https://sputniknews.com.tr/20230606/emekliye-ve-memura-zamda-rakam-netlesiyor-1072065099.html

Emekli ve memur maaş zammında rakam netleşiyor

Emekli ve memur maaş zammında rakam netleşiyor

Milyonlarca vatandaşın gözü, temmuz ayında yapılması planlanan zamlara çevrildi. Memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15 oranında zam yapılması... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T07:17+0300

2023-06-06T07:17+0300

2023-06-06T07:25+0300

ekonomi

memur

memur zammı

memur maaşı

enflasyon

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk 5 aylık tüketici enflasyonu da milyonlarca emekli ile memurların enflasyon farkı ile 6 aylık zam oranını büyük ölçüde ortaya çıkardı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ayda yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Oranlar netleşiyorHaziranda TÜFE'nin yüzde 1 veya yüzde 2 gerçekleşmesi ve ilave refah payı verilmemesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 14.25-15.38, diğer emeklilere de yüzde 16.41-17.56 oranlarında zam yapılacak. Yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı. Eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da 14.6 puan refah payıyla birlikte yine yüzde 30 olmuştu. Yüzde 15.38 zam yapılacakTemmuz ayında memur ve emeklilerine yüzde 6 toplu sözleşme zammının yanı sıra haziran enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yüzde 7.79'luk enflasyon farkı dahil yüzde 14.25 zam; yüzde 2 çıkarsa yüzde 8.85 enflasyon farkı dahil toplam yüzde 15.38 zam yapılacak. Bu durumda en düşük memur emekli aylığı 7 bin 782 liradan en fazla 9 bin 14 liraya çıkacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılabilmesi için toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil yüzde 75 civarında zam yapılması gerekiyor. Yüzde 60'ı bulan bu refah payının tüm emeklilere de aynı şekilde uygulanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230605/emekli-ve-memur-maasinda-5-aylik-zam-orani-netlesti-1072020902.html

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