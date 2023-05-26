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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/putinden-brezilya-lideri-lulaya-ukraynada-diplomatik-cozum-icin-diyaloga-acigiz-1071627676.html
Putin'den Brezilya lideri Lula'ya: Ukrayna'da diplomatik çözüm için diyaloğa açığız
Putin'den Brezilya lideri Lula'ya: Ukrayna'da diplomatik çözüm için diyaloğa açığız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yla telefon görüşmesi yaptı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T19:29+0300
2023-05-26T19:29+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
luiz inacio lula da silva
ukrayna
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Kremlin'in açıklamasına göre Brezilya tarafının talebi üzerine gerçekleşen konuşmada Lula, Japonya'nın Hiroşima kentinde yapılan G7 Zirvesi'ndeki izlenimlerini paylaşarak Ukrayna'daki çatışmaya çözüm yolları aramak için olası arabuluculuk çabalarına ilişkin vizyonunu sundu.Rusya'nın Ukrayna'daki durumla ilgili ilkesel değerlendirmelerini anlatan Putin, Kiev ve Batılı hamileri tarafından engellenen diplomatik diyaloğa açık olduklarını bir kez daha teyit etti.Putin ve Lula, Rusya-Brezilya stratejik ortaklığının güncel konularını da istişare ederken liderler, çeşitli alanlarda işbirliğini kademeli olarak geliştirmeye ve derinleştirmeye ilgi duyduklarını vurguladı.BRICS ve diğer uluslararası platformlarda yürütülen ortak çalışmaları da ele alan Putin ve Lula arasındaki görüşmenin yapıcı ve kapsamlı olduğu bildirildi.
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vladimir putin, luiz inacio lula da silva, ukrayna
vladimir putin, luiz inacio lula da silva, ukrayna

Putin'den Brezilya lideri Lula'ya: Ukrayna'da diplomatik çözüm için diyaloğa açığız

19:29 26.05.2023
© Sputnik / Алексей Дружинин / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yla telefon görüşmesi yaptı.
Kremlin'in açıklamasına göre Brezilya tarafının talebi üzerine gerçekleşen konuşmada Lula, Japonya'nın Hiroşima kentinde yapılan G7 Zirvesi'ndeki izlenimlerini paylaşarak Ukrayna'daki çatışmaya çözüm yolları aramak için olası arabuluculuk çabalarına ilişkin vizyonunu sundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki durumla ilgili ilkesel değerlendirmelerini anlatan Putin, Kiev ve Batılı hamileri tarafından engellenen diplomatik diyaloğa açık olduklarını bir kez daha teyit etti.

Putin ve Lula, Rusya-Brezilya stratejik ortaklığının güncel konularını da istişare ederken liderler, çeşitli alanlarda işbirliğini kademeli olarak geliştirmeye ve derinleştirmeye ilgi duyduklarını vurguladı.

BRICS ve diğer uluslararası platformlarda yürütülen ortak çalışmaları da ele alan Putin ve Lula arasındaki görüşmenin yapıcı ve kapsamlı olduğu bildirildi.
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