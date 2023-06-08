https://sputniknews.com.tr/20230608/kulebadan-erdoganin-kahovka-barajinin-patlatilmasi-olayinin-sorusturulmasi-onerisine-kaba-yanit--1072195465.html

Kuleba’dan Erdoğan'ın Kahovka barajının patlatılması olayının soruşturulması önerisine ‘kaba’ yanıt

Kuleba’dan Erdoğan'ın Kahovka barajının patlatılması olayının soruşturulması önerisine ‘kaba’ yanıt

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde yaşanan patlamaya ilişkin komisyon kurulması önerisine sert yanıt... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T19:09+0300

2023-06-08T19:09+0300

2023-06-08T19:09+0300

ukrayna krizi

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 1+1 televizyonuna demecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahovka Hidroelektrik Santrali barajının yıkılmasıyla ilgili uluslararası soruşturma yapılması önerisini ‘Ruslara taviz vermeye yönelik oyunlar’ olarak nitelendirdi.Kuleba, “Onlar (soruşturma yanlıları), sözde adalet oyunlarından bıktırdılar artık. Kimin kim olduğu kesinlikle açık. Dinlenin muhteremler. Bu deneyimi daha önce yaşadık. Bunlar hepsi Ruslara taviz verilmesine yönelik oyunlar" ifadelerini kullandı.Geçen yıl Kiev tarafından kontrol edilmeyen Yelenovka'da Ukrayna bombardımanı sonucunda esirlerin öldüğü olayı örnek olarak gösteren Kuleba, Kiev’in BM'nin bir misyon göndermesine izin verdiğini, ancak misyonun bölgeye gitmediğini belirtti.Erdoğan, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kahovka Hidroelektrik Santrali barajının yıkılması olayını araştırmak üzere Rusya, Ukaryna, BM ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla uluslararası bir komisyon kurulmasını önermişti.

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Sputnik Türkiye

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba