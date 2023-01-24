https://sputniknews.com.tr/20230124/hilmi-topaloglunun-oglundan-mahsun-kirmizigule-dava-babamin-imajina-zarar-veriyorsunuz-1066116195.html
Hilmi Topaloğlu'nun oğlundan Mahsun Kırmızıgül'e dava: 'Babamın imajına zarar veriyorsunuz'
Hilmi Topaloğlu'nun oğlundan Mahsun Kırmızıgül'e dava: 'Babamın imajına zarar veriyorsunuz'
Hilmi Topaloğlu’nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, Prestij Müzik’in kurulma sürecinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filminde babasının itibarına zarar verildiği... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T14:54+0300
2023-01-24T14:54+0300
2023-01-24T14:55+0300
mahsun kırmızıgül
dava
film
yaşam
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Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini yaptığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta gösterime girecek. Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açtı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz vizyona girmeyen filmle ilgili açılan davanın ilk duruşması 26 Ocak’ta görülecek.
https://sputniknews.com.tr/20220626/mahsun-kirmizigul-konserine-engel-sanata-ve-sanatciya-yazik-ediyorlar-1057956416.html
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mahsun kırmızıgül, dava, film
mahsun kırmızıgül, dava, film
Hilmi Topaloğlu'nun oğlundan Mahsun Kırmızıgül'e dava: 'Babamın imajına zarar veriyorsunuz'
14:54 24.01.2023 (güncellendi: 14:55 24.01.2023) Abone ol
Hilmi Topaloğlu’nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, Prestij Müzik’in kurulma sürecinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filminde babasının itibarına zarar verildiği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül'e dava açtı.
Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini yaptığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta gösterime girecek. Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açtı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberi
ne göre,
henüz vizyona girmeyen filmle ilgili açılan davanın ilk duruşması 26 Ocak’ta görülecek.