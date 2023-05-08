https://sputniknews.com.tr/20230508/soyludan-videolu-paylasim-tayyip-erdogan-size-emanettir-kabul-ettiniz-mi-1070780216.html

Soylu'dan videolu paylaşım: 'Tayyip Erdoğan size emanettir, kabul ettiniz mi?'

Soylu'dan videolu paylaşım: 'Tayyip Erdoğan size emanettir, kabul ettiniz mi?'

Bakan Soylu, dün İstanbul mitinginde söylediği "Tayyip Erdoğan size emanettir" sözlerini klip haline getirerek sosyal medya hesabından paylaştı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T14:16+0300

2023-05-08T14:16+0300

2023-05-08T14:17+0300

politika

süleyman soylu

recep tayyip erdoğan

video

twitter

paylaşım

akp

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kritik 14 Mayıs Seçimleri'ne sayılı günler kala Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Soylu paylaştığı videoda, dün İstanbul mitinginde söylediği sözler ve miting alanından görüntülere yer verdi. AK Parti'nin İstanbul 2. Bölge'den aday gösterdiği Soylu'nun videosunda, mitingde yüksek sesle söylediği ve kalabalıktan yanıt beklediği "İstanbul, Tayyip Erdoğan size emanettir. Emaneti aldınız, kabul ettiniz mi? Gazamız mübarek olsun" sözleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230507/ak-partinin-istanbul-mitingi-basladi-1070747639.html

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süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, video, twitter , paylaşım, akp