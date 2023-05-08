https://sputniknews.com.tr/20230508/soyludan-videolu-paylasim-tayyip-erdogan-size-emanettir-kabul-ettiniz-mi-1070780216.html
Soylu'dan videolu paylaşım: 'Tayyip Erdoğan size emanettir, kabul ettiniz mi?'
Soylu'dan videolu paylaşım: 'Tayyip Erdoğan size emanettir, kabul ettiniz mi?'
Bakan Soylu, dün İstanbul mitinginde söylediği "Tayyip Erdoğan size emanettir" sözlerini klip haline getirerek sosyal medya hesabından paylaştı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T14:16+0300
2023-05-08T14:16+0300
2023-05-08T14:17+0300
politika
süleyman soylu
recep tayyip erdoğan
video
twitter
paylaşım
akp
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kritik 14 Mayıs Seçimleri'ne sayılı günler kala Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Soylu paylaştığı videoda, dün İstanbul mitinginde söylediği sözler ve miting alanından görüntülere yer verdi. AK Parti'nin İstanbul 2. Bölge'den aday gösterdiği Soylu'nun videosunda, mitingde yüksek sesle söylediği ve kalabalıktan yanıt beklediği "İstanbul, Tayyip Erdoğan size emanettir. Emaneti aldınız, kabul ettiniz mi? Gazamız mübarek olsun" sözleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230507/ak-partinin-istanbul-mitingi-basladi-1070747639.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, video, twitter , paylaşım, akp
süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, video, twitter , paylaşım, akp
Soylu'dan videolu paylaşım: 'Tayyip Erdoğan size emanettir, kabul ettiniz mi?'
14:16 08.05.2023 (güncellendi: 14:17 08.05.2023) Abone ol
Bakan Soylu, dün İstanbul mitinginde söylediği "Tayyip Erdoğan size emanettir" sözlerini klip haline getirerek sosyal medya hesabından paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kritik 14 Mayıs Seçimleri'ne sayılı günler kala Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Soylu paylaştığı videoda, dün İstanbul mitinginde söylediği sözler ve miting alanından görüntülere yer verdi.
AK Parti'nin İstanbul 2. Bölge'den aday gösterdiği Soylu'nun videosunda, mitingde yüksek sesle söylediği ve kalabalıktan yanıt beklediği "İstanbul, Tayyip Erdoğan size emanettir. Emaneti aldınız, kabul ettiniz mi? Gazamız mübarek olsun" sözleri yer aldı.