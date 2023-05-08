Yürüyüş yaparken gök taşı buldu, banka kasasında saklıyor: 'İyi bir alıcı çıkarsa satarım'

© İHA Kavrık, “Burada teslim alınan taşlarımızın analizleri yapıldı. Bu alanda dünya çapında kabul görmüş ve verilerine en çok itibar edilen merkezlerden Kanada’daki ALS Laboratuarı’na gönderildi. Taşlarımızın analiz raporu 15-20 gün içinde elimize ulaştı. Buna göre, her iki çeşit taşımızın içinde totalde 45 element olduğu tespit edildi. Bu taşlardan bazıları doğada bulunmayan, bazıları da çok nadir bulunan çok değerli elementlerden oluşuyor. Analiz raporunu taşlarımızla birlikte tekrar Hatipoğlu’na götürdük. Burada da doku ve diğer testleri yapıldı. Sonuç olarak analiz raporundaki kimyasal bileşimlerine göre elimizde dünya dışı oluşumlu olduğu tespit edilen Lithosiderite (stony iron-kayacımsı demirli) ve eclogite (irony-demirli) olmak üzere iki çeşit gök taşımızın olduğu sertifikalandırılarak tescil edildi. Göktaşlarımızı güvenlik açısından tedbir amaçlı bir bankanın kasasında bulunduruyoruz. İyi bir alıcı çıkarsa, bilim adamı, müze, koleksiyoner gibi değerlendirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.