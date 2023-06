https://sputniknews.com.tr/20230612/tarlasinda-buldugu-tasin-analiz-sonucu-gelmeden-milyoner-ilan-edildi-nasa-ile-irtibata-gececegiz-1072340782.html

Tarlasında bulduğu taşın analiz sonucu gelmeden 'milyoner' ilan edildi: NASA ile irtibata geçeceğiz

Tokat'ta bir kişi tarlasında bulduğu taşı gök taşı olabileceği ihtimaline karşı analize gönderdi, komşuları ise "Artık milyonersin" diyor. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

Tokat'ın Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla beraber mantar toplamaya çıktı. Say tarlasında gördüğü garip taşı arkadaşının yardımıyla evine taşıdı. Çevresinde bulunan kişilerin taşın gök taşı olduğunu belirtmeleri üzerine Say, analiz edilmesi için taştan bir parça kopartarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderir. 60 kilodan ağır olan taşın analiz sonucunu bekleyen Say, çevresinde bulunanlar tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı.Say, taş hakkında kesin sonuç olmadan hareket etmek istemese de çevresinde bulunanlar gök taşından dolayı onu milyoner olarak görüyor.‘İnsanların hepsi bizi milyoner sanıyor’Çevresinde bulunanların milyoner gözüyle baktığını belirten Ergin Say, şunları söyledi:"Bu taşı 2022 yılının ağustos ayında buldum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı tahlil yaptırma şansım olmadı. Yeni bir parça kırdık ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne numune gönderdim. Bu taşı tarlamızda bulduk ve test sonucunu bekliyoruz. Tarlaya mantar toplamak amaçlı gitmiştik, tarlada tesadüfen bulduk. Yanım da Ahmet isimli arkadaşım vardı. Traktörü taşı bulduğumuz yere getirdik ve Ahmet ile beraber yükledik.Taşın orta kısmında sert bir katman var. Kırmaya çalıştığımızda kıvılcım çıkıyor. Şuanda tahlil sonucu çıkmadığı için biz de emin değiliz gök taşı olduğundan. Gösterdiğimiz kişilerin çoğunluğu gök taşı dediler ancak uzman kişilerin vereceği sonuçları bekliyoruz. Şu anda ağırlığı yaklaşık olarak 61 kilo geliyor. Bu taş gök taşı çıkarsa NASA ile irtibata geçeceğiz. Analiz için gönderdiğimiz ülke bağlantı sağlıyorlarmış. Onlar aracılıyla bu taşı satacağız.Biraz araştırma yaptım bu gök taşların da bulunan element miktarına göre fiyatı değişiyormuş. Analiz raporu gelemediği için bir fiyat veremiyorum. Bu taşı kırmak çok zor kırmayı denedik ama çok zor oldu. Bu taşı bilen kişiler bize milyoner olarak bakıyor. Taş hakkında kesin bir şey olmadığı için bizde bir şey diyemiyoruz ancak bilen insanların hepsi bizi milyoner sanıyor. Bu orta kısmında bulunan sert yüzey atmosfere girdiğinde oluştuğunu öğrendim."

tokat

