Yürüyüş yaparken gök taşı buldu, banka kasasında saklıyor: 'İyi bir alıcı çıkarsa satarım'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Canlı
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi Dolgov, Türkiye-Suriye yakınlaşmasını değerlendirdi
08:16
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yazar Larison: ABD, Zelenskiy’yi toprak kaybını kabullenmeye zorlayacak
08:29
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Doğum Günü
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Polonya halkı Ukrayna’dan rahatsız
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Suriye lideri Esad: Mali işlemlerde Dolar yerine Yuan’a geçilmeli
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
IMF Başkanı: Dünya genelinde dolardan vazgeçiş gözlemleniyor
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Elon Musk Twitter ile baş edemedi
10:16
2 dk
ÖZEL HABER
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Türkiye petrol için uygun bir merkez olabilir
10:30
3 dk
Canlı
10:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
13:04
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna bölünmeli
14:42
2 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
14:58
6 dk
ÖZEL HABER
AB, Ukrayna tahılının 5 ülke tarafından yasaklanması ile ilgili açıklama
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Dönmez: Nietzsche'nin modern insanın 'Her şeyi ben yönetirim' düşüncesine itirazı var
17:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nin tahıl aldatmacası: Sadece yüzde 2.5’i Afrika’ya gitti
18:36
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
19:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:14
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Çin’e kanser ilacı
19:44
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Doğum Günü
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı Ukrayna’ya gönderilen silahlar için endişeli
20:13
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya İHA’lar için yeni sistem geliştirdi
20:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefi Rusya-Çin ittifakına engel olmak
20:44
2 dk
ÖZEL HABER
Ekonomi Uzmanı Rojas: Dolar iddia edildiği gibi güçlü değil
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, ABD’den rahatsız: Bu kesinlikle kötü bir hikaye oldu
21:13
4 dk
ÖZEL HABER
Macaristan’dan AB’ye Rusya vetosu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
ABD bozulan ekonomisini Ukrayna’daki savaşla düze çıkarıyor
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy NATO’ya seslendi: Çok net bir sinyal almak isteriz
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Duma’da ‘Kartal Filosu’ önerisi
22:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Tahıl Koridoru Anlaşması
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
43 dk
SEÇİM ÖZEL
TKP Milletvekili adayı İlyas Salman Radyo Sputnik'te
13:31
23 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobbinge karşı alınması gereken önlemler nelerdir?
14:07
53 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs seçimlerine 6 gün kaldı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230508/yuruyus-yaparken-gok-tasi-buldu-banka-kasasinda-sakliyor-iyi-bir-alici-cikarsa-satarim-1070778621.html
Yürüyüş yaparken gök taşı buldu, banka kasasında saklıyor: 'İyi bir alıcı çıkarsa satarım'
Yürüyüş yaparken gök taşı buldu, banka kasasında saklıyor: 'İyi bir alıcı çıkarsa satarım'
Kırklareli’ne doğa yürüyüşüne giden 2 kişi, yürüyüş esnasında gök taşı buldu. Gök taşını kasada saklamaya başlayan Kavrık, "İyi bir alıcı çıkarsa, bilim... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T13:48+0300
2023-05-08T13:53+0300
multimedya
fotoğraf
yürüyüş
gök taşı
kasa
kırklareli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070776941_0:610:1815:1631_1920x0_80_0_0_d61e60fe503a9813d900ff6f62f02e09.jpg
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070776941_0:309:1815:1670_1920x0_80_0_0_319d25b22c4ad78be5f7bc7da01876e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, yürüyüş, gök taşı, фото, kasa, kırklareli
fotoğraf, yürüyüş, gök taşı, фото, kasa, kırklareli

Yürüyüş yaparken gök taşı buldu, banka kasasında saklıyor: 'İyi bir alıcı çıkarsa satarım'

13:48 08.05.2023 (güncellendi: 13:53 08.05.2023)
Abone olTelegram
Kırklareli’ne doğa yürüyüşüne giden 2 kişi, yürüyüş esnasında gök taşı buldu. Gök taşını kasada saklamaya başlayan Kavrık, "İyi bir alıcı çıkarsa, bilim insanı, müze, koleksiyoner gibi değerlendirmeyi düşünüyoruz” dedi.
© İHAKırklareli’de kırsal alanda doğa yürüyüşüne çıkan iki kişi, yürüyüş esnasında gök taşına benzer bir taş fark edip aldılar.
Yürüyüş yaparken gök taşı buldu, banka kasasında saklıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kırklareli’de kırsal alanda doğa yürüyüşüne çıkan iki kişi, yürüyüş esnasında gök taşına benzer bir taş fark edip aldılar.
© İHA2 arkadaş daha sonra farklı zaman ve farklı yerlerde iki çeşit gök taşı daha bulduklarını ve bunları sertifikalandırdıklarını belirtti.
Yürüyüş yaparken gök taşı buldu, banka kasasında saklıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
2 arkadaş daha sonra farklı zaman ve farklı yerlerde iki çeşit gök taşı daha bulduklarını ve bunları sertifikalandırdıklarını belirtti.
© İHAAçıklamalarda bulunan Sedai Kavrık, “Bulduğumuz taşlar doğada bulunan diğer taşlara göre çok ağırdı ve ele alındığında karbon bırakıyordu. Daha sonra bunları mıknatısla test ettik. Bazılarının mıknatısa çok duyarlı, bazılarının daha az duyarlı ve bazılarının da tamamen duyarsız olduklarını gözlemledik" dedi.
Yürüyüş yaparken gök taşı buldu, banka kasasında saklıyor - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Açıklamalarda bulunan Sedai Kavrık, “Bulduğumuz taşlar doğada bulunan diğer taşlara göre çok ağırdı ve ele alındığında karbon bırakıyordu. Daha sonra bunları mıknatısla test ettik. Bazılarının mıknatısa çok duyarlı, bazılarının daha az duyarlı ve bazılarının da tamamen duyarsız olduklarını gözlemledik" dedi.
© İHAYapı itibarıyla daha önce bulunmuş örnekleriyle aynı olduklarını fark ettik” diyen Kavrık, şöyle devam etti: “Bulduğumuz taşların hepsi yanmış ve toprağa saplanmış haldeydi, üstelik bulunduğu ortama eğreti duruyorlardı. Üzerlerine ışık vurduğumuzda ise parlıyorlardı. Bulundukları yerde hiçbir yerleşim yeri de yoktu üstelik. Araştırmalarımızda konunun uzmanı olarak İzmir Buca’daki 9 Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Hatipoğlu’na ulaştık. Onun yönlendirmesiyle taşlarımızı İzmir Gaziemir Sarnıç’ta bulunan ALS Laboratuarı’na götürdük.”
Yürüyüş yaparken gök taşı buldu, banka kasasında saklıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Yapı itibarıyla daha önce bulunmuş örnekleriyle aynı olduklarını fark ettik” diyen Kavrık, şöyle devam etti: “Bulduğumuz taşların hepsi yanmış ve toprağa saplanmış haldeydi, üstelik bulunduğu ortama eğreti duruyorlardı. Üzerlerine ışık vurduğumuzda ise parlıyorlardı. Bulundukları yerde hiçbir yerleşim yeri de yoktu üstelik. Araştırmalarımızda konunun uzmanı olarak İzmir Buca’daki 9 Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Hatipoğlu’na ulaştık. Onun yönlendirmesiyle taşlarımızı İzmir Gaziemir Sarnıç’ta bulunan ALS Laboratuarı’na götürdük.”
© İHAKavrık, “Burada teslim alınan taşlarımızın analizleri yapıldı. Bu alanda dünya çapında kabul görmüş ve verilerine en çok itibar edilen merkezlerden Kanada’daki ALS Laboratuarı’na gönderildi. Taşlarımızın analiz raporu 15-20 gün içinde elimize ulaştı. Buna göre, her iki çeşit taşımızın içinde totalde 45 element olduğu tespit edildi. Bu taşlardan bazıları doğada bulunmayan, bazıları da çok nadir bulunan çok değerli elementlerden oluşuyor. Analiz raporunu taşlarımızla birlikte tekrar Hatipoğlu’na götürdük. Burada da doku ve diğer testleri yapıldı. Sonuç olarak analiz raporundaki kimyasal bileşimlerine göre elimizde dünya dışı oluşumlu olduğu tespit edilen Lithosiderite (stony iron-kayacımsı demirli) ve eclogite (irony-demirli) olmak üzere iki çeşit gök taşımızın olduğu sertifikalandırılarak tescil edildi. Göktaşlarımızı güvenlik açısından tedbir amaçlı bir bankanın kasasında bulunduruyoruz. İyi bir alıcı çıkarsa, bilim adamı, müze, koleksiyoner gibi değerlendirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Yürüyüş yaparken gök taşı buldu, banka kasasında saklıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Kavrık, “Burada teslim alınan taşlarımızın analizleri yapıldı. Bu alanda dünya çapında kabul görmüş ve verilerine en çok itibar edilen merkezlerden Kanada’daki ALS Laboratuarı’na gönderildi. Taşlarımızın analiz raporu 15-20 gün içinde elimize ulaştı. Buna göre, her iki çeşit taşımızın içinde totalde 45 element olduğu tespit edildi. Bu taşlardan bazıları doğada bulunmayan, bazıları da çok nadir bulunan çok değerli elementlerden oluşuyor. Analiz raporunu taşlarımızla birlikte tekrar Hatipoğlu’na götürdük. Burada da doku ve diğer testleri yapıldı. Sonuç olarak analiz raporundaki kimyasal bileşimlerine göre elimizde dünya dışı oluşumlu olduğu tespit edilen Lithosiderite (stony iron-kayacımsı demirli) ve eclogite (irony-demirli) olmak üzere iki çeşit gök taşımızın olduğu sertifikalandırılarak tescil edildi. Göktaşlarımızı güvenlik açısından tedbir amaçlı bir bankanın kasasında bulunduruyoruz. İyi bir alıcı çıkarsa, bilim adamı, müze, koleksiyoner gibi değerlendirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала