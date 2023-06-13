https://sputniknews.com.tr/20230613/fransada-kamusal-alanlarda-yuz-tanima-teknolojisine-senatodan-onay-1072382519.html
Fransa'da kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojisine Senato'dan onay
Fransa'da kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojisine Senato'dan onay
Fransa'da Senato, kamusal alanlarda yapay zeka teknolojisiyle yüz tanıma üzerinden kişinin kimlik bilgilerine ulaşma olanağı sağlayan tasarıyı onayladı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:52+0300
2023-06-13T13:52+0300
2023-06-13T13:56+0300
dünya
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fransa senatosu
yüz tanıma teknolojisi
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Fransız parlamentosunun üst kanadı, güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak kamusal alanlarda biyometrik teknoloji kullanılarak yüz tanımaya izin veren yasa tasarısını oyladı.Tasarı Senatoda 117'ye karşı 226 oyla kabul edildi.İnsan hakları savunucuları tarafından bireysel özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kişileri simalarından tanıma ve kimlik bilgilerini elde etme imkanı sağlıyor.2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi uygulamaya konulmak istenen teknolojiyle şüpheliler, kameralar aracılığıyla uzaktan kimlik taramasından geçirilebilecek.Ayrımcılık faaliyetlerinde kullanılmasından endişe duyuluyorYasalaşması halinde söz konusu teknolojinin ülkede özellikle, cinsiyet ve etnik kökene dayalı ayrımcılık için kullanılmasından endişe duyuluyor.Fransız Senatosu ayrıca 'Adalet Yasası' olarak adlandırılan ve şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan gizlice müdahale izni veren tasarıyı da tartışıyor.Tasarının terör ve organize suç gibi durumlarda şüpheli şahısların telefon, bilgisayar ve tablet gibi dijital cihazlarından ses ve görüntü kaydı almak için mikrofon ve kameraların etkinleştirilmesini sağlayıp konumlarının izlenmesi imkanını veren maddesi 8 Haziran'da kabul edilmişti.Senatoda kabul edilen tasarıların yasalaşmak için Ulusal Meclis'te de onaylanması gerekiyor.
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yüz tanıma teknolojisi , fransa'da yüz tanıma teknolojisi , kamusal alanda yapay zekayla yüz tanıma , yüz tanımayla kimlik bilgileri
yüz tanıma teknolojisi , fransa'da yüz tanıma teknolojisi , kamusal alanda yapay zekayla yüz tanıma , yüz tanımayla kimlik bilgileri
Fransa'da kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojisine Senato'dan onay
13:52 13.06.2023 (güncellendi: 13:56 13.06.2023) Abone ol
Fransa'da Senato, kamusal alanlarda yapay zeka teknolojisiyle yüz tanıma üzerinden kişinin kimlik bilgilerine ulaşma olanağı sağlayan tasarıyı onayladı.
Fransız parlamentosunun üst kanadı, güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak kamusal alanlarda biyometrik teknoloji kullanılarak yüz tanımaya izin veren yasa tasarısını oyladı.
Tasarı Senatoda 117'ye karşı 226 oyla kabul edildi.
İnsan hakları savunucuları tarafından bireysel özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kişileri simalarından tanıma ve kimlik bilgilerini elde etme imkanı sağlıyor.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi uygulamaya konulmak istenen teknolojiyle şüpheliler, kameralar aracılığıyla uzaktan kimlik taramasından geçirilebilecek.
Ayrımcılık faaliyetlerinde kullanılmasından endişe duyuluyor
Yasalaşması halinde söz konusu teknolojinin ülkede özellikle, cinsiyet ve etnik kökene dayalı ayrımcılık için kullanılmasından endişe duyuluyor.
Fransız Senatosu ayrıca 'Adalet Yasası' olarak adlandırılan ve şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan gizlice müdahale izni veren tasarıyı da tartışıyor.
Tasarının terör ve organize suç gibi durumlarda şüpheli şahısların telefon, bilgisayar ve tablet gibi dijital cihazlarından ses ve görüntü kaydı almak için mikrofon ve kameraların etkinleştirilmesini sağlayıp konumlarının izlenmesi imkanını veren maddesi 8 Haziran'da kabul edilmişti.
Senatoda kabul edilen tasarıların yasalaşmak için Ulusal Meclis'te de onaylanması gerekiyor.