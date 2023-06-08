https://sputniknews.com.tr/20230608/ukrayna-kahovka-hese-yonelik-sabotaj-sonucu-sulara-teslim-olan-bolgeye-saldirdi-2-olu-1072185442.html
Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik sabotaj sonucu sulara teslim olan bölgeye saldırdı: 2 ölü
Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik sabotaj sonucu sulara teslim olan bölgeye saldırdı: 2 ölü
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun, Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik sabotaj sonrası sular altında kalan bir... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:38+0300
2023-06-08T15:38+0300
2023-06-08T15:40+0300
ukrayna krizi
kahovka hidroelektrik santrali
rusya
herson
ukrayna
baraj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072185566_0:179:3067:1904_1920x0_80_0_0_ee19c1787a9b971c38ca92d6e9cc84a7.jpg
Kahovka HES'e saldırarak büyük bir çevre felaketine yol açan Ukraynalı güçler, bölgedeki sakinleri hedef almaya devam ediyor.Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, Kahovka HES'e yönelik sabotaj sonrası sular altında kalan Golaya Pristan yerleşimine Ukrayna ordusu tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.33 yaşındaki hamile bir kadın da dahil 2 kişinin saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildiren Saldo, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.14 bin ev sulara teslim olduBu arada Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Anatoliy Suprunovskiy, Herson Bölgesi'nin 15 yerleşim biriminde 14 bin evin sular altında kaldığını açıkladı.4 bin 280 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildiren Suprunovskiy, bu kişilerin büyük bölümünün akrabalarının yanına geçtiği, geçici barınma noktalarında 508 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.
rusya
herson
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072185566_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7dd6dcda1d7863999e08c34fc8a41cd8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kahovka hidroelektrik santrali, rusya, herson, ukrayna, baraj
kahovka hidroelektrik santrali, rusya, herson, ukrayna, baraj
Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik sabotaj sonucu sulara teslim olan bölgeye saldırdı: 2 ölü
15:38 08.06.2023 (güncellendi: 15:40 08.06.2023) Abone ol
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun, Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik sabotaj sonrası sular altında kalan bir yerleşimdeki tahliye noktasına saldırdığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Kahovka HES'e saldırarak büyük bir çevre felaketine yol açan Ukraynalı güçler, bölgedeki sakinleri hedef almaya devam ediyor.
Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, Kahovka HES'e yönelik sabotaj sonrası sular altında kalan Golaya Pristan yerleşimine Ukrayna ordusu tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.
33 yaşındaki hamile bir kadın da dahil 2 kişinin saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildiren Saldo, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
14 bin ev sulara teslim oldu
Bu arada Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Anatoliy Suprunovskiy, Herson Bölgesi'nin 15 yerleşim biriminde 14 bin evin sular altında kaldığını açıkladı.
4 bin 280 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildiren Suprunovskiy, bu kişilerin büyük bölümünün akrabalarının yanına geçtiği, geçici barınma noktalarında 508 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.