun kırmızıgül

senaryo

film

yaşam

dava

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İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.Duruşmada söz verilen davalı Mahsun Kırmızıgül'ün avukatı Hatice Ufuk Sıtkı, filme yönelik tedbir talebinin reddedilmesini istedi.Davacı Volkan Topal'ın avukatı Adil Serdar Saçan ise tedbir kararı verilmesini talep etti.Mahkeme, davacı tarafın iddialarının İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi.İlk duruşması 26 Ocak'ta yapılan dava konusu film, 3 Şubat'ta vizyona girmiş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle gösterime ara verilmişti.Davanın konusuHilmi Topal'ın oğlu Volkan Topal'ın avukatı Adil Serdar Saçan tarafından İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, babası ile Mahsun Kırmızıgül'ün önceden başka bir firmada ortaklık yaptıkları ve anlaşamayıp ortaklıklarını sonlandırdıkları anlatıldı.Kırmızıgül'ün, Hilmi Topal aleyhinde beyanlarda bulunduğu ve öldürmekle tehdit ettiği yönünde iddialarının yer aldığı dilekçede, davalı şirketin Şubat 2023'te Hilmi Topal'ın hayatını konu alan bir film çekeceğini ilan ettiği ve filmin fragmanının yayımlandığı aktarıldı.Bu filmde Hilmi Topal'ın evliyken sevgilileri olduğuna dair konuların bulunduğu aktarılan dilekçede, ünlü yapımcının hayatını konu alan filmin, kavgalı olduğu Kırmızıgül tarafından yapılmasına Volkan Topal'ın rıza göstermediği bildirildi.Volkan Topal'ın, babasının özel yaşamının ortaya dökülmesine asla rızası bulunmadığı belirtilen dilekçede, "Merhumun sevgilileri olduğu iddiası gerçek dışı olduğu gibi senaryoda böyle bir olgunun olduğu iddiası bile özel yaşama açıkça müdahale oluşturmaktadır. Filmin gösterime girmesi halinde Hilmi Topal'ın özel yaşantısına açıkça müdahale olacak ve gecikme sebebiyle ciddi sakınca ve telafisi olanaksız zararlar doğacaktır" ifadesi kullanıldı.Dilekçede, 3 Şubat 2023'te vizyona gireceği duyurulan filmin gösterime sunulmasının engellenmesine ilişkin teminatsız ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi.

https://sputniknews.com.tr/20230124/hilmi-topaloglunun-oglundan-mahsun-kirmizigule-dava-babamin-imajina-zarar-veriyorsunuz-1066116195.html

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mahsun kırmızıgül, senaryo, film, dava