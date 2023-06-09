https://sputniknews.com.tr/20230609/sular-altinda-kalan-novaya-kahovkada-su-seviyesi-2-metre-azaldi-1072221916.html

Sular altında kalan Novaya Kahovka'da su seviyesi 2 metre azaldı

Sular altında kalan Novaya Kahovka'da su seviyesi 2 metre azaldı

Herson Bölgesi'nin Novaya Kahovka kentindeki acil durum merkezinin bir yetkilisi, Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne yönelik saldırıdan en çok etkilenen Novaya... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T13:06+0300

2023-06-09T13:06+0300

2023-06-09T13:10+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

novaya kahovka

baraj

su seviyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072222362_0:434:2842:2033_1920x0_80_0_0_bf7368ea7fbe8e43a220d011a5ead7d1.jpg

Sputnik'e konuşan yetkili, "Sabah 09:00 itibarıyla sulara teslim olan semtlerde su seviyesi yaklaşık 2 metre azalarak 10 metreye düştü" dedi.Yetkili, Korsunka köyünde 250 evin, Dnepryana köyünde 100 evin, Novaya Kahovka kentinde 150 evin yanı sıra 4 kanalizasyon pompa istasyonunun halen sular altında olduğunu kaydetti.Yetkilinin paylaştığı verilere göre Kahovka Barajı'nın patlaması sonucu oluşan su baskınlarından 17 yerleşim biriminde toplam 22 bin 300 konut etkilendi.Şu anda geçici barınma noktalarında 110'u çocuk ve 35'i engelli olmak üzere 1117 kişiye konaklama imkanı sağlanıyor.Bu arada Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin gerçekleştirdiği sabotajın ardından 1500'den fazla kişinin kurtarıldığını, 5 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.Bölgedeki sakinlere her türlü yardımın sunulduğunu belirten bakanlık, Herson Bölgesi'nde felaketin izlerinin silinmesi için personel ve araç sayısını artırmaya devam ettiklerinin altını çizdi.190'dan fazla bakanlık personelinin, 25'i yüzer araç olmak üzere 66 teçhizatın su baskınlarıyla mücadele için seferber edildiğini kaydeden bakanlık, Acil Durumlar Bakanlığı Rostov ve Sivastopol genel müdürlüklerine, Donskoy ve Tula'daki arama-kurtarma merkezlerine bağlı havadan destek birimlerinin de hazır hale getirildiğini aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230608/rus-buyukelci-abdde-kahovka-barajiyla-ilgili-dezenformasyon-kampanyasi-yurutuluyor-1072200040.html

https://sputniknews.com.tr/20230608/kulebadan-erdoganin-kahovka-barajinin-patlatilmasi-olayinin-sorusturulmasi-onerisine-kaba-yanit--1072195465.html

rusya

ukrayna

novaya kahovka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, novaya kahovka , baraj, su seviyesi