https://sputniknews.com.tr/20230608/kulebadan-erdoganin-kahovka-barajinin-patlatilmasi-olayinin-sorusturulmasi-onerisine-kaba-yanit--1072195465.html
Kuleba’dan Erdoğan'ın Kahovka barajının patlatılması olayının soruşturulması önerisine ‘kaba’ yanıt
Kuleba’dan Erdoğan'ın Kahovka barajının patlatılması olayının soruşturulması önerisine ‘kaba’ yanıt
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde yaşanan patlamaya ilişkin komisyon kurulması önerisine sert yanıt... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T19:09+0300
2023-06-08T19:09+0300
2023-06-08T19:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 1+1 televizyonuna demecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahovka Hidroelektrik Santrali barajının yıkılmasıyla ilgili uluslararası soruşturma yapılması önerisini ‘Ruslara taviz vermeye yönelik oyunlar’ olarak nitelendirdi.Kuleba, “Onlar (soruşturma yanlıları), sözde adalet oyunlarından bıktırdılar artık. Kimin kim olduğu kesinlikle açık. Dinlenin muhteremler. Bu deneyimi daha önce yaşadık. Bunlar hepsi Ruslara taviz verilmesine yönelik oyunlar" ifadelerini kullandı.Geçen yıl Kiev tarafından kontrol edilmeyen Yelenovka'da Ukrayna bombardımanı sonucunda esirlerin öldüğü olayı örnek olarak gösteren Kuleba, Kiev’in BM'nin bir misyon göndermesine izin verdiğini, ancak misyonun bölgeye gitmediğini belirtti.Erdoğan, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kahovka Hidroelektrik Santrali barajının yıkılması olayını araştırmak üzere Rusya, Ukaryna, BM ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla uluslararası bir komisyon kurulmasını önermişti.
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Kuleba’dan Erdoğan'ın Kahovka barajının patlatılması olayının soruşturulması önerisine ‘kaba’ yanıt
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde yaşanan patlamaya ilişkin komisyon kurulması önerisine sert yanıt verdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 1+1 televizyonuna demecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahovka Hidroelektrik Santrali barajının yıkılmasıyla ilgili uluslararası soruşturma yapılması önerisini ‘Ruslara taviz vermeye yönelik oyunlar’ olarak nitelendirdi.
Kuleba, “Onlar (soruşturma yanlıları), sözde adalet oyunlarından bıktırdılar artık. Kimin kim olduğu kesinlikle açık. Dinlenin muhteremler. Bu deneyimi daha önce yaşadık. Bunlar hepsi Ruslara taviz verilmesine yönelik oyunlar" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Kiev tarafından kontrol edilmeyen Yelenovka'da Ukrayna bombardımanı sonucunda esirlerin öldüğü olayı örnek olarak gösteren Kuleba, Kiev’in BM'nin bir misyon göndermesine izin verdiğini, ancak misyonun bölgeye gitmediğini belirtti.
Erdoğan, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kahovka Hidroelektrik Santrali barajının yıkılması olayını araştırmak üzere Rusya, Ukaryna, BM ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla uluslararası bir komisyon kurulmasını önermişti.