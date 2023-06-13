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Kolombiya'da uçak kazasından 40 gün sonra kurtarılan 4 çocuğun velayeti için ailede savaş çıktı
Kolombiya'da uçak kazasından 40 gün sonra kurtarılan 4 çocuğun velayeti için ailede savaş çıktı
Latin Amerika ülkesi Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanlarında uçak kazasından kurtulup 40 gün boyunca mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 4 yerli çocuğun... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T18:54+0300
2023-06-13T19:54+0300
yaşam
kolombiya
velayet
çocukların velayeti
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Amazon yağmur ormanlarında 1 Mayıs'ta düşen uçakta bulunan anneleri dahil 3 yetişkinin ölmesine rağmen 40 gün hayatta kalmayı başaran 4 Kolombiya yerlisi çocuğa kimin bakacağı konusunda akrabaları arasında velayet kavgası koptu. Yaşları sırasıyla 13, 9, 5 ve 1 olan Lesly, Soleiny, Tien Noriel, Cristin isimli 4 kardeşin cuma günü aç ve susuz halde ordu tarafından bulunmalarının ardından askeri hastanede bakımları devam ediyor. Çocukların hastanede kaldığı süre zarfında çocuk koruma kurumu, onlara kimin bakması gerektiğini belirlemek için aile üyeleriyle görüşecek.Babaya ev içi şiddet suçlamasıAma bu arada babaları hakkında aile içi şiddet suçlamaları patlak verdi.Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü Başkanı Astrid Cáceres, en küçük iki çocuğun velayeti için babaya rakip çıkan anne tarafından büyükanne ile büyükbabanın isteği üzerine çocuklara bir vaka görevlisi atandığını duyurdu. 'Aile içi istismara uğramış olabileceklerini gözardı etmiyoruz'"Konuşacağız, araştıracağız, durum hakkında biraz bilgi edineceğiz" diye konuşan Cáceres, çocuk koruma kurumunun çocuklarla annelerinin aile içi istismara uğramış olabileceğini gözardı etmediğini belirtti. Enstitü Başkanı "Şu anda en önemli şey sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal olarak çocukların sağlığı ve onlara duygusal olarak eşlik etme şeklimiz" dedi. Büyükbaba: Çift arasında kavga çıktığında çocuklar ormanda saklanıyorduPazar günü çocukların babası Manuel Ranoque'ye anneleri Magdalena Mucuty'ye karşı aile içi istismar suçlaması yönelten büyükbaba Narciso Mucutuy, gazetecilere, çift arasında kavga çıktığında çocukların ormanda saklandığını söyledi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Ranoque ise evde sorun olduğunu kabul etti, ancak bunu 'dünya için dedikodu malzemesi' değil, özel bir aile meselesi olarak niteledi.'Bazen fiziksel kavga da oluyordu'Eşine saldırıp saldırmadığı sorusunu, "Sözlü olarak, bazen evet. Fiziksel olarak çok az. Daha çok sözlü kavgalarımız oldu" diye yanıtlayan Ranoque, biyolojik babası olmadığı en büyük iki çocuğu görmesine izin verilmediğini belirtti. Aile Refahı Enstitüsü, durumun neden böyle olduğu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.4 gün hayatta kalan anne: Beni bırakın, kendinizi kurtarın1 Mayıs'ta motor arızası nedeniyle düşen Cessna tek motorlu pervaneli uçakta anneleriyle birlikte Amazon'daki Araracuara köyünden San Jose del Guaviare kasabasına seyahat eden çocuklar, 5 hafta boyunca manyok unu ve tohumlarının yanısıra yağmur ormanlarında buldukları ve Huitoto kabilesi üyeleri oldukları için tanıdıkları bazı meyveleri yiyerek hayatta kaldı. Kurtarıldıktan sonra çocukların akrabalarına anlattıklarına göre kazadan sonra yaklaşık 4 gün hayatta kalan anneleri, "Beni bırakın, kendinizi kurtarın" diyerek çocukları yardım bulmaya gönderdi.Kurtarma seferberliğiAskerler uçağı bulduğunda 3 yetişkinin cesetlerine ulaştı, ancak çocuklardan hiçbir iz yoktu, bu da hayatta olabileceklerine dair umut uyandırdı. Haftalarca süren arama sırasında, askerler helikopterlerle ormana yiyecek kutuları attı, uçaklar, kurtarma ekiplerine saha aydınlatması için geceleri işaret fişekleri attı. Kurtarma ekipleri, hoparlörlerle çocukların büyükannesi tarafından kaydedilen ve onlara tek bir yerde kalmalarını söyleyen mesajı duyurmaya çalıştı. En sonunda çocuklar kaza yerinden yaklaşık 5 km uzakta, kurtarma ekiplerinin birkaç kez 20-50 metre yakınından geçtiği, ancak gözden kaçırdığı küçük bir açıklıkta bulundu. Kolombiya Silahlı Kuvvetleri, askerlerin çocuklara ilk yemekleri vermesine ve çocukların askeri hastanede bakım görmesine dair yeni görüntüler yayımladı.
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https://sputniknews.com.tr/20230612/40-gun-once-dusen-ucakta-1i-bebek-4-cocuk-sag-bulunmustu-detaylar-ortaya-cikti--1072314004.html
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kolombiya, velayet, çocukların velayeti
kolombiya, velayet, çocukların velayeti

Kolombiya'da uçak kazasından 40 gün sonra kurtarılan 4 çocuğun velayeti için ailede savaş çıktı

18:54 13.06.2023 (güncellendi: 19:54 13.06.2023)
© AP PhotoKolombiya Silahlı Kuvvetleri, 1 Mayıs'taki uçak kazası sonucu Amazon yağmur ormanlarında 40 gün mahsur kaldıktan sonra, aç ve susuz halde, askerler tarafından bulunan 4 yerli çocuğun görüntülerini yayımladı.
Kolombiya Silahlı Kuvvetleri, 1 Mayıs'taki uçak kazası sonucu Amazon yağmur ormanlarında 40 gün mahsur kaldıktan sonra, aç ve susuz halde, askerler tarafından bulunan 4 yerli çocuğun görüntülerini yayımladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AP Photo
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Latin Amerika ülkesi Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanlarında uçak kazasından kurtulup 40 gün boyunca mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 4 yerli çocuğun velayeti için akrabaları arasında savaş çıktı. Bu arada Kolombiya devlet medyası, ordunun çocukları bulup ilk müdahaleyi yapmasına dair yeni görüntüleri yayımladı.
Amazon yağmur ormanlarında 1 Mayıs'ta düşen uçakta bulunan anneleri dahil 3 yetişkinin ölmesine rağmen 40 gün hayatta kalmayı başaran 4 Kolombiya yerlisi çocuğa kimin bakacağı konusunda akrabaları arasında velayet kavgası koptu.
Yaşları sırasıyla 13, 9, 5 ve 1 olan Lesly, Soleiny, Tien Noriel, Cristin isimli 4 kardeşin cuma günü aç ve susuz halde ordu tarafından bulunmalarının ardından askeri hastanede bakımları devam ediyor.
Çocukların hastanede kaldığı süre zarfında çocuk koruma kurumu, onlara kimin bakması gerektiğini belirlemek için aile üyeleriyle görüşecek.

Babaya ev içi şiddet suçlaması

Ama bu arada babaları hakkında aile içi şiddet suçlamaları patlak verdi.
Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü Başkanı Astrid Cáceres, en küçük iki çocuğun velayeti için babaya rakip çıkan anne tarafından büyükanne ile büyükbabanın isteği üzerine çocuklara bir vaka görevlisi atandığını duyurdu.

'Aile içi istismara uğramış olabileceklerini gözardı etmiyoruz'

"Konuşacağız, araştıracağız, durum hakkında biraz bilgi edineceğiz" diye konuşan Cáceres, çocuk koruma kurumunun çocuklarla annelerinin aile içi istismara uğramış olabileceğini gözardı etmediğini belirtti.
Enstitü Başkanı "Şu anda en önemli şey sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal olarak çocukların sağlığı ve onlara duygusal olarak eşlik etme şeklimiz" dedi.

Büyükbaba: Çift arasında kavga çıktığında çocuklar ormanda saklanıyordu

Pazar günü çocukların babası Manuel Ranoque'ye anneleri Magdalena Mucuty'ye karşı aile içi istismar suçlaması yönelten büyükbaba Narciso Mucutuy, gazetecilere, çift arasında kavga çıktığında çocukların ormanda saklandığını söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Ranoque ise evde sorun olduğunu kabul etti, ancak bunu 'dünya için dedikodu malzemesi' değil, özel bir aile meselesi olarak niteledi.

'Bazen fiziksel kavga da oluyordu'

Eşine saldırıp saldırmadığı sorusunu, "Sözlü olarak, bazen evet. Fiziksel olarak çok az. Daha çok sözlü kavgalarımız oldu" diye yanıtlayan Ranoque, biyolojik babası olmadığı en büyük iki çocuğu görmesine izin verilmediğini belirtti. Aile Refahı Enstitüsü, durumun neden böyle olduğu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
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4 gün hayatta kalan anne: Beni bırakın, kendinizi kurtarın

1 Mayıs'ta motor arızası nedeniyle düşen Cessna tek motorlu pervaneli uçakta anneleriyle birlikte Amazon'daki Araracuara köyünden San Jose del Guaviare kasabasına seyahat eden çocuklar, 5 hafta boyunca manyok unu ve tohumlarının yanısıra yağmur ormanlarında buldukları ve Huitoto kabilesi üyeleri oldukları için tanıdıkları bazı meyveleri yiyerek hayatta kaldı. Kurtarıldıktan sonra çocukların akrabalarına anlattıklarına göre kazadan sonra yaklaşık 4 gün hayatta kalan anneleri, "Beni bırakın, kendinizi kurtarın" diyerek çocukları yardım bulmaya gönderdi.

Kurtarma seferberliği

Askerler uçağı bulduğunda 3 yetişkinin cesetlerine ulaştı, ancak çocuklardan hiçbir iz yoktu, bu da hayatta olabileceklerine dair umut uyandırdı. Haftalarca süren arama sırasında, askerler helikopterlerle ormana yiyecek kutuları attı, uçaklar, kurtarma ekiplerine saha aydınlatması için geceleri işaret fişekleri attı. Kurtarma ekipleri, hoparlörlerle çocukların büyükannesi tarafından kaydedilen ve onlara tek bir yerde kalmalarını söyleyen mesajı duyurmaya çalıştı.
Amazon ormanlarında neredeyse 6 hafta hayatta kalmayı başaran 4 Kolombiyalı küçük kardeşin annesi, uçaklarının düşmesinden sonra 4 gün boyunca hayata tutunmuş ve kurtarılma şanslarını artırmak için çocuklarına kendisini terk etmelerini söylemiş. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
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En sonunda çocuklar kaza yerinden yaklaşık 5 km uzakta, kurtarma ekiplerinin birkaç kez 20-50 metre yakınından geçtiği, ancak gözden kaçırdığı küçük bir açıklıkta bulundu.
Kolombiya Silahlı Kuvvetleri, askerlerin çocuklara ilk yemekleri vermesine ve çocukların askeri hastanede bakım görmesine dair yeni görüntüler yayımladı.
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