https://sputniknews.com.tr/20230607/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-emekli-maasi-ve-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-1072115931.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ve maaşlarının erken ödenmesi planlanıyor. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T06:24+0300

2023-06-07T06:24+0300

2023-06-07T06:31+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

kurban bayramı

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı yeni kabineyle ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyuran Erdoğan, emeklileri ilgilendiren gelişmeyi de açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak" dedi. Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlarının ve ikramiyelerinin erken ödenmesi söz konusu olacak. SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor. 5 gün içinde ödenmesi planlanıyorSabah gazetesinin haberine göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanların haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da haziran dönemi gelir/aylıkları ve bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar ile aylık bağlama işlemi tamamlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de işlemleri tamamlandıktan sonra bu ödemelerini alabilecek.İkramiye artacak mı?Nisanda 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış da gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

https://sputniknews.com.tr/20230606/emekliye-ve-memura-zamda-rakam-netlesiyor-1072065099.html

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