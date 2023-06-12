https://sputniknews.com.tr/20230612/kabine-toplantisi-ne-zaman-yapilacak-1072330515.html
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
İkinci kabine toplantısının tarihi belli oldu. 2. toplantıda, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T13:45+0300
2023-06-12T13:45+0300
2023-06-12T13:45+0300
türkiye
kabine
kabine toplantısı
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Yeni kabine üyelerinin belli olmasıyla birlikte yapılacak olan 2. kabine toplantısı tarihi sorgulanmaya başladı. 6 Haziran'da gerçekleşen ilk Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatili ve birçok konu ele alınmıştı.NTV'nin haberine göre, 2. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Buna göre; kabine toplantısı 14 Haziran çarşamba günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.Gündemde neler var?2. toplantıda, taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-emekli-maasi-ve-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-1072115931.html
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kabine, kabine toplantısı, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
kabine, kabine toplantısı, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
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İkinci kabine toplantısının tarihi belli oldu. 2. toplantıda, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.
Yeni kabine üyelerinin belli olmasıyla birlikte yapılacak olan 2. kabine toplantısı tarihi sorgulanmaya başladı. 6 Haziran'da gerçekleşen ilk Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatili ve birçok konu ele alınmıştı.
NTV'nin haberine göre, 2. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Buna göre; kabine toplantısı 14 Haziran çarşamba günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
Gündemde neler var?
2. toplantıda, taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.