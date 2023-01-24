https://sputniknews.com.tr/20230124/hilmi-topaloglunun-oglundan-mahsun-kirmizigule-dava-babamin-imajina-zarar-veriyorsunuz-1066116195.html

Hilmi Topaloğlu'nun oğlundan Mahsun Kırmızıgül'e dava: 'Babamın imajına zarar veriyorsunuz'

Hilmi Topaloğlu'nun oğlundan Mahsun Kırmızıgül'e dava: 'Babamın imajına zarar veriyorsunuz'

Hilmi Topaloğlu’nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, Prestij Müzik’in kurulma sürecinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filminde babasının itibarına zarar verildiği... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T14:54+0300

2023-01-24T14:54+0300

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mahsun kırmızıgül

dava

film

yaşam

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Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini yaptığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta gösterime girecek. Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açtı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz vizyona girmeyen filmle ilgili açılan davanın ilk duruşması 26 Ocak’ta görülecek.

https://sputniknews.com.tr/20220626/mahsun-kirmizigul-konserine-engel-sanata-ve-sanatciya-yazik-ediyorlar-1057956416.html

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mahsun kırmızıgül, dava, film