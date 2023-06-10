https://sputniknews.com.tr/20230610/40-gun-once-dusen-ucaktaki-1i-bebek-4-cocuk-sag-bulundu-tropik-ormanda-siginak-yaparak-yasamislar-1072253749.html
40 gün önce düşen uçaktaki 1'i bebek 4 çocuk sağ bulundu: Tropik ormanda sığınak yaparak yaşamışlar
40 gün önce düşen uçaktaki 1'i bebek 4 çocuk sağ bulundu: Tropik ormanda sığınak yaparak yaşamışlar
Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ bulunduğu doğrulandı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T11:37+0300
2023-06-10T11:37+0300
2023-06-10T11:39+0300
gustavo petro
kolombiya
uçak
kayıp
ölü
ölü bulundu
kaza
mucize
kurtarma
arama kurtarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071250235_0:334:867:822_1920x0_80_0_0_5240becfc1b837e02474aea0183ebc8d.jpg
Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi. Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu." ifadesini kullandı. Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu.Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi. Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise 'sıvı kaybı' ve 'böcek ısırığı' kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi. Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocukların sağ bulunduğu belirtilmiş ancak akıbeti doğrulanamamıştı.Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti. Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230610/gasp-edilirken-oldurulunce-esi-intihar-etmisti-143-milyon-tlyi-valizlerle-kacirdigi-ortaya-cikti-1072251141.html
kolombiya
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071250235_0:253:867:903_1920x0_80_0_0_126fc91059f59f7e8efe0baea870eb80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gustavo petro, kolombiya, uçak, kayıp, ölü, ölü bulundu, kaza, mucize, kurtarma, arama kurtarma, bebek, çocuk
gustavo petro, kolombiya, uçak, kayıp, ölü, ölü bulundu, kaza, mucize, kurtarma, arama kurtarma, bebek, çocuk
40 gün önce düşen uçaktaki 1'i bebek 4 çocuk sağ bulundu: Tropik ormanda sığınak yaparak yaşamışlar
11:37 10.06.2023 (güncellendi: 11:39 10.06.2023) Abone ol
Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ bulunduğu doğrulandı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" ifadesini kullandı.
Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi. Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu." ifadesini kullandı. Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu.
Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi. Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.
Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise 'sıvı kaybı' ve 'böcek ısırığı' kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi. Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocukların sağ bulunduğu belirtilmiş ancak akıbeti doğrulanamamıştı.
Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti. Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.