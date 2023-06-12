https://sputniknews.com.tr/20230612/40-gun-once-dusen-ucakta-1i-bebek-4-cocuk-sag-bulunmustu-detaylar-ortaya-cikti--1072314004.html

40 gün önce düşen uçakta 1'i bebek 4 çocuk sağ bulunmuştu: Detaylar ortaya çıktı

40 gün önce düşen uçakta 1'i bebek 4 çocuk sağ bulunmuştu: Detaylar ortaya çıktı

Amazon ormanlarında meydana gelen uçak kazasının ardından neredeyse 6 hafta hayatta kalmayı başaran 4 Kolombiyalı küçük kardeşin annesi, uçaklarının... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T11:18+0300

2023-06-12T11:18+0300

2023-06-12T11:39+0300

yaşam

kolombiya

uçak kazası

çocuk

kurtarma

anne

güney amerika

bebek

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asker

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Kolombiya'da 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuk sağ olarak bulunmuştu.Kazada hayatını kaybeden annenin son günlerinin ayrıntıları ve çocukların şaşırtıcı hayatta kalma başarısı hakkında daha fazla detay ortaya çıktı.Çocuklardan ikisinin babası Manuel Ranoque, pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, eşi Magdalena Mucutuy'un kazadan sağ kurtulduğunu ancak 4 gün sonra hayatını kaybettiğini söyledi. Ranoque, “Kızım bana annesinin 4 gün hayatta kaldığını söyledi” dedi.Ranoque'un aktardığına göre anneleri, çocuklarına ölmeden önce şunları şöylemiş: Yaşları 13, 9, 4 ve 11 olan çocuklar, anneleriyle birlikte Amazon'daki Araracuara köyünden San José del Guaviare'ye seyahat ederken, 1 Mayıs günü erken saatlerde pilotun motor arızası bildirmesi üzerine bulundukları küçük uçak düşmüştü. Huitoto Yerli topluluğunun üyeleri olan 4 kardeş, yılanların, sivrisineklerin ve birçok yırtıcı hayvanın bol olduğu bölgede 1 aydan fazla yaşama tutunduktan sonra cuma günü narkotik köpeği 'Wilson'ın yardımıyla bulunmuştu.'Manyok yiyerek hayatta kalmışlar'Çocukların büyükamcası Fidencio Valencia, kardeşlerin mısır unu veya manyok yiyerek ve yağmur ormanlarının meyveleri hakkındaki bilgilerini kullanarak hayatta kaldıklarını belirtti.Amca Valencia, en az iki hafta kalmalarının beklendiği hastanenin dışında gazetecilere verdiği demeçte, "Uçak düştüğünde enkazdan mısır unu almış ve bir süre bu şekilde hayatta kalmışlar" dedi."Mısır unu bittikten sonra tohum yemeye başladılar" diyen Valencia, çocukların hayatlarını, annesinin aktardığı bilgilerle kardeşlerini koruyan en büyük kardeş Lesly'ye borçlu olduklarını belirtti. Büyük amca Valencia, "Karanlıktaydık ama şimdi şafak söktü ve ben ışığı gördüm" diye ekledi.Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü başkanı Astrid Caceres ise zamanlamaya dikkat çekerek, çocukların ormanda hasat zamanı olduğu için meyve yiyebildiklerini söyledi.'İyileştikten sonra hikayelerini anlatacaklar'Bogota'daki askeri hastanede çocukları ziyaret eden Baba Ranoque, "İyileştikten sonra hikayelerini anlatacaklar" dedi.Bir radyo kanalına demeç veren teyze Damaris Mucutuy ise susuz kalmalarına ve böcek ısırıklarına sahip olmalarına rağmen çocukların durumunun iyi olduğunu belirtti. Teyze Mucutuy, kardeşlerin psikolojik tedavi göreceğini ve kendilerine bu süreçte yine psikolojik destek verileceğini de sözlerine ekledi. Arama kurtarma faaliyetleri ve meraklı bekleyiş Bir arama ekibi uçağı, 16 Mayıs'ta yağmur ormanlarının oldukça sık bir yamacında düşen uçağı bulmuş ve uçaktaki 3 yetişkinin cesedine ulaşılmasına rağmen çocuklar hiçbir yerde bulunamamıştı.Hayatta olabileceklerini düşünen Kolombiya ordusu süreci hızlandırarak 150 askeri köpekle birlikte sisin ve kalın bitki örtüsünün görüşü büyük ölçüde kısıtladığı bölgeye takviye ekipler gönderdi. Birçok yerli gönüllü de arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.Helikopterlerdeki askerler, çocukların mücadelesine yardımcı olacağını umarak ormana kutularca yiyecek attı. Bölgenin üzerinde uçan uçaklar da geceleri yerdeki arama ekiplerine yardımcı olmak için işaret fişekleri ateşledi. Arama kurtarma ekipleri de bu süreçte kardeşlerin büyükannesi tarafından kaydedilen ve onlara tek bir yerde kalmalarını söyleyen sesli mesajı hoparlörlerden yaydı.Süre ilerledikçe askerler, ayak izleri, biberon, bebek bezleri ve insanlar tarafından ısırılmış gibi görünen meyve parçaları da dahil olmak üzere çocukların hala hayatta olabileceğine dair ipuçlarına rastladı.Arama kurtarma faaliyetinden sorumlu General Pedro Sanchez, çocukların kaza mahallinden 5 kilometre uzakta küçük bir orman açıklığında bulunduğunu duyurdu. Sanchez, kurtarma ekiplerinin birkaç kez çocukların bulunduğu yerin 20 ila 50 metre yakınından geçtiğini ancak onları gözden kaçırdığını söyledi.'Yalnızca nefes alacak takatleri kalmıştı'"Küçük çocuklar zaten çok zayıftı" diyen Sanchez, "Yalnızca nefes alacak, beslenmek için küçük bir meyveye uzanacak veya ormanda bir damla su içebilecek kadar takatleri kalmıştı" diye ekledi.Arama ekiplerinin bu kadar yakınlarından geçtiği göz önüne alındığında, çocukların neden daha önce bulunamadığına dair bazı kafa karışıklıkları ise devam ediyor. Büyük amcaları, korkunun onları kurtarıcılardan saklanmaya itmiş olabileceğini söyledi. Valencia, "Köpekler havlarken korkmuş olabilirler. Muhtemelen ağaçların arasına saklandılar veya kaçtılar" ifadelerini kullandı.Öte yandan, çocukların üniformalı kurtarma ekibinden korkmuş olabileceği belirtiliyor. Zira babaları, 2016 yılında dağılan Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'nin (FARC) üyeleri tarafından daha önce tehdit edilmiş. Yerel basından gazeteci Alicia Mendez'e göre çocuklar, büyükannelerinin hoparlörlerden gürleyen sesini duyduklarında da korkmuşlar. Mendez, "Galiba mesajı duydular ve korktular. Bulunmamak için çalıların arasına saklandılar. Arama kurtarma ekibi her yaklaştığında saklanmaya devam ettiler. Küçük kafalarından neler geçtiğini bilmiyoruz” dedi. Kilit roldeki köpek Wilson ormanda kayboldu Wilson isimli kurtarma köpeğinin de çocukların bulunmasında kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Kardeşler, yetkililere Belçika çoban köpeği olan Wilson ile vakit geçirdiklerini ancak köpeğin daha sonra kaybolduğunu söyledi. Wilson'ın bebeğin biberonunu keşfetmesinin yanı sıra arama ekibini çocuklara götüren izler bıraktığı düşünülüyor.Kolombiya ordusu, bir yıl kurtarma eğitimi alan köpeğin şiddetli yağmurlar ve zayıf görüş nedeniyle yönünü şaşırmış olabileceğini ve davranışının jaguar ve anakonda gibi vahşi hayvanlarla temastan etkilenmiş olabileceğini belirtiyor.Ordunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise arama faaliyetinin devam ettiği doğrulanarak, "Köpek komandomuz Wilson'ı ormandan geri getirmek için birleştik. Onu bulana kadar operasyon bitmedi!” ifadesine yer verildi.Devlet Başkanı Petro, çocuklarla görüştüCuma günü çocukların bulunduğunu sevinçle duyuran Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da cumartesi günü onlarla hastanede görüştü."Onları orman kurtardı" diyen Petro, "Ormanın çocukları, şimdi aynı zamanda Kolombiya'nın çocukları" ifadesini kullandı.Shakira'dan paylaşım: Birlik ve dayanıklılığın en büyük örneğiKolombiyalı şarkıcı Shakira da çocukların kurtarılışını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.Ünlü şakıcı paylaşımında, "Lesly, Soleiny, Tien ve Cristin'in çektiği acılar ve hayatlarının mucizesi hepimizi sarstı ve bize birlik ve dayanıklılığın en büyük örneğini sundu" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230610/40-gun-once-dusen-ucaktaki-1i-bebek-4-cocuk-sag-bulundu-tropik-ormanda-siginak-yaparak-yasamislar-1072253749.html

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kolombiya, uçak kazası, çocuk, kurtarma, anne, güney amerika, bebek, ordu, asker