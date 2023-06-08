https://sputniknews.com.tr/20230608/ukrayna-kahovka-hese-yonelik-sabotaj-sonucu-sulara-teslim-olan-bolgeye-saldirdi-2-olu-1072185442.html

Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik sabotaj sonucu sulara teslim olan bölgeye saldırdı: 2 ölü

Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik sabotaj sonucu sulara teslim olan bölgeye saldırdı: 2 ölü

Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun, Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik sabotaj sonrası sular altında kalan bir... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T15:38+0300

2023-06-08T15:38+0300

2023-06-08T15:40+0300

ukrayna krizi

kahovka hidroelektrik santrali

rusya

herson

ukrayna

baraj

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Kahovka HES'e saldırarak büyük bir çevre felaketine yol açan Ukraynalı güçler, bölgedeki sakinleri hedef almaya devam ediyor.Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, Kahovka HES'e yönelik sabotaj sonrası sular altında kalan Golaya Pristan yerleşimine Ukrayna ordusu tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.33 yaşındaki hamile bir kadın da dahil 2 kişinin saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildiren Saldo, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.14 bin ev sulara teslim olduBu arada Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Anatoliy Suprunovskiy, Herson Bölgesi'nin 15 yerleşim biriminde 14 bin evin sular altında kaldığını açıkladı.4 bin 280 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildiren Suprunovskiy, bu kişilerin büyük bölümünün akrabalarının yanına geçtiği, geçici barınma noktalarında 508 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

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herson

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kahovka hidroelektrik santrali, rusya, herson, ukrayna, baraj