https://sputniknews.com.tr/20230610/40-gun-once-dusen-ucaktaki-1i-bebek-4-cocuk-sag-bulundu-tropik-ormanda-siginak-yaparak-yasamislar-1072253749.html

40 gün önce düşen uçaktaki 1'i bebek 4 çocuk sağ bulundu: Tropik ormanda sığınak yaparak yaşamışlar

40 gün önce düşen uçaktaki 1'i bebek 4 çocuk sağ bulundu: Tropik ormanda sığınak yaparak yaşamışlar

Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ bulunduğu doğrulandı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T11:37+0300

2023-06-10T11:37+0300

2023-06-10T11:39+0300

gustavo petro

kolombiya

uçak

kayıp

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Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi. Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu." ifadesini kullandı. Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu.Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi. Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise 'sıvı kaybı' ve 'böcek ısırığı' kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi. Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocukların sağ bulunduğu belirtilmiş ancak akıbeti doğrulanamamıştı.Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti. Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

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gustavo petro, kolombiya, uçak, kayıp, ölü, ölü bulundu, kaza, mucize, kurtarma, arama kurtarma, bebek, çocuk