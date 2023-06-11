https://sputniknews.com.tr/20230611/eski-iskocya-basbakani-sturgeon-partisinin-finansmaniyla-ilgili-sorusturmada-gozaltina-alindi-1072297731.html

Eski İskoçya Başbakanı Sturgeon, partisinin finansmanıyla ilgili soruşturmada gözaltına alındı

Eski İskoçya Başbakanı Sturgeon, partisinin finansmanıyla ilgili soruşturmada gözaltına alındı

İskoçya'nın Britanya'dan bağımsızlığı için kampanya yürüten İskoç Ulusal Partisi'ni (SNP) saran kriz derinleşti. SNP'ye finansman soruşturmasında gözaltına... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T17:20+0300

2023-06-11T17:20+0300

2023-06-11T18:28+0300

dünya

britanya

iskoçya

iskoçya ulusal partisi (snp)

nicola sturgeon

bağımsızlık referandumu

iskoçya'da bağımsızlık referandumu için düzenlenen yürüyüş

soruşturma

bağış

finansman

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Eski İskoçya Başbakan Nicola Sturgeon, liderliğinden ayrıldığı iktidar partisi SNP'nin finansmanı ve mali durumuyla ilgili devam eden soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Polis, 52 yaşındaki bir kadının şüpheli olarak gözaltına alındığını ve dedektifler tarafından sorgulanmakta olduğunu doğruladı. Nisanda memurlar, Sturgeon'un evini ve partinin Edinburgh'daki genel merkezini aramıştı. Sturgeon'ın eşi ve partinin eski teşkilat başkanı Peter Murrell, gözaltına alınmasının ardından serbest kalmış, ardından SNP mali işler sorumlusu Colin Beattie gözaltına alınıp herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakılmıştı. Daha sonra yeniden gözaltına alınabilirlerŞüpheli muamelesi yapılıp yasal olarak tanımlanan 12 saate kadar sorgulama süresi boyunca gözaltında tutulan Murrell ve Beattie'nin serbest bırakılmalarının ardından soruşturulmaları devam etti. Murrell'in annesinin Dunfermline'daki evinin dışında lüks bir karavana polis tarafından el konuldu.2016 tarihli İskoçya Ceza Adaleti Yasası uyarınca, polis bir şüpheliyi daha fazla soruşturma için serbest bırakabilir, ancak daha sonraki bir tarihte yeniden gözaltına alabilir. Nicola Sturgeon'un 8 yıllık başbakanlıktan sonra 15 Şubat'ta "Kafamda ve kalbimde bunun doğru zaman olduğunu biliyorum" diyerek istifasını açıklaması bölgede şok etkisi yaratmıştı. Tartışmalar ayyuka çıktıİskoçya Başbakanlığına gelen ilk kadın, en uzun süre görev yapan İskoçya hükümeti başı olan Sturgeon, istifasının, toplumsal cinsiyet reformları, trans mahkumlar ve bağımsızlık stratejisi konusundaki tartışmaların yarattığı baskıdan kaynaklanmadığında ısrar etmişti. Ardından SNP üye sayısındaki düşüş nedeniyle tartışılan eşi Murrell, parti içindeki güvensizlik oylaması sonucu 18 Mart'ta istifasını açıklamıştı. Ardından SNP'nin mali durumuyla ilgili neredeyse iki yıl önce başlayan soruşturma kapsamında gözaltılar başladı. Bağımsızlık referandumu için bağışlarla ilgili şikayetler yüzünden Soruşturma aktivistlerin partiye 667 bin sterlinlik bağışının SNP tarafından uygunsuz şekilde başka faaliyetlere harcandığıyla ilgili şikayetler üzerinden yürütülüyor. Bağışlar, SNP'nin 2017'de ikinci bağımsızlık referandum kampanyası için para toplamaya başlaması üzerine yapılmıştı. İskoçya Polisi'nin toplanan paraların akıbetiyle ilgili soruşturmasına Branchform Operasyonu adı verildi.İskoçya'da iktidar partisi SNP'nin 18 Eylül 2014'te düzenlediği referandumda bağımsızlığa yüzde 55 oranında hayır oyu verilmişti.

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https://sputniknews.com.tr/20230327/hamza-yusuf-iskocyanin-ilk-musluman-basbakani-oldu-1068816079.html

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britanya, iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), nicola sturgeon, bağımsızlık referandumu, iskoçya'da bağımsızlık referandumu için düzenlenen yürüyüş, soruşturma, bağış, finansman