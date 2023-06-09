Sular altında kalan Novaya Kahovka'da su seviyesi 2 metre azaldı
13:06 09.06.2023 (güncellendi: 13:10 09.06.2023)
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVNovaya Kahovka
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Herson Bölgesi'nin Novaya Kahovka kentindeki acil durum merkezinin bir yetkilisi, Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne yönelik saldırıdan en çok etkilenen Novaya Kahovka'da Dinyeper Nehri'nin su seviyesinin erişilen azami seviyenin 2 metre altına düştüğünü belirtti.
Sputnik'e konuşan yetkili, "Sabah 09:00 itibarıyla sulara teslim olan semtlerde su seviyesi yaklaşık 2 metre azalarak 10 metreye düştü" dedi.
Yetkili, Korsunka köyünde 250 evin, Dnepryana köyünde 100 evin, Novaya Kahovka kentinde 150 evin yanı sıra 4 kanalizasyon pompa istasyonunun halen sular altında olduğunu kaydetti.
Yetkilinin paylaştığı verilere göre Kahovka Barajı'nın patlaması sonucu oluşan su baskınlarından 17 yerleşim biriminde toplam 22 bin 300 konut etkilendi.
Şu anda geçici barınma noktalarında 110'u çocuk ve 35'i engelli olmak üzere 1117 kişiye konaklama imkanı sağlanıyor.
Yetkili, Korsunka köyünde 250 evin, Dnepryana köyünde 100 evin, Novaya Kahovka kentinde 150 evin yanı sıra 4 kanalizasyon pompa istasyonunun halen sular altında olduğunu kaydetti.
Yetkilinin paylaştığı verilere göre Kahovka Barajı'nın patlaması sonucu oluşan su baskınlarından 17 yerleşim biriminde toplam 22 bin 300 konut etkilendi.
Şu anda geçici barınma noktalarında 110'u çocuk ve 35'i engelli olmak üzere 1117 kişiye konaklama imkanı sağlanıyor.
Bu arada Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin gerçekleştirdiği sabotajın ardından 1500'den fazla kişinin kurtarıldığını, 5 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Bölgedeki sakinlere her türlü yardımın sunulduğunu belirten bakanlık, Herson Bölgesi'nde felaketin izlerinin silinmesi için personel ve araç sayısını artırmaya devam ettiklerinin altını çizdi.
190'dan fazla bakanlık personelinin, 25'i yüzer araç olmak üzere 66 teçhizatın su baskınlarıyla mücadele için seferber edildiğini kaydeden bakanlık, Acil Durumlar Bakanlığı Rostov ve Sivastopol genel müdürlüklerine, Donskoy ve Tula'daki arama-kurtarma merkezlerine bağlı havadan destek birimlerinin de hazır hale getirildiğini aktardı.
Bölgedeki sakinlere her türlü yardımın sunulduğunu belirten bakanlık, Herson Bölgesi'nde felaketin izlerinin silinmesi için personel ve araç sayısını artırmaya devam ettiklerinin altını çizdi.
190'dan fazla bakanlık personelinin, 25'i yüzer araç olmak üzere 66 teçhizatın su baskınlarıyla mücadele için seferber edildiğini kaydeden bakanlık, Acil Durumlar Bakanlığı Rostov ve Sivastopol genel müdürlüklerine, Donskoy ve Tula'daki arama-kurtarma merkezlerine bağlı havadan destek birimlerinin de hazır hale getirildiğini aktardı.