https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-soylu-telefonundaki-uygulamayi-anlatti-fotografini-cektigi-kisinin-bilgileri-aninda-acildi-1070782427.html

Bakan Soylu, telefonundaki uygulamayı anlattı: Fotoğrafını çektiği kişinin bilgileri anında açıldı

Bakan Soylu, telefonundaki uygulamayı anlattı: Fotoğrafını çektiği kişinin bilgileri anında açıldı

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Soylu, internetin teknoloji fenomenlerinden Hakkı Alkan ile Togg turu atarken kendi... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T14:56+0300

2023-05-08T14:56+0300

2023-05-08T14:56+0300

politika

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

togg

tur

uygulama

kimlik

telefon

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ShiftDelete.Net isimli YouTube kanalında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Togg turu videosu yayınlandı. Videoda Soylu, sosyal medya fenomeni Hakkı Alkan'a telefonunda hangi uygulamaları kullandığını gösterdi.Telefonunda birçok sosyal medya aracını kullandığını söyleyen Soylu, e-mail okumaya özen gösterdiğini ancak kendisine çok az e-mail geldiğini ifade etti.'Bu devletin çok büyük güçleri var'Çok yorgun olduğunda eşinin telefonunda yüklü olan Candy Crush ile 15 dakika vakit geçirdiğini belirten Bakan Soylu, kişinin fotoğrafını çektikten saniyeler sonra kim olduğunu gösteren 'KİM' uygulamasını uygulamalı olarak gösterdi. O anlar dikkat çekti.Bakanın hangi uygulamaları kullandığunu soran Hakkı Alkan ile Süleyman Soylu arasında şöyle bir diyalog yaşandı:- Yerli ve milli yazılım.+ Ekran kaydı varken korumaya aldı kendini.- Bu WhatsApp'tan daha kıymetli bir şeydir.+ Biraz anlatabilir misiniz?- Dünyada bunun benzeri yok.+ Ne özelliği var sayın Bakanım?- Ben sana bir özellik göstereyim. Bunda her türlü özellik var. Sosyal medyadaki bütün süzmeleri yapar, Türkiye'deki bütün olaylarla ilgili süzmeleri yapar.+ Bu sadece size özel bir uygulama mı?- Tabii tabii, Türkiye'de bütün insanların kim olduğunu, ajanslarda ne olduğunu aktarır. Bütün emniyet teşkilatında... Sana buradan bir numara yapabilirim mesela.+ Nasıl yapabiliriz sayın bakanım?- Sen diyorsun ya teknoloji, dünyada teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan birisi İçişleri Bakanlığı'dır. Hiç bu konuda tevazu göstermem, hiç.- Ne yapabiliriz mesela?(Bu diyaloğun ardından Soylu, Hakkı Alkan'ın fotoğrafını çekiyor ve Alkan'ın bilgileri 1.9 saniyede ekrana yansıyor.)+ Sayın bakanım, çok iyiymiş- Bu devletin çok büyük güçleri var. Şu anda size gösterdiğim yüz binde biri...'Yoğun ilgiden ötürü video trendlere girdi'Hakkı Alkan, videodan bir kesiti sosyal medya hesaplarından şu notla paylaştı:"İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile sohbet videosu, yoğun ilgiden dolayı YouTube Türkiye trendlerine girdi Samimi sohbetin yanı sıra, aşağıda izleyeceğiniz uygulama, sanıyorum Türkiye'de ilk kez bu videoda paylaşıldı. Yapay zeka, birkaç saniye içinde beni tanıdı."

https://sputniknews.com.tr/20230508/soyludan-videolu-paylasim-tayyip-erdogan-size-emanettir-kabul-ettiniz-mi-1070780216.html

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, togg, tur, uygulama, kimlik, telefon