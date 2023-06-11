https://sputniknews.com.tr/20230611/kahovka-hese-yonelik-saldirinin-etki-alani-genisliyor-sulara-teslim-konut-sayisi-23-bini-asti-1072290607.html
Kahovka HES'e yönelik saldırının etki alanı genişliyor: Sulara teslim konut sayısı 23 bini aştı
Kahovka HES'e yönelik saldırının etki alanı genişliyor: Sulara teslim konut sayısı 23 bini aştı
Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik saldırıdan sonra Herson Bölgesi'nde sular altında kalan konut sayısının 23 bini aştığı, şimdiye dek 320'sinin... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T14:35+0300
2023-06-11T14:35+0300
2023-06-11T14:36+0300
novaya kahovka
ukrayna krizi
dinyeper nehri
herson
baraj
su seviyesi
rusya
ukrayna
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Herson Bölgesi'nin acil durum birimlerinden yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı güçlerin vurduğu Kahovka Barajı'nın patlaması sonucu su baskınlarının yaşandığı yerleşim sayısı 20'ye ulaştı.20 yerleşim birimindeki 23 bin 228 konut sulara teslim olurken Nijnedneprovskiy Ulusal Doğa Parkı, 5 mezarlık, 1 hayvan mezarlığı ve 60 sosyal tesiste su taşkını görüldü.Şimdiye dek 320 konutun ve 1 mezarlığın sulardan kurtulduğunu kaydeden yetkililer, bunun sulara teslim olan toplam alanın yüzde 10-15'ine denk geldiğini belirtti.Cuma günü yapılan bilgilendirmede, Kahovka Barajı'nın patlaması sonucu oluşan su baskınlarından 17 yerleşim biriminde toplam 22 bin 300 konut etkilendiği belirtilmişti. Kahovka Santrali’nin yer aldığı Herson bölgesi, Rusya’nın denetimine geçmesi ardından düzenlenen referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelmişti. Ancak Herson’daki santrale düzenlenen saldırı Ukrayna tarafının son dönemde Rusya topraklarına düzenlediği saldırıların ilk örneği değil. Bir süredir Rusya’ya karşı saldırıya geçme planları yapan Ukrayna hükümeti son günlerde Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesine de pek çok sızma girişimi ve saldırı düzenledi. Bu saldırılar sırasında onlarca sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/ukrayna-kahovka-hese-yonelik-sabotaj-sonucu-sulara-teslim-olan-bolgeye-saldirdi-2-olu-1072185442.html
https://sputniknews.com.tr/20230609/sular-altinda-kalan-novaya-kahovkada-su-seviyesi-2-metre-azaldi-1072221916.html
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novaya kahovka , dinyeper nehri, herson, baraj, su seviyesi, rusya, ukrayna
novaya kahovka , dinyeper nehri, herson, baraj, su seviyesi, rusya, ukrayna
Kahovka HES'e yönelik saldırının etki alanı genişliyor: Sulara teslim konut sayısı 23 bini aştı
14:35 11.06.2023 (güncellendi: 14:36 11.06.2023) Abone ol
Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik saldırıdan sonra Herson Bölgesi'nde sular altında kalan konut sayısının 23 bini aştığı, şimdiye dek 320'sinin sulardan kurtulduğu açıklandı.
Herson Bölgesi'nin acil durum birimlerinden yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı güçlerin vurduğu Kahovka Barajı'nın patlaması sonucu su baskınlarının yaşandığı yerleşim sayısı 20'ye ulaştı.
20 yerleşim birimindeki 23 bin 228 konut sulara teslim olurken Nijnedneprovskiy Ulusal Doğa Parkı, 5 mezarlık, 1 hayvan mezarlığı ve 60 sosyal tesiste su taşkını görüldü.
Şimdiye dek 320 konutun ve 1 mezarlığın sulardan kurtulduğunu kaydeden yetkililer, bunun sulara teslim olan toplam alanın yüzde 10-15'ine denk geldiğini belirtti.
Cuma günü yapılan bilgilendirmede, Kahovka Barajı'nın patlaması sonucu oluşan su baskınlarından 17 yerleşim biriminde toplam 22 bin 300 konut etkilendiği belirtilmişti.
Kahovka Santrali’nin yer aldığı Herson bölgesi, Rusya’nın denetimine geçmesi ardından düzenlenen referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelmişti. Ancak Herson’daki santrale düzenlenen saldırı Ukrayna tarafının son dönemde Rusya topraklarına düzenlediği saldırıların ilk örneği değil.
Bir süredir Rusya’ya karşı saldırıya geçme planları yapan Ukrayna hükümeti son günlerde Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesine de pek çok sızma girişimi ve saldırı düzenledi. Bu saldırılar sırasında onlarca sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı biliniyor.