https://sputniknews.com.tr/20230613/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-brezilyayi-ziyaret-etti-1072358307.html
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Brezilya'yı ziyaret etti
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Brezilya'yı ziyaret etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T04:01+0300
2023-06-13T04:01+0300
2023-06-13T04:01+0300
ukrayna krizi
brezilya
ukrayna
luiz inacio lula da silva
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Başkent Brasila'daki Planalto Sarayı'nda görüşen Von der Leyen ve Lula da Silva, Amazon'un korunması için alınan önlemleri ve AB-Brezilya ilişkilerini ele aldı.Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Von der Leyen ve Lula da Silva, ortak basın toplantısında konuştu.Von der Leyen, AB'nin Amazon Fonuna 20 milyon euro hibe aktaracağını belirterek, Amazonların korunması için Brezilya'nın gösterdiği çabayı desteklediklerini söyledi.Ormanların tahribatının engellenmesi ve sürdürülebilir çevre konularının teşviki için 430 milyon euro değerinde projeler olduğunu hatırlatan Von der Leyen, "Avrupa sizin ortağınız ve ormansızlaşmanın önüne geçme sorumluluğumuz var" ifadesini kullandı.Von der Leyen, Brezilya'nın Ukrayna ihtilafında barış için önemli bir rol üstlenebileceğini kaydederek, "Ukrayna ile birlikte kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış istiyoruz. Uluslararası toplum bu zor görevi çözmek zorunda. Zelenskiy'in barış formülünü Lula ile ele aldık çünkü Brezilya, G20'nin başkanı olarak önemli bir role sahip olacak ve bizim bu hususta desteğimiz tamdır" dedi.Lula da Silva'nın uluslararası arenada önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Von der Leyen, AB ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanacağından emin olduğunu anlattı.'Ukrayna, Filistin ve Yemen'de daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var'Lula da Silva da Ukrayna'da askeri bir çözümünün olmayacağını savunarak, diyalog taahhüdünün daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Uluslararası hukukun temel ilkelerinin herkes için eşit olduğunu dile getiren Lula da Silva, "Ukrayna, Filistin ve Yemen'de daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var. Savaşın dehşeti ve sebep olduğu acılar seçici şekilde değerlendirilemez" diye konuştu.Lula da Silva, çevresel konularda sürdürülen müzakereleri anımsatarak, Brezilya hükümetinin talepleri karşısında AB'nin isteksiz davrandığını belirtti.Anlaşmaların yıl sonuna kadar imzalanması için AB'ye mektup gönderdiklerini kaydeden Lula da Silva, "Stratejik ortaklar arasındaki öncelikli husus karşılıklı güvendir, güvensizlik ve yaptırım değildir" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230526/putinden-brezilya-lideri-lulaya-ukraynada-diplomatik-cozum-icin-diyaloga-acigiz-1071627676.html
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brezilya, ukrayna, luiz inacio lula da silva, ursula von der leyen, avrupa birliği
brezilya, ukrayna, luiz inacio lula da silva, ursula von der leyen, avrupa birliği
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Brezilya'yı ziyaret etti
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.
Başkent Brasila'daki Planalto Sarayı'nda görüşen Von der Leyen ve Lula da Silva, Amazon'un korunması için alınan önlemleri ve AB-Brezilya ilişkilerini ele aldı.
Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Von der Leyen ve Lula da Silva, ortak basın toplantısında konuştu.
Von der Leyen, AB'nin Amazon Fonuna 20 milyon euro hibe aktaracağını belirterek, Amazonların korunması için Brezilya'nın gösterdiği çabayı desteklediklerini söyledi.
Ormanların tahribatının engellenmesi ve sürdürülebilir çevre konularının teşviki için 430 milyon euro değerinde projeler olduğunu hatırlatan Von der Leyen, "Avrupa sizin ortağınız ve ormansızlaşmanın önüne geçme sorumluluğumuz var" ifadesini kullandı.
Von der Leyen, Brezilya'nın Ukrayna ihtilafında barış için önemli bir rol üstlenebileceğini kaydederek, "Ukrayna ile birlikte kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış istiyoruz. Uluslararası toplum bu zor görevi çözmek zorunda. Zelenskiy'in barış formülünü Lula ile ele aldık çünkü Brezilya, G20'nin başkanı olarak önemli bir role sahip olacak ve bizim bu hususta desteğimiz tamdır" dedi.
Lula da Silva'nın uluslararası arenada önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Von der Leyen, AB ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanacağından emin olduğunu anlattı.
'Ukrayna, Filistin ve Yemen'de daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var'
Lula da Silva da Ukrayna'da askeri bir çözümünün olmayacağını savunarak, diyalog taahhüdünün daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Uluslararası hukukun temel ilkelerinin herkes için eşit olduğunu dile getiren Lula da Silva, "Ukrayna, Filistin ve Yemen'de daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var. Savaşın dehşeti ve sebep olduğu acılar seçici şekilde değerlendirilemez" diye konuştu.
Lula da Silva, çevresel konularda sürdürülen müzakereleri anımsatarak, Brezilya hükümetinin talepleri karşısında AB'nin isteksiz davrandığını belirtti.
Anlaşmaların yıl sonuna kadar imzalanması için AB'ye mektup gönderdiklerini kaydeden Lula da Silva, "Stratejik ortaklar arasındaki öncelikli husus karşılıklı güvendir, güvensizlik ve yaptırım değildir" değerlendirmesinde bulundu.