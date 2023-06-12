https://sputniknews.com.tr/20230612/kabine-toplantisi-ne-zaman-yapilacak-1072330515.html

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

İkinci kabine toplantısının tarihi belli oldu. 2. toplantıda, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T13:45+0300

2023-06-12T13:45+0300

2023-06-12T13:45+0300

türkiye

kabine

kabine toplantısı

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/16/1060246836_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_b8f8f03c48507377c8c0d76f4587aa34.jpg

Yeni kabine üyelerinin belli olmasıyla birlikte yapılacak olan 2. kabine toplantısı tarihi sorgulanmaya başladı. 6 Haziran'da gerçekleşen ilk Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatili ve birçok konu ele alınmıştı.NTV'nin haberine göre, 2. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Buna göre; kabine toplantısı 14 Haziran çarşamba günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.Gündemde neler var?2. toplantıda, taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230607/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-emekli-maasi-ve-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-1072115931.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kabine, kabine toplantısı, emekli maaşı, emekli ikramiyesi