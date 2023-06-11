Eski İskoçya Başbakanı Sturgeon, partisinin finansmanıyla ilgili soruşturmada gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
07:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
07:11
2 dk
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
07:24
2 dk
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
07:29
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
07:46
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
08:16
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
08:29
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
08:44
8 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
09:15
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
09:29
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
13:10
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
13:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
13:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
13:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
14:20
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
14:40
2 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
14:50
2 dk
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
15:00
2 dk
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
15:30
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
16:10
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
16:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
16:30
8 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
17:15
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
17:30
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
17:40
2 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
18:10
3 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
18:20
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
18:45
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
18:50
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
19:15
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
19:45
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
20:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
20:45
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:20
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
13:09
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
13:31
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
14:13
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
14:36
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
14:51
8 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
15:01
1 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
15:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
18:15
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230611/eski-iskocya-basbakani-sturgeon-partisinin-finansmaniyla-ilgili-sorusturmada-gozaltina-alindi-1072297731.html
Eski İskoçya Başbakanı Sturgeon, partisinin finansmanıyla ilgili soruşturmada gözaltına alındı
Eski İskoçya Başbakanı Sturgeon, partisinin finansmanıyla ilgili soruşturmada gözaltına alındı
İskoçya'nın Britanya'dan bağımsızlığı için kampanya yürüten İskoç Ulusal Partisi'ni (SNP) saran kriz derinleşti. SNP'ye finansman soruşturmasında gözaltına... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T17:20+0300
2023-06-11T18:28+0300
dünya
britanya
iskoçya
iskoçya ulusal partisi (snp)
nicola sturgeon
bağımsızlık referandumu
iskoçya'da bağımsızlık referandumu için düzenlenen yürüyüş
soruşturma
bağış
finansman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072298640_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_d9aed3db7234b6d3f8bee423b64764cf.jpg
Eski İskoçya Başbakan Nicola Sturgeon, liderliğinden ayrıldığı iktidar partisi SNP'nin finansmanı ve mali durumuyla ilgili devam eden soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Polis, 52 yaşındaki bir kadının şüpheli olarak gözaltına alındığını ve dedektifler tarafından sorgulanmakta olduğunu doğruladı. Nisanda memurlar, Sturgeon'un evini ve partinin Edinburgh'daki genel merkezini aramıştı. Sturgeon'ın eşi ve partinin eski teşkilat başkanı Peter Murrell, gözaltına alınmasının ardından serbest kalmış, ardından SNP mali işler sorumlusu Colin Beattie gözaltına alınıp herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakılmıştı. Daha sonra yeniden gözaltına alınabilirlerŞüpheli muamelesi yapılıp yasal olarak tanımlanan 12 saate kadar sorgulama süresi boyunca gözaltında tutulan Murrell ve Beattie'nin serbest bırakılmalarının ardından soruşturulmaları devam etti. Murrell'in annesinin Dunfermline'daki evinin dışında lüks bir karavana polis tarafından el konuldu.2016 tarihli İskoçya Ceza Adaleti Yasası uyarınca, polis bir şüpheliyi daha fazla soruşturma için serbest bırakabilir, ancak daha sonraki bir tarihte yeniden gözaltına alabilir. Nicola Sturgeon'un 8 yıllık başbakanlıktan sonra 15 Şubat'ta "Kafamda ve kalbimde bunun doğru zaman olduğunu biliyorum" diyerek istifasını açıklaması bölgede şok etkisi yaratmıştı. Tartışmalar ayyuka çıktıİskoçya Başbakanlığına gelen ilk kadın, en uzun süre görev yapan İskoçya hükümeti başı olan Sturgeon, istifasının, toplumsal cinsiyet reformları, trans mahkumlar ve bağımsızlık stratejisi konusundaki tartışmaların yarattığı baskıdan kaynaklanmadığında ısrar etmişti. Ardından SNP üye sayısındaki düşüş nedeniyle tartışılan eşi Murrell, parti içindeki güvensizlik oylaması sonucu 18 Mart'ta istifasını açıklamıştı. Ardından SNP'nin mali durumuyla ilgili neredeyse iki yıl önce başlayan soruşturma kapsamında gözaltılar başladı. Bağımsızlık referandumu için bağışlarla ilgili şikayetler yüzünden Soruşturma aktivistlerin partiye 667 bin sterlinlik bağışının SNP tarafından uygunsuz şekilde başka faaliyetlere harcandığıyla ilgili şikayetler üzerinden yürütülüyor. Bağışlar, SNP'nin 2017'de ikinci bağımsızlık referandum kampanyası için para toplamaya başlaması üzerine yapılmıştı. İskoçya Polisi'nin toplanan paraların akıbetiyle ilgili soruşturmasına Branchform Operasyonu adı verildi.İskoçya'da iktidar partisi SNP'nin 18 Eylül 2014'te düzenlediği referandumda bağımsızlığa yüzde 55 oranında hayır oyu verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221123/britanya-yuksek-mahkemesi-iskocya-londranin-rizasi-olmadan-bagimsizlik-referandumu-duzenleyemez-1063757029.html
https://sputniknews.com.tr/20230215/iskocya-basbakani-nicola-sturgeon-istifa-etti-1067080223.html
https://sputniknews.com.tr/20230327/hamza-yusuf-iskocyanin-ilk-musluman-basbakani-oldu-1068816079.html
https://sputniknews.com.tr/20230405/iskocyada-600-bin-sterlinlik-yolsuzluk-sorusturmasi-eski-basbakan-sturgeonun-esi-tutuklandi-1069216569.html
britanya
iskoçya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072298640_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_61885b5f4433bafb72cee78996e4b8ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
britanya, iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), nicola sturgeon, bağımsızlık referandumu, iskoçya'da bağımsızlık referandumu için düzenlenen yürüyüş, soruşturma, bağış, finansman
britanya, iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), nicola sturgeon, bağımsızlık referandumu, iskoçya'da bağımsızlık referandumu için düzenlenen yürüyüş, soruşturma, bağış, finansman

Eski İskoçya Başbakanı Sturgeon, partisinin finansmanıyla ilgili soruşturmada gözaltına alındı

17:20 11.06.2023 (güncellendi: 18:28 11.06.2023)
© Fotoğraf : Twitter/First Minister@ScotGovFMNicola Sturgeon (sağda) 10 Kasım 2022'de İskoçya Başbakanı sıfatıyla Britanya Başbakanı Rishi Sunak ile görüşürken
Nicola Sturgeon (sağda) 10 Kasım 2022'de İskoçya Başbakanı sıfatıyla Britanya Başbakanı Rishi Sunak ile görüşürken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© Fotoğraf : Twitter/First Minister@ScotGovFM
Abone olTelegram
İskoçya'nın Britanya'dan bağımsızlığı için kampanya yürüten İskoç Ulusal Partisi'ni (SNP) saran kriz derinleşti. SNP'ye finansman soruşturmasında gözaltına alınanlar arasına eski lider ve başbakan Sturgeon da katıldı. SNP'nin eski teşkilat başkanı olan eşi Murrell ve eski saymanı Beattie daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.
Eski İskoçya Başbakan Nicola Sturgeon, liderliğinden ayrıldığı iktidar partisi SNP'nin finansmanı ve mali durumuyla ilgili devam eden soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Polis, 52 yaşındaki bir kadının şüpheli olarak gözaltına alındığını ve dedektifler tarafından sorgulanmakta olduğunu doğruladı.
Nisanda memurlar, Sturgeon'un evini ve partinin Edinburgh'daki genel merkezini aramıştı. Sturgeon'ın eşi ve partinin eski teşkilat başkanı Peter Murrell, gözaltına alınmasının ardından serbest kalmış, ardından SNP mali işler sorumlusu Colin Beattie gözaltına alınıp herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakılmıştı.

Daha sonra yeniden gözaltına alınabilirler

Şüpheli muamelesi yapılıp yasal olarak tanımlanan 12 saate kadar sorgulama süresi boyunca gözaltında tutulan Murrell ve Beattie'nin serbest bırakılmalarının ardından soruşturulmaları devam etti.
İskoçya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
DÜNYA
Britanya Yüksek Mahkemesi: İskoçya, Londra'nın rızası olmadan bağımsızlık referandumu düzenleyemez
23 Kasım 2022, 16:11
Murrell'in annesinin Dunfermline'daki evinin dışında lüks bir karavana polis tarafından el konuldu.
2016 tarihli İskoçya Ceza Adaleti Yasası uyarınca, polis bir şüpheliyi daha fazla soruşturma için serbest bırakabilir, ancak daha sonraki bir tarihte yeniden gözaltına alabilir.
Nicola Sturgeon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
DÜNYA
İskoçya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Sturgeon istifa etti: 'Aynı zamanda insanım'
15 Şubat, 16:12
Nicola Sturgeon'un 8 yıllık başbakanlıktan sonra 15 Şubat'ta "Kafamda ve kalbimde bunun doğru zaman olduğunu biliyorum" diyerek istifasını açıklaması bölgede şok etkisi yaratmıştı.

Tartışmalar ayyuka çıktı

İskoçya Başbakanlığına gelen ilk kadın, en uzun süre görev yapan İskoçya hükümeti başı olan Sturgeon, istifasının, toplumsal cinsiyet reformları, trans mahkumlar ve bağımsızlık stratejisi konusundaki tartışmaların yarattığı baskıdan kaynaklanmadığında ısrar etmişti. Ardından SNP üye sayısındaki düşüş nedeniyle tartışılan eşi Murrell, parti içindeki güvensizlik oylaması sonucu 18 Mart'ta istifasını açıklamıştı.
Hamza Yusuf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
DÜNYA
Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu
27 Mart, 16:57
Ardından SNP'nin mali durumuyla ilgili neredeyse iki yıl önce başlayan soruşturma kapsamında gözaltılar başladı.

Bağımsızlık referandumu için bağışlarla ilgili şikayetler yüzünden

Soruşturma aktivistlerin partiye 667 bin sterlinlik bağışının SNP tarafından uygunsuz şekilde başka faaliyetlere harcandığıyla ilgili şikayetler üzerinden yürütülüyor. Bağışlar, SNP'nin 2017'de ikinci bağımsızlık referandum kampanyası için para toplamaya başlaması üzerine yapılmıştı. İskoçya Polisi'nin toplanan paraların akıbetiyle ilgili soruşturmasına Branchform Operasyonu adı verildi.
Eski İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un eşi Peter Murrell'in 600 bin sterlinlik dolandırıcılık soruşturmasında tutuklandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
DÜNYA
İskoçya'da 600 bin sterlinlik yolsuzluk soruşturması: Eski Başbakan Sturgeon'ın eşi gözaltına alındı
5 Nisan, 14:24
İskoçya'da iktidar partisi SNP'nin 18 Eylül 2014'te düzenlediği referandumda bağımsızlığa yüzde 55 oranında hayır oyu verilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала